Tendances bijoux : comment mélanger le doré et l’argenté ?

Cela peut parfois faire hésiter lorsqu’il s’agit de mélanger du doré et de l’argenté dans une même tenue. Et ce, que ce soit pour des vêtements, pour du linge de maison ou pour des bijoux. Ce sont tous deux des couleurs fortes qu’on a l’habitude de marier avec des tons plus basiques comme le rose, le blanc, etc. Les différents accessoires dorés et argentés sont par contre très tendance et l’on en trouve partout et pour différents looks. Il faut reconnaître qu’avec les bijoux, il est plus facile de les mixer comparé aux autres accessoires de mode. À moins de vraiment choisir un look vestimentaire ou décoratif vraiment décalé et original.

Le mariage de l’or avec l’argent

Le style bicolore est très répandu et fait même partie des looks classiques. Il est toutefois plus courant de mixer les vêtements aux tons dorés avec des accessoires soit dorés, ou avec du noir, du blanc, du rouge, etc. En tout cas, l’argenté n’est pas ce qui vient en premier lieu dans la liste. En ce qui concerne le ton argenté, le noir, le rose, le gris, etc. ce sont plutôt les teintes qu’on a l’habitude de mettre ensemble. Il est pourtant possible et même tendance de mélanger des accessoires de mode, notamment les bijoux de ces 2 couleurs. Encore faut-il savoir s’y prendre pour ne pas commettre une faute de goût dans votre style.

Le style de bijoux à associer

Vous devez à tout prix éviter de marier des genres de bijoux trop différents si vous souhaitez mixer or et argent. Par exemple, voici des styles de bijoux que vous pouvez porter ensemble sans risque de faire un fashion faux pas :

Les bijoux bohèmes et les bijoux chics ;

Un collier de style baroque et des bracelets et des bagues rock ;

Etc.

À noter que les bijoux classiques vont avec tous les autres styles. Les matières peuvent être mélangées en même temps que vous mixez les 2 tons, du métal, du cuir, etc. Il est toutefois plus harmonieux de varier les formes pour les bijoux de main par exemple. Une pièce de plus grand volume en doré par exemple, accompagné de plusieurs bracelets en chaîne de la même couleur, avec une association de plusieurs bracelets fins argentés, et certains ornés de petites perles.

Quelques flops à éviter pour un look doré/argenté réussi

Il est vrai qu’en termes de goût et de couleur, chacun a le droit d’avoir ses préférences. Il est tout de même conseillé de suivre quelques conseils pour pouvoir porter la bonne association des articles de mode qui peut parfaire votre tenue vestimentaire.

Éviter de porter des bijoux de ces 2 coloris trop imposants dans la même tenue puisque leurs éclats attirent déjà assez le regard ;

Ne pas associer les pièces en vrais métaux en or ou argent de qualité avec les bijoux de fantaisie bas de gamme ;

Le choix de la taille et du nombre de bijoux de teinte or et argent à combiner doit se faire avec parcimonie si vous ne voulez pas que votre style rappelle la décoration ratée d’un sapin de Noël.

Il est important de savoir trouver l’harmonie dans le look auquel vous voulez vous apprêter en faisant le bon choix des bijoux portés, qu’ils soient en argent, en or, ou les deux en même temps.

Quels bijoux or et argent porter ensemble ?

Il faut savoir de quelle façon associer chacune de vos pièces de mode, notamment les bijoux pour qu’ils puissent mettre en valeur votre style.

Vous pouvez porter une accumulation de bijoux comme les bagues cocktails, les superpositions de colliers ou de bracelets. Un collier en chaîne en or avec un bracelet et une bague en argent et des boucles d’oreilles en argent est un bon raccord par exemple. Le look risquerait en revanche de ne pas être tendance si vous choisissez de mettre trois ou quatre bagues de trop grandes tailles sur une main, surtout si ces dernières sont faites par des matières différentes.

En tout cas, l’or et l’argent sont une association qui se marie bien que ce soit avec les vêtements, les pièces de mode comme les sacs et chaussure, mais surtout avec les bijoux.