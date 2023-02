© Assurance au Kilomètre : Comprendre le Fonctionnement

Si vous êtes un conducteur occasionnel et que vous ne parcourez pas de longues distances en voiture, l’assurance kilomètre est peut-être un bon choix pour vous. Elle se différencie des autres types d’assurance auto par le fait qu’elle offre une couverture limitée à la somme à payer ou à la distance parcourue. Cet article va vous aider à comprendre les fondamentaux de cette assurance spéciale.

Qu’est-ce que l’Assurance Au Kilomètre ?

L’assurance au kilomètre (« Pay as you drive ») est une assurance automobile qui permet aux clients de payer pour les couvertures qu’ils bénéficient en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Les conducteurs peuvent donc acheter un forfait annuel de kilomètres qui couvre leur véhicule pour les voyages effectués pendant la période souscrite. Lorsque ce forfait est épuisé, il devient possible de racheter un nouveau forfait ou prendre une couverture plus complète.

Pour savoir si l’assurance au kilomètre vous conviendrait, vous devez vous interroger sur le nombre de kilomètres que vous parcourrez chaque année et déterminer le type de trajets que vous réalisez (voyage quotidien, loisirs, affaires…). Ensuite, comparez le coût potentiel de la police contre celui d’une assurance standard et prenez votre décision.

Comment Fonctionne l’Assurance Au Kilomètre ?

Le principe de base de l’assurance au kilomètre est simple : vous payez un montant fixe pour une certaine distance et vous obtenez une couverture pour toute la durée de la période souscrite. La tarification se basera sur votre profil personnel et sur le type et la marque du véhicule assuré. Votre situation géographique (zone urbaine ou rurale) et votre statut de conducteur entreront également en compte. Une fois le contrat signé, vous recevrez un dispositif technologique installé dans votre véhicule qui comptabilisera le nombre de kilomètres parcourus.

Il est possible de souscrire à un forfait annuel ou à un forfait mensuel. Les assureurs proposent souvent des remises intéressantes si vous choisissez un forfait annuel, car le risque est alors moins important pour eux. De plus, vous n’avez pas besoin de renouveler chaque mois votre contrat, ce qui facilitera grandement votre gestion.

Quel Type de Couverture Offre l’Assurance Au Kilomètre ?

La couverture est presque identique à celle d’une assurance auto classique. Les principaux éléments couverts incluent :

Les dommages matériels

Les blessures personnelles subies par vous et l’autre conducteur

Les frais juridiques encourus en cas de procès

Les vols et les actes de vandalisme

Les accidents impliquant des animaux sauvages.

Certains assureurs proposent des options supplémentaires telles que l’assistance routière, la protection contre le vol ou les services de remorquage. Vous pouvez également opter pour des taux plus bas en échange de franchises élevées. Cependant, quelques points de couverture sont habituellement exclus de l’assurance au kilomètre, notamment la responsabilité civile et l’indemnisation des passagers.

Avantages et Inconvénients de l’Assurance Au Kilomètre

Avantages

Une couverture complète : malgré le prix inférieur, cette forme d’assurance offre une couverture complète pour votre véhicule.

: malgré le prix inférieur, cette forme d’assurance offre une couverture complète pour votre véhicule. Un système flexible : Il est très facile de mettre à jour la couverture en fonction de vos besoins actuels.

: Il est très facile de mettre à jour la couverture en fonction de vos besoins actuels. Un meilleur service client : Le dispositif technologique installé dans le véhicule permet aux assureurs de mieux appréhender vos habitudes de conduite et de vous offrir un service plus personnalisé.

: Le dispositif technologique installé dans le véhicule permet aux assureurs de mieux appréhender vos habitudes de conduite et de vous offrir un service plus personnalisé. Une faible cotisation : Puisque le risque est moins important pour l’assureur, cela se traduit par une cotisation relativement basse.

Inconvénients

Des limites précises : Si vous dépassez le nombre de kilomètres convenu, vous devrez payer des frais supplémentaires.

: Si vous dépassez le nombre de kilomètres convenu, vous devrez payer des frais supplémentaires. Des restrictions géographiques : certains assureurs n’offrent pas cette couverture dans toutes les régions du pays.

: certains assureurs n’offrent pas cette couverture dans toutes les régions du pays. Un manque de transparence : Les options additionnelles sont susceptibles de faire augmenter la cotisation sans que vous le sachiez.

En conclusion, l’assurance au kilomètre est une excellente option pour les conducteurs occasionnels. Elle offre une couverture complète à un prix abordable.Veuillez cependant consulter attentivement les conditions générales avant de souscrire à un de ces contrats. N’hésitez pas à demander des informations supplémentaires à votre courtier ou à votre assureur.