Everywhere, le jeu vidéo que tout le monde attend impatiemment. Ce gameplay de l’ex-développeur de jeux de Rockstar sortira en 2023 sur le marché. Par contre, aucune date n’a encore été précisée. Cependant, vous pouvez vous attendre à un jeu vidéo qui se révèle digne de rivaliser avec les jeux fortinite et GTA selon les dires du studio build a rocket boy. Quel gameplay offrira Everywhere aux joueurs ? et comment fonctionne le jeu vidéo Everywhere ? Décryptage.

Everywhere, le futur rival de GTA et Fortinite.

Quel type de jeux est Everywhere ?

Everywhere le prochain grand rival de GTA et Fortnite – Un nouveau jeu du producteur de Grand Theft Auto, Leslie Benzies. » Everywhere adopte un style open world qui se passe dans un environnement futuriste. En se référant à sa bande-annonce, le gameplay ressemble presque à fortnite combiné au style de jeu GTA. Cependant, build a rocket boy a prévu un plus pour Everywhere et des plus intéressants, notamment :

La possibilité de regarder des vidéos au cinéma avec l’API Netflix ;

L’achat d’une télévision ou autres accessoires pour décorer la planque des joueurs avec de l’argent virtuel et réel ;

La possibilité d’acheter des objets pour le gameplay ou dans la vraie vie.

Voilà les points essentiels prévus pour Everywhere selon build a rocket boy. Le but étant d’offrir aux gamers un jeu vidéo réaliste, comme l’a mentionné Leslie benzies, producteur de jeux vidéo GTA. Ainsi, le gameplay promet une meilleure expérience de jeu en ligne avec un style open world. Un style qui permet aux joueurs de rester libres dans un game assez proche du réalisme. Également, on sait que Everywhere est un jeu en ligne où plusieurs joueurs peuvent participer en même temps. Des infos qui se veulent encore être vérifiées en attendant une autre et prochaine bande annonce qui nous en dira encore davantage sur le jeu.

« Nous voulons bâtir un tout nouveau monde pour les joueurs, et pas simplement un endroit où jouer, mais aussi où voir des choses, partager, créer, passer du temps avec ses amis, et tellement plus… »

Quelle plate-forme pour jouer à Everywhere ?

Everywhere est un jeu vidéo numérique conçu par build a rocket boy. Ce qui fait que les joueurs devront télécharger et installer l’application pour jouer. Également, ils devront avoir un compte pour se connecter au serveur de Everywhere. Dans un sens, ces conditions pourraient désavantager les non-connaisseurs de jeux en ligne, car l’installation et la configuration des jeux physiques sont parfois très complexes. Toutefois, build a rocket a déjà pensé à tout. Ce jeu en ligne ne nécessite pas de configuration complexe. Une fois que le gameplay est installé, la configuration se fera automatiquement.

Comme Everywhere est un gameplay numérique, la plateforme utilisée sera sans doute un ordinateur. D’ailleurs, build a rocket boy à révélé que Everywhere sera premièrement disponible sur ordinateur, compatible avec un système Windows 10. Everywhere sera également disponible sur les consoles Xbox de Microsoft lorsqu’il sera disponible sur PC. En effet, si un jeu est disponible pour un système Windows, il est certain qu’une version pour console Xbox sera disponible.

Également, build a rocket boy affirme que le gameplay Everywhere devrait être disponible sur les nouvelles PlayStation de Sony après la sortie de la version pour PC et Xbox de Microsoft.

Quelle configuration pour Everywhere ?

Pour ceux qui se questionnent sur la configuration requise pour ce nouveau jeu de build a rocket boy, la réponse reste encore floue et incertaine. Cependant, à titre informatif, la plupart des jeux sortis depuis 2020 requièrent souvent un appareil puissant, que ce soit au niveau de la carte graphique, de l’espace de stockage, du processeur et des RAM. En outre, le studio envisage de créer une version compatible Android.

Everywhere sur ordinateur

Ce gameplay ressemble assez à fortinite et GTA. Un petit indice qui peut vous donner une idée sur la configuration requise pour ce jeu. En revanche, ce dont on est sûr est qu’il faut un système d’exploitation Windows 10 pour une meilleure expérience de jeu. Un système qui reste applicable pour les jeux actuels.

Everywhere sur Xbox

Pour les utilisateurs de Xbox, la console Xbox one serait le plus idéal avec l’utilisation de Xbox play anywhere. Ce qui permet aux joueurs d’acheter le jeu numérique une seule fois. Une fois acheté et installé, les gamers peuvent jouer partout où ils veulent puisque les fonctionnalités permettent de sauvegarder toutes les données des jeux.

Everywhere sur PlayStation

Le jeu devrait être compatible avec le PlayStation 4. Cependant, la PlayStation 5 de Sony serait la plus recommandée pour de meilleures expériences de gaming.

Enfin, ces informations restent des probabilités, que ce soit pour les consoles de Microsoft ou les ordinateurs ou PlayStation de Sony.

Qu’en est-il du gameplay qu’il offrira au gamer ?

La ressemblance de ce jeu vidéo à fortnite et GTA peut aider à faire quelques estimations du gameplay possible du jeu Everywhere. Selon l’annonce du studio, le gameplay est axé sur un jeu plus libre et réaliste. En d’autres termes, les joueurs peuvent s’attendre à un mode de jeu à la fois solo et multijoueur. De plus, le jeu est équipé de plusieurs options : les joueurs auront le droit de faire de multiples achats, pour eux et pour la planque ; de personnaliser le profil de joueur. Dans l’ensemble, Everywhere offrirait un gameplay dont les joueurs peuvent créer leur propre monde, une intégration sociale et du streaming approfondi.

En somme, Everywhere est donc un game qui promet une expérience gaming riche et intéressante dans un monde libre et proche du réaliste. C’est un jeu dont les utilisateurs de Microsoft Windows pourront profiter en premier. Ensuite, ce sera le tour des propriétaires des consoles Xbox play anywhere et PlayStation Sony. D’ailleurs, le studio prévoit de concevoir une version compatible avec un Android. Enfin, c’est un jeu que l’ex-développeur de jeux de Rockstar prévoit de commercialiser sur le marché en 2023 dont la date reste encore à définir.