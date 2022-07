L’huile de CBD : comment bien la choisir ?

Parmi les différents produits à base de CBD, l’huile est un succès. Anti-inflammatoire, antipsychotique, anxiolytique, anti asthmatique sont quelques-uns des bienfaits de ses avantages. D’ailleurs, l’huile de CBD se décline en plusieurs variétés. En présence d’une grande variété de choix, choisir une huile de CBD parait compliqué. Découvrez dans ce texte toutes les notions à prendre en compte pour bien choisir une huile de CBD.

Le chanvre en question

Pour rappel, le CBD est un des cannabinoïdes de la plante de chanvre. De ce fait, l’origine du chanvre va jouer un rôle important dans la qualité de l’huile à base de CBD. En effet, les nutriments présents dans le sol et la pureté de la zone de culture influent sur la qualité du chanvre. Pour réduire la pollution pendant le transport du produit, mieux vaut privilégier les huiles de CBD venant d’une plante de chanvre cultivée en France.

Hormis l’origine géographique, la méthode de culture du cannabis possède aussi son importance. Bio ou non-bio ? L’idéal est d’opter pour un chanvre issu d’une culture bio. Ces produits ont des bienfaits non seulement pour la santé, mais aussi pour les sols.

La méthode d’extraction

Pour réaliser une huile de CBD, il faut d’abord extraire le cannabidiol de la plante de chanvre. Cette méthode d’extraction est un critère à ne pas prendre à la légère pendant le choix de l’huile. On distingue 3 types de méthodes :

L’extraction par des solvants : utilisation des solvants pour extraire le cannabidiol du chanvre ;

L’extraction à l’huile végétale : huile de chanvre, huile d’olive ou huile de sésame ;

L’extraction par CO2 ou extraction sous-critique : la fleur de CBD est décarboxylée pour extraire les cannabinoïdes.

Les produits CBD réalisés par un CBD extrait de la méthode au CO2 sont les plus surs. En effet, cette méthode d’extraction permet d’obtenir un cannabidiol d’excellence qualité et qui respecte la norme en vigueur (THC inférieur à 0,2 %).

La concentration en CBD de l’huile

La concentration en CBD dans les huiles varie de 2,5 % à 40 %. Pour bien choisir la concentration, il faut considérer sa tolérance à un produit CBD. Pour un débutant, il est conseillé de débuter avec une huile CBD à faible dosage (une huile ayant entre 2,5 et 6 % de concentration en CBD). Au début, 2 ou 3 gouttes par jour suffisent.

Un familier avec le produit CBD peut se tourner vers des huiles ayant un plus fort dosage (plus de 10 % de concentration en CBD). Le nombre de gouttes va varier entre 2 gouttes et 18 gouttes par jour selon les effets voulus et les symptômes à traiter.

La famille de l’huile de CBD

Une huile de CBD peut appartenir à la famille des huiles full spectrum (spectre complet) ou à celle des huiles CBD isolat (CBD isolé).

Si l’huile de CBD isolé ne contient que du CBD, une huile de CBD full spectrum ou à spectre complet comprend toutes les autres substances présentes dans la plante du chanvre.

Le CBD à spectre complet sera plus efficace que l’isolat. C’est l’effet d’entourage : les autres composants du chanvre vont interagir avec le CBD pour améliorer l’efficacité de l’huile. Pourtant, étant donné que le THC est aussi une molécule présente dans le chanvre, un produit CBD à spectre complet va donc contenir des traces de THC. Ainsi, consommer une huile de CBD à spectre complet peut engendrer les effets secondaires dus au THC.

Le mode d’administration

L’huile de CBD existe en flacon et en gélule. La gélule permet un confort de consommation. En effet, une huile de CBD en gélule sera plus facile à consommer par rapport à celle en flacon qui nécessite le respect d’un dosage et du nombre de gouttes précis. D’ailleurs, le goût amer du CBD sera atténué en prenant une huile sous forme de gélule.

En revanche, les effets seront plus rapides en optant pour une huile de CBD en bouteille. Aussi, on peut la consommer soit directement par voie sublinguale soit indirectement dans les produits alimentaires. En effet, l’huile de CBD, tout comme les autres huiles végétales, peut être utilisée en cuisine pour créer des recettes.

Certes, un produit de qualité sera commercialisé à un certain coût. Pour économiser, on peut faire une comparaison entre la concentration et le volume d’huile de CBD disponible sur le marché. À titre d’exemple, le prix de 2 bouteilles de 30 ml d’huile de CBD sera plus intéressant financièrement que 6 bouteilles de 10 ml.