Vous cherchez du mobilier de terrasse pour votre restaurant ? Nous allons vous expliquer à quel endroit vous pouvez vous équiper.

Mobilier terrasse restaurant occasion : comment trouver ?

Si vous démarrez votre activité, il est bien normal de vouloir réduire vos dépenses au maximum, car même avec un business plan, il n’est pas toujours évident de savoir si la clientèle sera au rendez-vous ou non. Si vous devez investir dans du mobilier de restaurant, notamment pour aménager votre terrasse, il existe des solutions du côté de l’occasion.

Vous pouvez regarder sur des sites mettant en lien des professionnels de la restauration cherchant à vendre ou acheter du matériel et du mobilier pour leur restaurant. Les tarifs peuvent être très intéressants, mais attention à plusieurs choses :

le mobilier n’aura pas été révisé

vous n’aurez pas de garantie en cas de problème

il est probable que vous deviez nettoyer, voire réparer ou relooker le mobilier

L’autre solution pour acheter d’occasion est de le faire sur un site vendant du mobilier reconditionné. Cette fois, tout le mobilier aura eu une révision et remis en état le cas échéant. De plus, vous aurez une garantie sur le produit et vous ne subirez aucun vice caché. Tous les défauts seront indiqués sur la fiche produit.

Quel mobilier pour une terrasse de restaurant ?

Que vous cherchiez du mobilier de terrasse neuf ou d’occasion, vous avez la possibilité d’acheter le même type de produits. Tout dépend donc de votre style de restaurant.

Le mobilier que vous trouverez en plus grand nombre concerne évidemment les grands classiques, comme des tables et des chaises. Elles peuvent être fabriquées en bois, résine ou en métal. Vous devriez les trouver facilement et en nombre. Attention, si vous faites un achat d’occasion, il se peut que vous n’ayez pas la quantité dont vous avez besoin. Dans ce cas, vous pouvez opter pour une solution différente en choisissant du mobilier de terrasse dépareillé. Vous pouvez même choisir de le mettre dans des couleurs différentes.

Dans le cas où vous avez un restaurant à tapas, vous pouvez aussi être intéressé par des tables ayant un plateau très haut, appelées mange debout, ainsi que des tabourets de bar. La jeune génération apprécie généralement ce type de mobilier. À l’inverse, si votre restaurant est dans un style champêtre, vous préférez peut-être des bancs et de longues tables. Dans le cas où votre restaurant est plutôt chic, vous pouvez remplacer les chaises par des fauteuils. En revanche, dans ces cas de figure, vous risquez d’avoir beaucoup moins de choix sur le marché de l’occasion.

En plus de quoi s’installer à table et suivant la région où vous vous trouvez, vous aurez peut-être besoin de parasol en été, afin que votre clientèle puisse consommer à l’abri des rayons du soleil. Si vous ouvrez en soirée, le chauffage peut aussi être un critère important. Vous pouvez donc vous renseigner pour un chauffage de terrasse suspendu ou à poser, ou encore combiné au parasol. Cette fois, il est fort probable que vous fassiez un achat neuf.