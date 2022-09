A quelle date dois-je faire ma déclaration ?

La déclaration des revenus est importante, même si vous êtes non imposable. La déclaration d’impôt sur le revenu vous offre des avantages fiscaux. Aussi, pour profiter de vos droits, vous devez déclarer vos revenus. Pour cela, il est important de connaître la date limite pour effectuer votre déclaration des revenus pendant l’année écoulée.

Quand déclarer ses impôts ? Le principe : Vous déclarez vos impôts pour l’année écoulée. Ainsi la déclaration des revenus 2022 s’effectue en 2023.

La déclaration des revenus de 2021 s’est faite en 2022 :

1ère zone : mardi 24 mai 2022 pour les départements n° 01 à 19 ainsi que les contribuables non résidents en France 2ème zone : mardi 31 mai 2022 pour les départements n° 20 à 54 (y compris les deux départements de la Corse) 3ème zone : mercredi 8 juin 2022 pour les départements n° 55 à 974/976.

La date limite pour faire votre déclaration d’impôt change selon le département de votre domiciliation et la méthode dont vous avez opté pour faire votre déclaration des revenus.

Date limite pour effectuer la déclaration des revenus avec formulaire papier

Pour la déclaration de vos impôts, sachez que la date limite pour les déclarations sur papiers est retardée jusqu’à fin mai 2023. Cet ajournement de date a pour cause la non-réception du formulaire papier par quelques minorités d’imposables. L’administration fiscale a informé les contribuables que la date limite pour faire la déclaration des revenus est reportée pour le mercredi 11 mai.

Malgré le commencement de la campagne de déclarations d’impôt 2023 le 7 avril, le calendrier pour déclarer l’impôt sur le revenu a été modifié. Et ce report de la date a permis aux particuliers de faire leur déclaration de revenus jusqu’au 31 mai 2023.

Selon le communiqué de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), bon nombre de personnes imposables reçoivent leur déclaration d’impôt avec formulaire papier un peu plus tard que l’année précédente. Ce retard concerne moins de 5 % des imposables qui sont tenus de faire leur déclaration.

Déclaration en ligne obligatoire

Théoriquement, les contribuables sont obligés de faire leur déclaration de revenus en ligne. Le calendrier étendu a pour unique raison de donner un temps aux contribuables pour qu’ils fassent leur déclaration d’impôt sur le revenu.

Pour certains contribuables qui continuent à utiliser le format papier (à défaut d’internet et méconnaissance de la manipulation de l’outil informatique), l’échéance pour déclarer l’impôt est fixée en fin mai. Depuis l’année 2019, la déclaration en ligne est devenue obligatoire pour les contribuables. Alors, il est important de savoir que le calendrier pour le dépôt de la déclaration en ligne est maintenu.

« L’échéance pour déclarer l’impôt sur le revenu change selon le département d’habitation du contribuable. L’administration fiscale a délimité trois départements. »

Date limite des déclarations pour les impôts : La date s’échelonne du 24 mai au 8 juin

Les personnes qui résident dans les départements n° 1 à n° 19 (Ain/Corrèze) et celles qui sont à l’extérieur de la France ont jusqu’au 24 mai 2023 à minuit pour faire leur déclaration d’impôt sur leur revenu. Pour les personnes dans les départements n° 20 à n° 50 (Corse/Meurthe-et-Moselle), la date limite est fixée en fin mai à minuit. Pour les résidents dans les départements n° 55 à n° 976 (Meuse/Mayotte), la date limite pour leur déclaration d’impôt sur le revenu est pour le 8 juin à minuit.

Si vous êtes parmi les contribuables qui font leur déclaration de revenus en ligne. Vous pouvez vous renseigner sur les étapes à suivre. Vous devez vous connecter sur votre espace particulier via le site impots.gouv.fr, avec votre n° fiscal et votre mot de passe. À défaut de mot de passe, vous pouvez utiliser votre n° fiscal et votre n° d’accès en ligne. Pour la suite, vous accédez à l’espace dédié à la déclaration :

Déclaration d’impôt obtenue par l’administration fiscale au mois d’avril ;

Revenu fiscal de référence (RFR).

Sachez que vous pouvez consulter votre revenu fiscal de référence à travers la déclaration d’impôt de l’année précédente.

Si vous n’avez pas de n° fiscal, vous pouvez joindre le service des impôts des imposables en ligne ou sinon vous pouvez toujours vous rendre directement dans leurs bureaux.

Dès que vous êtes connecté à votre espace particulier, cliquez sur « Déclarer mes revenus » où un formulaire prérempli s’affiche grâce aux divers renseignements que vous avez fournis à l’administration fiscale. Dans le cas où vous constatez une incohérence sur vos informations, vous pouvez toujours apporter des modifications et/ou remplir les cases vides.

Il est possible de corriger votre déclaration de revenus depuis le début du mois d’août, et ce, jusqu’au 14 décembre 2023.

Variation de la date de réception de la déclaration des revenus

La date pour percevoir les déclarations de revenus en ligne est fixée entre le 25 juillet et 5 août 2023. Dès que vous avez envoyé vos renseignements via le site, le service fiscal comptabilise le montant dû et ceci sera marqué dans votre avis d’imposition consultable sur le site. Il faut rappeler que la date pour recevoir le document change selon la situation.

La date d’envoi pour les imposables qui ont droit à un remboursement fiscal et ceux qui ont payé leur dette commence le 25 juillet 2023.

Pour les imposables avec un montant moindre de prélèvement d’impôt, la date de réception de la déclaration de revenus débute le 29 juillet 2023. Dans le cas où vous avez opté pour une « déclaration papier », l’avis d’imposition vous parviendra entre le 29 juillet et le 26 août 2023.

Pour finir, la déclaration d’impôts peut se faire en ligne ou sinon sur papier et la date limite pour retourner les formulaires en fonction du lieu de résidence et/ou du département des imposables. Quant à la déclaration d’impôts en ligne, vous n’aurez besoin que de votre numéro fiscal pour vous enregistrer.