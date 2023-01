Quel cadeau utile offrir à une future maman ?

En France, comme partout ailleurs, porter un bébé pendant neuf mois est un moment privilégié pour la future maman. Toutefois, vous devez savoir que c’est aussi le moment de tous les changements, surtout au niveau de son physique. Tout au long de la grossesse, les femmes sont aussi enclines à des inquiétudes et des peurs, particulièrement sur la maternité, sur la vie de l’enfant à naître, et d’autres sujets. De ce fait, il est de mise de savoir réconforter, de rassurer et de gâter la future maman pour son bien-être et celui de son bébé. Une option à envisager, faire un cadeau à la femme enceinte, ou plutôt à la future maman pour lui faire plaisir, avant la naissance de bébé. D’ailleurs, qui ne voudrait pas adhérer à cette idée ? Mais encore faut-il savoir quel cadeau lui offrir et à quelle étape de la grossesse. En fait, vous pouvez offrir un cadeau en début de grossesse, à partir du deuxième trimestre, au 6e mois de grossesse ou à la naissance. C’est à votre convenance.

Mamans et bébé : idées cadeaux en début de grossesse

Lorsqu’il est question d’offrir un cadeau à une future maman, surtout à l’annonce de la naissance d’un enfant, certains d’entre vous ont tendance à penser à des cadeaux pour le futur bébé. Cependant, sachez que les futures mamans sont aussi à combler. De ce fait, voici quelques idées cadeaux pour une femme enceinte :

Un coffret bio de soin de la peau ;

Un livre sur la maternité pour se préparer à affronter la vie de maman ;

Des soins bio pour les futures mamans

Il faut le reconnaitre, la peau des femmes enceintes est à la fois fragile et sensible. Aussi, il est de rigueur de faire attention aux produits cosmétiques qu’elles peuvent utiliser. En effet, les produits cosmétiques, une fois absorbés par le corps de la future maman, peuvent impacter la santé de bébé. C’est pourquoi il est nécessaire d’opter pour un soin beauté bio, que ce soit pour la peau du visage et du corps ou pour les cheveux :

Une crème de soin bio anti-vergetures ;

Une box de routine beauté bio pour une femme enceinte ;

Une crème nourrissante bio, par exemple au beurre de karité, pour une peau bien hydratée pendant la période de grossesse.

Ces produits sont disponibles sur les sites des magasins qui proposent des ventes en ligne, en plus de vous proposer un service de livraison (mais sous certaines conditions).

Livre relatif à la maternité comme idée cadeau

Un livre qui traite de tous les points à savoir sur la maternité est le cadeau idéal que l’on peut offrir à une future maman . Avec le bon livre, les parents peuvent se préparer pour accueillir leur bébé. En effet, les parents pourront se faire leurs propres idées pour aborder la vie en tant que papa et maman. Vous aurez l’embarras du choix sur les livres relatifs à la maternité :

Un ouvrage complet sur la naissance d’un bébé ;

Une édition sur les petits maux de grossesse ;

Un livre sur la préparation à l’arrivée de bébé ;

Un livre de conseils et d’astuces pour aborder en toute quiétude l’arrivée d’un nouvel enfant.

Idées cadeaux à partir du 2e trimestre de grossesse

Le premier mois, les femmes enceintes ne subissent pas encore les métamorphoses physiques que cette période impose. Mais à partir du 2e trimestre, le corps entame doucement sa transformation, laissant place à un joli baby bump. Pour ne pas surcharger sa penderie, vous pouvez choisir des cadeaux utilisables même après l’accouchement :

Des vêtements qui peuvent être portés durant la grossesse ou après l’accouchement ;

Des produits de soin bio comme une crème solaire pour une protection optimale de la peau, utilisable pour toute la famille ;

De l’huile de massage bio pour la détente ;

Un chapeau à bord large pour se protéger le visage du soleil.

Pour ce qui est des vêtements de grossesse, en France, il existe de nombreuses marques destinées à satisfaire les femmes enceintes : legging, robe, haut, lingerie, pyjama de grossesse, etc.

En France, les marques de vêtements de grossesse se soucient du confort de la femme enceinte, mais aussi de l’environnement grâce aux matières de fabrication.

6 mois de grossesse : les cadeaux à choisir pour une femme enceinte

Au 6e mois de grossesse, la femme enceinte subit au quotidien les changements dus à son état de future maman. La plupart du temps, attendre un bébé est source d’inconfort. Aussi, pour soulager la future maman, la surprendre avec un joli cadeau serait la meilleure des idées :

Une séance de soin des cheveux chez le coiffeur ;

Un soin des pieds (pédicure) ;

Un coussin d’allaitement : idéal pour l’allaitement, mais aussi pour passer de bonnes nuits.

Pour aider la future maman à ne pas se focaliser en permanence sur ses malaises et nausées, vous pourriez lui concocter un programme de rêve. Cela lui fera assurément grand plaisir. Pensez à lui proposer des soins de beauté comme cadeau. Dans ce cas, prenez rendez-vous dans un salon de beauté pour que des professionnels prennent en charge sa mise en beauté. N’oubliez pas, vous devez choisir un salon qui privilégie les soins avec des produits bio. En effet, la femme enceinte doit faire attention au bébé, du fait que certains produits de beauté sont toxiques pour le bébé.

Les idées cadeaux pour femme enceinte, ou encore pour une future maman ne manquent pas. Il faut préciser que la parfaite et bonne idée cadeau n’existe pas. Le secret est de connaitre les gouts de votre amie pour ensuite lui choisir un cadeau. Nos dernières idées cadeau : un sac pour mettre les indispensables de bébé après l’accouchement (couches, biberon, tétine, jouet, vêtements de rechange, etc.) ou bien un kit baby shower.