© Classement écoles du web : le top 3

Le Top 3 des écoles du Web

Avec l’évolution constante du web 3.0, des outils numériques et des habitudes de consommation des internautes, il est devenu indispensable de savoir comment maîtriser le monde digital. En France, les écoles du web existent depuis les années 90, des établissements qui ont pour but de parfaire la formation des étudiants pour l’obtention d’un diplôme dans le domaine du web digital. Toutefois, vu que ce domaine dévient très populaire actuellement, un grand nombre d’écoles du web ouvre leur porte chaque année. Ainsi, pour vous aider à trouver les meilleurs établissements de formation, voici notre top 3 des écoles du web les plus réputées en France.

HETIC, une école du web à Montreuil

L’école du web HETIC (Hautes Études des Technologies de l’Information et de la Communication) fait partie des meilleures en France pour ce qui est de la formation pour la maîtrise du monde digital. L’école se situe à Montreuil, et est en activité depuis l’année 2002, ce qui prouve l’expertise de l’établissement dans le domaine du web.

HETIC peut dispenser une formation web du niveau Bac jusqu’au Bac +5 aux étudiants. De plus, les matières portent principalement sur le maniement des outils de design 3D, sur le Marketing et la stratégie web ainsi que sur le référencement.

L’école web HETIC permet aux étudiants d’obtenir :

Un Bac en Webmarketing ;

Un Master en Marketing web et digital ;

Une Prépa Master Web numérique.

DIGITAL CAMPUS, la plus ancienne école web en France

Pour une formation de qualité pour la maîtrise parfaite des métiers de l’internet, Digital Campus fait partie des meilleures et des plus anciennes écoles du web. Fondé vers l’année 1994, les formations au sein de l’établissement tournent autour de l’apprentissage du digital marketing, de la maîtrise des outils pour le développement web, de la création d’une stratégie digitale pour un site web quelconque.

Pour ce qui est des diplômes délivrés aux étudiants par l’école web Digital Campus, voici la liste complète :

Baccalauréat chef de projet web ;

Baccalauréat développement digital ;

Prépa Master Digital web ;

Master en direction artistique web numérique ;

Master en Data Management et en Marketing Digital ;

Master en Brand Management et en Marketing web digital.

IIM Digital School, une des premières écoles du web à Paris

Avec Digital Campus, IIM Digital School fait partie des précurseurs de l’enseignement du monde digital en France. Exerçant depuis les années 90, l’école web a réussi à former un grand nombre d’étudiants qui sont, pour la plupart, actuellement à la tête d’une agence digitale.

Les cursus proposés par IIM Digital School tournent généralement autour de la manipulation des outils web et de la conception de stratégie digitale (Développement web, e-business, design et animation 3D,etc.). En suivant les formations proposées par cette école web, les étudiants pourront obtenir un diplôme de type Baccalauréat, Master ou même MBA. En effet, l’établissement de formation web délivre :

Baccalauréat en Communication web Digitale et en E-business ;

Master en Data Analytics et Marketing Digital ;

Master en Gestion de la transformation numérique ou digitale ;

Baccalauréat en développement digital et web.

Ces trois établissements de formation font partie des élites en France vu que la plupart de leurs étudiants sortants évoluent tous dans le monde digital, actuellement. Avec leurs années d’études accompagnées, il est certain que les étudiants bénéficient des meilleures formations dans ces écoles prestigieuses.