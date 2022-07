Tout ce que vous devez savoir sur le CBD : efficacité, législation, effets, risques

Le cannabidiol ou plus précisément le CBD est l’un des composants principaux du cannabis. À part le THC (tétrahydrocannabinol est la principale molécule active du cannabis), le CBD est le produit le plus actif dans la consommation de cannabis. Cependant, en termes d’effets secondaires, le CBD agit différemment vis-à-vis du THC. Issu d’une plante de chanvre, le CBD peut être un produit bénéfique pour la santé du consommateur. En effet, c’est pour cette raison que la consommation du CBD, voire du cannabis, est légalisée en France. Découvrez l’efficacité, l’autorisation et les effets secondaires du CBD.

Quelles sont les efficacités du CBD (cannabidiol) ?

Avant toute chose, il est fortement recommandé de consulter des médecins qualifiés avant de consommer du CBD. En raison du THC dans le cannabis, le consommateur risque d’avoir des effets secondaires sur sa santé. Ainsi, il est impératif de s’informer à propos du CBD avant d’en consommer.

Sur le marché de cannabis, le CBD est disponible en plusieurs produits. En effet, vous aurez la possibilité de choisir entre l’huile de CBD, les fleurs de CBD ou encore les bonbons de CBD. En tant que cannabis médical, l’huile de CBD est un produit de qualité qui s’avère efficace pour traiter diverses maladies. Pour la santé du consommateur, l’huile de CBD peut être utilisée en tant que :

Anti-inflammatoire ;

Antistress ;

Traitement du sommeil.

Anti-inflammatoire

Selon les chercheurs, la molécule de CBD présent dans le cannabis peut agir en tant qu’anti-inflammatoire sur la santé d’une personne. En effet, si vous avez souvent une douleur dans le corps ou des contractions musculaires, vous serez épargné après la consommation du CBD. Cependant, pour que la plante de chanvre soigne efficacement une douleur, le CBD doit être mélangé au THC. Ce qui revient au fait que l’huile de CBD qui ne contient pas de THC ne peut pas être utilisée pour soigner une douleur importante.

Antistress

En France, les médecins ont mené des études avec le CBD pour traiter l’anxiété de nombreux patients. De ce fait, l’usage du CBD a produit des bienfaits sur les patients en tant qu’antistress. Si vous souhaitez éliminer votre stress avec le cannabidiol, la consommation doit être régulière et recommandée par un médecin.

Traitement du sommeil

Si vous souffrez d’une douleur ou d’un trouble, il est probable que vous n’arrivez pas à dormir.

En France, plusieurs études ont affirmé que le cannabis médical améliore le sommeil du consommateur.

Ainsi, grâce à des produits de CBD qui peuvent éliminer l’anxiété, la douleur et différents troubles du sommeil, vous aurez la possibilité de dormir paisiblement après la consommation d’un cannabis médical.

Quels pays autorisent la consommation du CBD (cannabidiol) ?

En effet, que ce soit des fleurs de chanvre ou de l’huile de CBD, la commercialisation des produits issus du cannabis est interdite dans plusieurs pays. En raison de la molécule de THC qui peut produire des effets indésirables sur la santé, beaucoup de pays considèrent le cannabis comme une drogue dangereuse.

La Cour de justice de l’Union européenne, saisie en novembre 2020 dans l’affaire Kanavape, a estimé que, dès lors que le taux de THC est très faible, le CBD n’est pas considéré comme une drogue. La France ne peut donc pas s’opposer à la vente d’un produit autorisé dans d’autres pays de l’Union européenne, au nom de la libre circulation des biens. Seule exception possible : démontrer un problème de santé ou de sécurité publique que poseraient les produits interdits.

En France, la légalisation du CBD est de plus en plus courante en raison du soin médical qu’il peut offrir. Cependant, la France autorise la prise de cannabidiol si les produits ne contiennent pas de THC ou si le taux de THC contenu ne dépasse pas 0,3 %.

Les pays européens qui autorisent la vente des produits de CBD sont :

Suisse

Italie

Grèce

Croatie

Espagne

République Tchèque

Estonie

Allemagne.

Lorsque le THC contenu ne dépasse pas le taux de 0,3 %, consommer des produits de CBD n’est pas considéré comme un délit. Toutefois, si vous souhaitez acheter des produits de qualité qui ne contiennent pas de THC, la meilleure solution est de choisir l’huile de CBD.

Quels sont les risques du CBD (cannabidiol) sur la santé ?

Même si les produits de CBD sont légalisés et considérés comme sûrs, il est tout à fait probable que consommer du CBD puisse produire des effets secondaires sur la santé. Des études sur cette molécule de cannabis ont prouvé que les produits issus du chanvre peuvent engendrer une diarrhée, une diminution d’appétit, une fatigue et une perte de poids. Ces effets secondaires se créent si vous consommez le CBD sans connaître ses indications.

En outre, l’usage du CBD peut s’allier avec d’innombrables médicaments. Pour plus de sécurité et pour éviter les effets secondaires, vous devez consulter un médecin avant de recourir à l’utilisation du cannabis médical. Même si vous achetez une huile de qualité, consommer des produits sous ordonnances reste une bonne alternative si vous prenez en même temps des médicaments.

Pour conclure, les expériences scientifiques menées sur le CBD ont prouvé que les produits à base de chanvre peuvent engendrer des bienfaits comme des effets secondaires. Que ce soit des huiles, des fleurs, ou encore des bonbons de CBD, il est préférable de consulter un thérapeute pour éviter tout risque.