© Réussir son activité physique pendant la grossesse

La grossesse est une période particulière pendant laquelle le corps de la future maman subit plusieurs changements. C’est pourquoi, il est important de trouver l’activité physique adéquate à pratiquer.

Durant cette période, l’activité physique reste très importante dans le but de conserver une bonne santé physique et mentale. En effet, si la pratique des exercices est adaptée aux petits maux causés par la grossesse, elle peut aussi aider à limiter les conséquences et à préparer le corps de la future maman à l’accouchement.

Quels sont les sports adaptés pour les femmes enceintes ?

Il existe de nombreuses activités physiques adaptées à chaque étape de la grossesse et à chaque morphologie. Une fois que la future maman aura trouvé l’activité qui lui convient, elle pourra alors s’y adonner en toute sécurité. On retrouve ainsi des sports adaptés aux femmes enceintes comme :

Le yoga ;

La marche ;

Le stretching ;

Le Pilates ;

Le Pilates en nage ;

La natation ou encore le vélo d’appartement.

Tels sont les sports adaptés à une femme enceinte. Toutefois, d’autres activités sont possibles pendant la période de grossesse. Dans tous les cas, il convient de demander l’avis d’un professionnel de santé ou du gynécologue avant de décider. Les recommandations de ces professionnels sont importantes surtout si la femme présente une grossesse à risque.

Le sport et la grossesse : ce qu’il faut savoir

Les recommandations des médecins sont unanimes, pour garder la forme et une santé de fer, il faut pratiquer une activité physique journalière. En revanche, pour les femmes enceintes, quelques recommandations supplémentaires sont de rigueur. En effet, durant la période de grossesse, une future maman doit se ménager avec les activités physiques. De ce fait, l’effort à fournir tout comme la fréquence de l’activité n’est pas pareille que pour les femmes qui ne sont pas enceintes.

Une activité physique intensive comporte quelques risques, notamment :

Les risques de malformation fœtale ;

Augmentation du risque de fausse-couche ;

Risque d’accouchement prématuré.

Sports à ne pas faire pour celles qui attendent un bébé

Il est fortement conseillé de demander l’avis de votre gynécologue ou de votre médecin traitant avant de vous lancer dans la pratique d’une activité physique pendant la grossesse. Toutefois, pour vous aider, quelques exemples de sports à ne pas faire sont à citer :

Le sport de combat, car vous risquez de tomber ou le bébé peut recevoir un coup par inadvertance. Donc, pas de boxe ou autre sport de combat du genre ;

Les sports collectifs comme le volley-ball. Ces sports ne constituent pas réellement une grande menace pour la femme enceinte, mais il y a un risque que les joueurs se heurtent et que le choc impacte sur la santé du bébé ;

L’équitation est aussi une activité à éviter pendant la grossesse. Pour faire court, tous les sports qui comportent les risques de chute sont à bannir de la liste des activités sportives à faire pour une femme enceinte.

Il est vrai que pratiquer une activité physique apporte des bienfaits au corps et à la santé, mais pour une future maman, le sport est à consommer avec modération.

Comment trouver l’activité physique adéquate ?

L’important est de trouver un sport à la fois adapté à votre état physique et une activité qui convient à votre état psychologique. Le but n’est pas de faire du surmenage, mais plutôt de pouvoir se faire du bien et de se sentir plus en forme.

La première astuce pour trouver l’activité sportive adéquate pendant la grossesse est de demander conseil à votre médecin. Comme il connaît votre historique médical en plus de votre état de santé actuel, il sera d’un meilleur conseiller pour choisir l’activité sportive qui vous convient.

Sinon, vous pouvez vous fier aux avis des autres futures mamans sur Internet ou dans votre entourage.

Pour les femmes enceintes, il est primordial de faire du sport, mais aussi de modérer la fréquence suivant le mois de grossesse et spécialement en suivant les recommandations d’un professionnel de santé. Par exemple, si vous êtes une adepte de la course à pied avant de tomber enceinte, vous pouvez continuer jusqu’au 5e mois de grossesse. Mais à partir du deuxième trimestre gestationnel, la course à pied devra être remplacée par une activité beaucoup plus douce.

Chères futures mamans, pendant la période de grossesse, l’idéal est de choisir une activité physique adaptée à votre forme physique ainsi qu’à votre état mental. En tout cas, le sport permet de réguler votre poids pendant la grossesse et aussi avant l’accouchement.