© Chaussure de sécurité : les normes à respecter

Pourquoi porter des chaussures de sécurité ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est important de porter des chaussures de sécurité au travail :

La sécurité : Les chaussures de sécurité sont conçues pour protéger les pieds des risques présents dans l’environnement de travail, tels que les chutes d’objets lourds, les écrasements, les perforations, les éraflures, les glissades, etc. Elles peuvent ainsi éviter des blessures graves ou même la perte de fonctionnalité des pieds. Le confort : Les chaussures de sécurité doivent être confortables afin de permettre une bonne mobilité et de limiter la fatigue des pieds. Elles doivent être bien ajustées et avoir un bon amorti au niveau du talon. L’hygiène : Dans certains milieux de travail, il est important de porter des chaussures de sécurité pour éviter de contaminer les aliments, les médicaments ou les produits de santé. La sécurité au travail : Les chaussures de sécurité peuvent contribuer à améliorer la sécurité au travail en général, en réduisant le nombre d’accidents et de blessures. Elles peuvent également être un moyen de prévenir les absences au travail liées à des blessures ou des maladies.

Porter des chaussures de sécurité est impératif pour pouvoir vous protéger des risques liés aux activités que vous pratiquez. Non seulement une chaussure de sécurité peut offrir une protection optimale, mais elle vous permet de marcher de manière stable, et plus confortable. Souvent, lorsqu’on porte des chaussures professionnelles non adaptées, par exemple pour aller au travail, on ressent parfois une fatigue, un inconfort ou une douleur au niveau des pieds. Vous souhaitez acheter des chaussures de sécurité pour acquérir une protection optimale au niveau des pieds et marcher dans le confort ? Vous devez en premier lieu prendre en compte les normes à respecter y afférents.

Chaussures de sécurité : la norme générale

Que ce soit une chaussure de travail, une chaussure de protection, une chaussure de sécurité ou n’importe quelle botte marquée CE, tous ces genres de chaussures offrent des niveaux de protection et de résistance identiques. Cependant, pour faire la différence entre ces chaussures, il faut prendre en compte les normes qui encadrent les caractéristiques de chaque chaussure.

La norme générale qui encadre les caractéristiques des chaussures de sécurité est le marquage « EN345 ISO 20345 ».

Pour les chaussures de protection, elles sont encadrées par la norme « EN346 ISO 20346 », tandis que pour les chaussures de travail, on peut distinguer le marquage « EN347 ISO 20347 ».

16 décembre 2022 10h51

Concernant la norme générale qui encadre les caractéristiques des chaussures de sécurité en particulier, le marquage « EN345 ISO 20345 » implique diverses exigences. Selon ce marquage, une chaussure de sécurité doit offrir la protection et la résistance tout en respectant la norme européenne. En outre, la présence d’un embout de protection figure parmi les exigences de ce marquage afin de protéger les orteils contre les chocs de plu de 200 joules et les risques d’écrasement.

En France, la norme générale pour les chaussures de sécurité est la norme EN 20345. Cette norme définit les exigences minimales pour la sécurité et la performance des chaussures de sécurité destinées à être utilisées dans les milieux de travail. Elle couvre les aspects suivants : Résistance à l’usure et à l’abrasion

Résistance à la perforation

Résistance à l’absorption d’énergie au niveau du talon

Stabilité de la semelle

Adhérence sur sols mouillés et secs

Résistance aux huiles et aux hydrocarbures

Confort

Résistance aux températures élevées Il existe différents niveaux de performance pour chaque exigence, qui sont définis par des lettres allant de A à F. Par exemple, la résistance à l’usure est classée de SRA (faible) à SRB (élevée). Il est important de choisir des chaussures de sécurité qui répondent à cette norme et qui sont adaptées aux risques présents dans votre environnement de travail. Elles doivent être confortables et permettre une bonne mobilité, tout en offrant une protection adéquate pour les pieds.

Chaussures de sécurité : les normes encadrées par le marquage général

Sur le marché, on peut identifier 3 types de chaussures de sécurité qui sont tous encadrés par la norme générale « EN347 ISO 20347 » :

Chaussure de sécurité S1 ;

Chaussure de sécurité S2 ;

Chaussure de sécurité S3.

Les chaussures de sécurité de la norme S1 ont des arrières fermés et sont conçues avec des propriétés antistatiques. Ces chaussures de sécurité peuvent également absorber de l’énergie avec une résistance aux hydrocarbures. Une chaussure de sécurité de la norme S1 est dédiée aux travaux intérieurs dans un environnement sec, par exemple les entrepôts ou les supermarchés.

Quant aux chaussures de la norme S2, elles ont également des arrières fermés, mais elles sont imperméables à l’eau (WRU). Une chaussure de sécurité S2 est conçue pour ceux qui travaillent dans un environnement humide, voire un travail en extérieur.

Enfin, pour les chaussures de sécurité de la norme S3, elles sont dotées d’une semelle anti-perforation et d’une semelle à crampons, à part l’arrière fermé, l’absorption d’énergie, les propriétés antistatiques et la résistance à l’eau (WRU). Les chaussures de sécurité S3 sont les meilleures, car vous pouvez les porter peu importe votre activité. Que ce soit dans un environnement sec ou humide, la protection offerte par cette chaussure reste optimale.

Enfin, les chaussures de sécurité doivent respecter des normes pour pouvoir protéger vos pieds contre les risques de chocs qui peuvent se produire durant votre activité.