© Soins beauté : les ingrédients des produits cosmétiques à ne pas mélanger entre eux

Certaines femmes ont tendance à mélanger les produits de beauté et de soins, car elles croient que cela peut optimiser les effets sur leurs peaux. Cependant, il existe un certain nombre d’ingrédients dans les produits cosmétiques dont il est vivement déconseillé d’associer entre eux. Découvrez ici ces produits cosmétiques à ne surtout pas combiner, ainsi que les effets néfastes qu’ils pourraient provoquer sur la peau.

Les mélanges à éviter

La beauté de la peau et des cheveux est un aspect très important pour une femme que cela les pousse à mélanger certains produits cosmétiques et soins. Dans l’espoir de bénéficier d’un coup les vertus de chacun de ces produits. Par contre, certains ingrédients deviennent nocifs pour la beauté, voire pour la santé si on les mélange. Il faut donc être très vigilent là dessus.

Le mélange des actifs AHA avec de la vitamine C

La vitamine C est connue pour éclaircir les taches brunes et les teints ternes sur la peau. En revanche, il faut faire attention à ne pas le mélanger avec d’autres actifs chimiques, comme les AHA, dont l’acide salicylique ou l’acide glycolique. Si vous vous aventurez à combiner l’un des deux avec un produit contenant de la vitamine C et à appliquer le mélange obtenu, votre peau risque de s’irriter. Si vous voulez absolument optimiser l’effet de la vitamine C sur votre peau, vous pouvez le mélanger avec un produit de beauté contenant de la vitamine A ou rétinol. Le produit de soin obtenu est également idéal pour les personnes voulant minimiser les rides sur le visage.

Le mélange de la vitamine C avec de la niacinamide

La combinaison de ces deux actifs puissants peut fragiliser votre peau. Un produit de beauté contenant de la niacinamide possède en général un PH neutre. Cet ingrédient est un actif puissant pouvant être dangereux pour la peau s’il atteint un certain seuil de PH. De son côté, la vitamine C, dans sa version pure, possède un PH acide pour l’épiderme. Ainsi, la combinaison de ces deux actifs antioxydants est risquée, car le PH du mélange obtenu aurait un PH trop élevé qui risque de provoquer des rougeurs et des irritations continuelles.

La vitamine A ou le rétinol avec les AHA/BHA

Le rétinol et les actifs AHA sont deux ingrédients ayant des pouvoirs exfoliants sur la peau. L’objectif de chacun de ces actifs est le même : fournir une meilleure qualité, réduire les acnés et une peau plus éclatante. Cependant, la fusion du rétinol avec des actifs AHA n’est pas une bonne idée, car cela décuplerait leurs effets sur la peau et va fragiliser ce dernier. Ce mélange déconseillé pendant la routine beauté pour les personnes possédant des peaux sensibles afin d’éviter tous risques d’irritation.

Le mélange du peroxyde de benzoyle et du rétinol

Le peroxyde de benzoyle est un actif connu pour son caractère d’exfoliant sur la peau. Le rétinol est réputé pour la même raison. En les combinant ensemble, le résultat risque d’être puissant et trop agressif pour la peau. Il est également recommandé de ne pas abuser sur les exfoliants visages, car ils risquent de réduire la production de collagène et entraineront une sécrétion excessive de sébum. La peau va alors être sujette à des acnés et des boutons.

Le mélange de peroxyde de benzoyle et les AHA/BHA

Le peroxyde de benzoyle et les AHA/BHA sont des actifs réputés pour lutter contre l’acné. La fusion des deux actifs va décupler l’effet sur la peau et la rendre sensible aux rayons UV du soleil. Cela peut aboutir à un grave endommagement de la profondeur de la peau.

En d’autres termes, les ingrédients ayant les mêmes rôles ne doivent pas être mélangés au risque de rendre la peau plus sensible aux agressions externes.

Quelles sont les solutions pour éviter de faire le mélange de produits de beauté incompatible ?

Si la majorité des produits de beauté intégrée dans la routine quotidienne sont chimiques, il existe un seuil que vous pouvez ne pas franchir pour éviter les risques liés à la peau. Pour cela, les quelques règles suivantes sont primordiales à suivre :

Utilisez une seule crème hydratante pour la journée et une autre crème hydratante spéciale nuit pour votre corps et votre visage. Cependant, si vous optez pour une crème solaire pour la journée, nul besoin d’en appliquer une crème hydratante ;

Avant d’acheter un produit cosmétique, assurez-vous d’abord que votre peau supporte les ingrédients chimiques inscrits. Privilégier les produits de beauté bio pour éviter tous les risques liés aux produits contenant des molécules chimiques nocifs pour la peau ;

Vous pouvez également fabriquer vous-même votre produit cosmétique à partir d’ingrédients naturels et faits maison. Des tutos sont disponibles sur le site Internet pour vous inspirer et vous aider.

Il est important de ne pas mélanger certains produits cosmétiques pour prévenir les irritations ou les rougeurs. Il faut également lire attentivement l’étiquette des produits cosmétiques pour éviter de mélanger des ingrédients qui peuvent s’avérer incompatibles. Orientez-vous vers des professionnels pour vous conseiller dans votre choix de produits de soin que ce soit pour vos cheveux ou pour votre peau.