Quelle différence entre le THC et le CBD ?

La différence entre le THC et le CBD

Après des années d’études, la culture de cannabis révèle leurs buts pour les bienfaits sur l’organisme. Notamment pour les cannabis sativa ou chanvre qui possèdent des molécules purement naturelles. Ils sont regroupés en deux catégories telles que terpènes et cannabinoïdes grâce à ses propriétés bioactives. Parmi les cannabinoïdes, les CBD et les THC provoquent des effets différents sur l’organisme. Alors, quelles différences se trouvent dans ces deux composés cannabinoïdes, notamment le CBD et le THC ?

Plusieurs personnes confondent souvent le THC et le CBD à cause de leur provenance dans les fleurs de marijuana ou de cannabis. Pour en savoir plus sur les différences de ces molécules cannabinoïdes, restez informé sur ce guide.

THC sur le corps : ses effets

Le THC ou tétrahydrocannabinol, une molécule issue de la plante des fleurs de cannabis sativa alias chanvre, peut donner des effets sur le corps. Extrait des fleurs de chanvre, cette molécule peut agir directement sur le système nerveux, notamment avec les récepteurs. Le THC est connu comme l’un des composés de marijuana qui ont des effets psychotropes. De ce fait, la consommation de cette substance peut provoquer une réaction vive sur le corps, voire une sensation qui fait tourner la tête.

La consommation du THC provoque également la dépendance avec le cannabis ou marijuana et d’autres produits psychotropes. D’ailleurs, elle peut soigner certaines maladies comme l’insomnie, l’amélioration de l’appétit, les nausées, les spasmes musculaires et d’autres. La consommation du THC active les récepteurs dans les cellules CB1 et CB2 de votre organisme. La substance va agir dans le cerveau et dans les cellules immunitaires de son consommateur.

Consommer ce type de cannabinoïde psychoactif n’est pas bon pour la santé. Vous risquez d’avoir des troubles de mémoire après usage du THC. De même, vous risquez d’être victime de modification de vos perceptions sensorielles. Les effets psychoactifs du THC provoquent des troubles dans l’organisme, notamment sur le système nerveux, pour son consommateur.

CBD sur le corps : ses effets

Le CBD ou cannabidiol, un autre composant dans les fleurs de chanvre, provoque des effets thérapeutiques sur l’organisme. Ce composant est l’un des produits de cannabis non psychoactifs. Les propriétés du CBD lui permettent de donner des bienfaits pour la santé. De manière générale, le cannabidiol est plus connu dans le monde de médecine et pharmacologie. Ce produit est disponible sous plusieurs variétés dont l’huile de CBD est plus utilisée.

Les effets du CBD sur le corps sont bénéfiques. Par exemple, l’usage de l’huile de CBD permet de calmer les douleurs et limiter les risques d’angoisse. Vous pouvez également traiter l’épilepsie avec des produits au CBD. Les vertus thérapeutiques du cannabidiol sont majeures. En effet, le CBD possède des propriétés antalgiques et anti-inflammatoires, c’est le cas de l’huile de CBD. De plus, vous pouvez éviter l’anxiété du corps ainsi que la dépression. Des études sur le CBD montrent même que ces molécules réduisent la progression des cellules de tumeurs et de cancers. Les effets secondaires du CBD ne surviennent qu’après un surdosage du produit.

THC vs CBD : les critères de différence

Les plantes de cannabis ou marijuana sont la source où les scientifiques extraient les molécules THC et CBD. L’effet de ces composés est différent sur l’organisme. De même, d’autres critères constituent leurs différences. Après de nombreuses recherches, les résultats indiquent une différence remarquable :

Les produits de CBD : aident à lutter contre la dépendance à la drogue ;

Les produits de THC : provoquent une dépendance à long terme.

Les deux types de cannabinoïdes, THC et CBD, présents dans les fleurs de chanvre, prennent effet sur l’organisme en agissant sur le système nerveux, les organes récepteurs et les systèmes immunitaires.

Cependant, le THC et le CBD sont deux composés différents.

Leur structure chimique

Le THC, de son nom chimique delta-9-tétrahydrocannabinol, possède une structure chimique particulière. Cette molécule est fabriquée par 21 atomes de carbone et 30 atomes d’hydrogène avec deux atomes d’oxygène. Le THC, une molécule fragile, montre que son hydrosolubilité est de 0. D’ailleurs, cette solubilité peut avoir une valeur remarquable, si vous la mettez en contact avec de l’éthanol, de l’hexane ou des matières grasses. De plus, le tétrahydrocannabinol peut se fixer facilement sur le récepteur CB1 et sa densité lui permet de rester dans l’organisme pendant quelques jours après sa consommation.

Le CBD ou Cannabidiol est également constitué par 21 atomes de carbone, 30 atomes d’hydrogène avec deux atomes d’oxygène. Ce produit est doté par des propriétés d’inhibiteur tel que le CYP1A2 et le CYP2B6. Le CBD agit sur l’organisme pendant environ 3 jours avant d’être évacué totalement par le sang. De même, le CBD retient les substances grasses.

Leur légalité en France

La légalité de ces produits est variable selon les pays. De manière générale, le CBD est toujours légal grâce à ses bienfaits pour le corps. En revanche, le THC est souvent interdit à cause de ses effets nocifs pour l’organisme. Cette substance est considérée comme une drogue. De ce fait, la commercialisation du CBD est autorisée dans quelques pays de l’Europe, y compris la France.

Le CBD est généralement vendu sous forme de liquide pour être utilisé dans divers soins. Par exemple, vous pouvez utiliser l’e-liquide CBD pour vaper avec votre cigarette électronique. Vous pouvez également l’utiliser dans des usages médicaux. En effet, les produits de CBD sont disponibles en gélules et en comprimés. Toutefois, vous devez avoir les avis du médecin afin d’éviter un manque de dosage ou un surdosage. Pour la vente des produits de CBD qui contiennent du THC, le taux de contenance doit être inférieur de 0,2 %.

La commercialisation du THC reste illégale en France, car cette molécule donne des effets psychoactifs. De même, leur consommation n’est pas autorisée. Sa toxicité entraîne à son consommateur une dépendance à la drogue. Cependant, dans des cas rares et urgents, les médecins doivent utiliser le THC, mais l’usage régi sous des conditions et des contrôles très stricts à honorer.

Les CBD et les THC agissent différemment sur le corps en vue de leur propriété. Les cannabidiols sont utilisés dans plusieurs domaines et leur vente est autorisée sous certaines conditions.