© Bébé en avion : conseils pratiques pour les parents

Voyager en avion avec un bébé peut être une expérience stressante pour les parents, mais il est possible de minimiser les risques et de s’assurer que le voyage se déroule sans anicroche. Voici quelques conseils pratiques pour les parents qui voyagent en avion avec un bébé.

Quels articles puis-je emporter à bord pour mon bébé ?

Bien qu’il soit possible de voyager avec un bébé en avion, il y a certaines choses à prendre en compte pour assurer un voyage sans stress. La première et surtout la plus importante est de s’assurer que vous avez tout ce dont votre bébé a besoin pendant le vol. Il est conseillé d’emporter une trousse de voyage dans laquelle vous mettrez des jouets, des couvertures, des couches, des vêtements supplémentaires et tout ce dont votre bébé pourrait avoir besoin pour le vol. En parallèle, vous devrez vous informer sur les restrictions concernant la nourriture et les liquides et vous assurer de respecter toutes les règles. Vous devriez également vérifier si le vol que vous prenez accepte les sièges pour bébé dans le cas où vous en avez besoin.

Un bagage à main

Si vous faites le voyage en avion avec votre enfant, apportez une valise pour bébé en sus pour vous assurer de faire un bon vol. Il y a des articles essentiels pour votre bébé à ne pas oublier de mettre dans votre bagage à main.

Afin d’assurer la propreté de votre enfant durant le vol, il ne faut jamais oublier d’apporter des lingettes humides ainsi que les lingettes antibactériennes ;

Mettez aussi des jouets et des livres dans la valise pour bébé. Cela permet aux enfants de ne pas s’ennuyer pendant le vol ;

Le biberon, c’est l’élément primordial à ne pas oublier ;

N’oubliez pas les vêtements de rechange de votre bébé ;

Apportez plusieurs bavoirs pour votre bébé ainsi qu’une cuillère pour lui donner à manger dans l’avion ;

Pour passer une bonne nuit de vol, mettez des draps ainsi que des couvertures dans la valise spécial pour bébé ;

Le plus important à ne pas oublier est surtout les couches ainsi que le sac de lavage.

Cependant, avant de choisir quelles compagnies aériennes aimeriez-vous prendre un vol pour vos vacances, il faut vous informer sur toutes les démarches à suivre. Certaine compagnie aérienne n’autorise pas certains types de valise pour enfant.

Le bagage cabine

Avant votre embarquement, il est essentiel de vous informer si votre compagnie aérienne autorise certains types de valise, notamment ceux qui sont conçus spécialement pour les bébés. N’oubliez pas que si votre enfant dépasse l’âge de deux ans, il a droit à son propre siège durant tout le vol. Aussi, cela a un impact sur les articles que vous devez apporter avec vous. En revanche, si l’avion comporte un bagage cabine, votre souci sera réglé. On peut entreposer dans cet endroit les valises de vos enfants, le sac à langer et même des poussettes.

Quels articles dois-je mettre dans mes bagages en soute ?

Une fois que vous avez préparé vos valises et que vous êtes en route pour l’aéroport, il y a certaines choses à garder à l’esprit. Il est important de donner à votre bébé suffisamment de temps pour s’adapter à l’environnement très bruyant de l’aéroport. Il est également conseillé de planifier le voyage de manière que vous arriviez suffisamment tôt pour vous assurer que vous n’avez pas à courir pour être à l’heure pour votre vol. Enfin, vous devrez vous assurer de bien comprendre le processus de sécurité et de savoir quels articles vous pouvez emporter à bord et ceux qui doivent être mis dans vos valises en soute.

Comme conseil, si c’est le premier vol de votre bébé, il vaut mieux arriver bien avant l’heure d’embarquement dans l’avion.

Les articles que vous devez porter dans les bagages à soute sont les suivants :

N’oubliez jamais les médicaments et la trousse des premiers soins de base lors d’un voyage en avion ;

Mettez aussi les documents que vous aurez constamment besoin à portée de main, comme la carte d’identité ainsi que les passeports ;

Idem pour les serviettes ainsi que les vêtements de nuit ;

Les crèmes pour bébés s’ils souffrent d’éruption cutanée.

Pour que votre vol en avion avec votre bébé se passe bien, il est important de ne pas oublier de mettre les articles essentiels dans les bagages à main et le reste dans les bagages en soutes.