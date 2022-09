Comment revernir un fauteuil en rotin ?

Vous souhaitez relooker votre fauteuil en rotin ? Voici comment repeindre et revernir votre meuble !

Afin de concevoir des meubles légers, stylés et esthétiques, l’usage d’un matériau naturel comme le rotin est la meilleure solution. En effet, l’utilisation du rotin naturel peut contribuer dans la fabrication de divers meubles et ce mobilier peut être enduit de verni ou non. Au fil du temps, les meubles en rotin naturel nécessitent un nettoyage pour pouvoir s’allier à la décoration de votre maison.

Parmi les meubles en rotin, le fauteuil est celui qui donne une touche unique et un design à la décoration d’une maison. Le nettoyage et surtout le vernissage d’un fauteuil en rotin nécessitent du savoir-faire. Afin de redonner de l’éclat à votre fauteuil en rotin, voici quelques astuces qui pourront vous être utiles !

Comment nettoyer correctement un fauteuil en rotin naturel ?

Quel que soit le modèle de votre fauteuil en rotin, ce meuble doit être entretenu régulièrement, voire un nettoyage et un dépoussiérage. Entretenir un fauteuil en rotin consiste à prolonger la durée de vie du meuble et à préserver la décoration de la maison sur le long terme. Toutefois, l’entretien d’un fauteuil en rotin s’effectue d’une manière différente en cas de :

Meuble moisi ou noirci ;

Meuble recouvert de vernis ;

Meuble blanc.

En premier lieu, au cas où votre fauteuil en rotin moisi ou noirci, vous devez le dépoussiérer à l’aide de votre aspirateur. Ensuite, trempez une éponge dans un mélange d’eau froide (1 litre) et d’eau oxygénée (5 cuillerées à soupe) et frottez le fauteuil. Puis, vous n’aurez plus qu’à rincer le meuble à l’eau claire. Pour le faire sécher, vous pouvez le laisser à l’air libre, mais vous aurez la possibilité d’utiliser un sèche-cheveux. Pour redonner un éclat brillant à votre fauteuil, frottez-le à l’aide d’un chiffon propre imbibé d’un mélange d’essence de térébenthine (une cuillère à soupe) et d’huile de lin (5 cuillerées à soupe).

Si auparavant votre fauteuil en rotin était recouvert de vernis, il faut impérativement savoir comment le nettoyer convenablement. Pour ce faire, mélangez l’eau savonneuse avec une solution aqueuse d’ammoniac dans un récipient. Ensuite, vous pouvez appliquer cette recette à l’aide d’une brosse en frottant le fauteuil en rotin. Ainsi, à l’aide d’un chiffon propre, vous pouvez sécher votre mobilier en rotin. Une fois sec, finalisez le tout en appliquant une nouvelle couche de vernis pour relooker votre fauteuil en rotin.

Afin de redonner son éclat à votre meuble en rotin blanc, vous devez le frotter à l’aide d’une brosse imbibée d’un mélange de citron (deux cuillerées à soupe) et d’eau (1 litre). Au cas où la blancheur originelle du rotin n’est plus récupérable, n’hésitez pas à peindre votre fauteuil avec une peinture appropriée.

Comment nettoyer les meubles en rotin ?

Pour les fauteuils en rotin, il est impératif de rénover ou de nettoyer la pièce pour prolonger la durée de vie de ces meubles. En effet, vous devez savoir comment nettoyer correctement le rotin pour pouvoir optimiser la décoration dans son emplacement, que ce soit dans le jardin ou dans l’appartement.

En premier lieu, à l’aide d’une brosse à poils, vous devez dépoussiérer les parties du rotin. Durant le dépoussiérage, n’hésitez pas à vérifier si la matière n’est pas abîmée. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez le nettoyer à l’aide d’une éponge trempée dans un mélange d’eau tiède salée et de quelques gouttes de vinaigre. S’il y a des tâches qui persistent sur le meuble, vous devez le frotter à l’aide d’un chiffon propre imbibé d’un mélange d’eau savonneuse et d’une solution aqueuse d’ammoniac. Afin de relooker l’aspect de votre rotin, vous pouvez également le nettoyer à l’aide d’un chiffon doux imbibé d’huile de lin.

Comment repeindre et revernir des fauteuils en rotin ?

Une fois que vous avez fini de nettoyer correctement votre fauteuil et que vous ayez bien entretenu l’ensemble du rotin, finalisez le relooking de votre chaise par la peinture et le vernissage.

Rénover un fauteuil en rotin consiste généralement à ajouter une nouvelle couche de peinture et de vernis.

Libre à vous de choisir la couleur de votre choix, mais pour garantir l’optimisation de la décoration de votre jardin ou de votre appartement, il vaut mieux choisir une peinture spécialement conçue pour le bois.

Sur le marché, d’innombrables produits sont disponibles et le choix s’avère compliqué. Pour ce faire, la meilleure solution est d’acheter une peinture acrylique. Ceci est parfaitement conçu pour peindre le bois. Pour le rotin, la peinture acrylique permet de faire renaître son éclat et son design. Pour peindre votre fauteuil en rotin avec cette peinture, vous avez deux options :

Peindre à l’aide d’un pinceau ;

Peindre en bombe.

Quelle que soit l’option que vous choisissez, vous devez impérativement revernir votre meuble pour faire ressortir toute la couleur.

Ainsi, pour prolonger la durée de vie de votre fauteuil en rotin, la meilleure solution est de lui offrir une nouvelle couche de peinture pour ensuite le revernir.