Pergola bioclimatique : ses avantages

La pergola bioclimatique

Une véranda est une pièce close avec du vitrage ou des panneaux isolants. La pergola elle est une structure ouverte sans vitrage sur les côtés et avec un toit composé de lames en aluminium. La différence entre une pergola bioclimatique et une pergola en aluminium provient des fonctionnalités incorporées.

Vous manquez d’espace ? Vous trouvez que vous ne profitez pas assez de votre terrasse ou jardin ? Avec l’installation de la pergola bioclimatique votre salon d’été est au cœur de votre jardin ou proche de votre maison sur votre terrasse.

Contrairement à la véranda, la pergola bioclimatique n’est pas close, ce qui permet une ventilation naturelle ! La pergola est la meilleure solution pour profiter de votre extérieur toute l’année et quelle que soit l’heure de la journée. Une pergola bioclimatique tire le meilleur parti du rayonnement solaire et de la circulation naturelle de l’air

La pergola bioclimatique est souvent placée devant la maison, mais il est également possible de l’installer n’importe où, en fonction de la disposition des lieux : au milieu du jardin comme un pavillon ou entre votre maison et votre garage indépendant, par exemple.

Si vous souhaitez une pergola connectée et conserver la fraicheur ou la chaleur alors vous devrez envisager l’achat et l’installation d’un système bioclimatique.

Finie l’époque où l’on ne peut plus profiter de son extérieur en cas de pluie ou de forte chaleur. Une pergola bioclimatique est un élément de jardinage écologique et moderne. Elle est composée d’un toit en polycarbonate ou en verre, de lames orientables et d’un système de chauffage/climatisation. Les pergolas bioclimatiques sont de plus en plus populaires car elles offrent de nombreux avantages par rapport aux pergolas traditionnelles.

Une pergola bioclimatique est une pergola équipée de lames orientables qui permettent de moduler l’ensoleillement et l’ombrage en fonction des besoins. Elle peut être motorisée ou manuelle. La pergola bioclimatique est un excellent moyen d’améliorer le confort d’un espace extérieur tout en protégeant du soleil et des intempéries. Elle peut être installée sur une terrasse, un jardin et même sur un balcon.

Les lames orientables de la pergola bioclimatique permettent de moduler l’ensoleillement et l’ombrage en fonction des besoins. En été, les lames peuvent être orientées de manière à bloquer le soleil et à créer un espace ombragé agréable. En hiver, les lames peuvent être ouvertes afin de laisser entrer le soleil et de profiter de sa chaleur.

La pergola bioclimatique se distingue par sa conception cubique qui comporte un toit horizontal et des montants verticaux pour les pieds. Son toit la distingue des autres abris. Elle est constituée de lames orientables qui peuvent être modifiées en fonction des conditions du jour en orientant manuellement les lames ou en utilisant la télécommande. Ainsi, en position ouverte, les lames permettent la circulation de l’air et en position légèrement inclinée, elles peuvent être des brise-soleil, offrant de l’ombre en fonction de la hauteur du soleil. Enfin, en position fermée, elles assureront l’étanchéité de la toiture en cas de soleil trop fort ou en cas de pluie sous la forme d’une gouttière invisible intégrée aux poutres latérales qui servent de pied.

Pourquoi une pergola bioclimatique ?

Les pergolas bioclimatiques sont plus confortables que les pergolas traditionnelles car elles permettent de moduler la température et l’humidité.

Les lames d’une pergola doivent résister à des conditions météorologiques sévères (rafales et fortes pluies, poids de la neige), et en ce sens elle est bien plus solide qu’une toile suspendue au-dessus d’une pergola, ou qu’un store-banne laissé ouvert.

En été, les lames orientables de la pergola bioclimatique peuvent être ouvertes pour laisser entrer la brise et réduire la température. De plus, le toit en polycarbonate ou en verre laisse passer la lumière du soleil mais bloque les UV, ce qui permet de créer un espace ombragé agréable.

En hiver, les lames orientables de la pergola bioclimatique peuvent être fermées pour créer un espace chauffé et abrité du vent. De plus, le système de chauffage/climatisation permet de maintenir une température agréable tout au long de l’année.

Les pergolas bioclimatiques sont également plus esthétiques que les pergolas traditionnelles car elles peuvent s’adapter à différents styles architecturaux. Les pergolas s’intègrent parfaitement à l’environnement. De plus, elles peuvent être personnalisées avec différents matériaux et couleurs pour s’adapter à votre style personnel.

Une pergola permet de rentabiliser au maximum l’espace de sa terrasse en lui conférant de la lumière, de la fraicheur et la chaleur.

Enfin, les pergolas bioclimatiques sont plus durables que les pergolas traditionnelles car elles sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité qui résistent aux intempéries. Les pergolas bioclimatiques sont également généralement garanties 10 ans, voire plus.

Les avantages d’une pergola bioclimatique

Les avantages d’une pergola bioclimatique sont multiples. En effet, cette structure permet de créer un espace extérieur confortable et agréable à vivre, tout en étant esthétique. De plus, elle protège des UV et du vent, ce qui est idéal pour profiter pleinement de son jardin en été. Ce type de structure est également une parfaite solution contre la pluie. Enfin, elle peut être équipée d’un système de chauffage et/ou de ventilation, ce qui la rend idéale pour les soirées d’été ou les journées fraîches d’automne.

Les lames orientables permettent de fermer complètement la pergola en cas de pluie ou de vent fort. Vous pouvez ainsi profiter de votre espace extérieur sans crainte des intempéries.

Pour toute construction d’une pergola de moins de 20m2 il faudra effectuer une déclaration préalable de travaux, et si votre pergola à une surface de plancher plus importante un permis de construire devra être demandé.

Si l’espace dont vous disposez est restreint, vous pouvez trouver des pergolas bioclimatiques fabriquées sur mesure pour vous, même si vous devez payer un peu plus cher pour acheter un tel produit. Au moment de choisir votre pergola bioclimatique, gardez à l’esprit que vous pourrez peut-être par la suite la transformer en véranda extérieure en plaçant des stores coulissants d’un côté de la pergola ou des écrans ainsi que des baies vitrées.

La pergola bioclimatique est un excellent ajout à toute maison, elle permet de profiter de ses extérieurs en toutes saisons. Elle vous offre une zone ombragée pour profiter de l’extérieur sans avoir à supporter les inconvénients du soleil.

Elle peut également aider à protéger votre maison du soleil et à réduire votre consommation d’énergie si vous deviez auparavant utiliser des climatiseurs. C’est le degré d’ouverture des lames qui permet de réguler la climatisation de la pergola. Il dose le taux de luminosité et de circulation de l’air. L’air chaud intérieur va à l’extérieur et l’air froid à l’extérieur pénètre dans la maison pour rafraichir l’endroit.

Le prix d’une pergola bioclimatique varie en fonction des dimensions, des options (lumière Led, capteur pluie/vent/température), du type de pose (adossée/auto-portée/entre murs. le coût moyen d’une pergola bioclimatique est d’environ 750 € TTC du m² et peut grimper à plus de 2000€ du m² pour les modèles haut de gamme ou sur mesure.

Bonne nouvelle une pergola n’est pas soumise à taxe ou impôt, elle n’est pas concernée par la taxe d’aménagement ou par la taxe foncière. Vous n’aurez donc aucune taxe supplémentaire à payer. En plus d’une motorisation à télécommande, certains modèle haut de gamme intègrent un système d’évacuation d’eau intégré, capteur pluie/vent/température et un éclairage LED avec un système de réglage d’intensité.