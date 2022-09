© Elizabeth II est morte le 08 septembre 2022

La reine Elizabeth II est morte

Élisabeth II, née le 21 avril 1926 à Londres, est la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que de quatorze autres États souverains, appelés royaumes du Commonwealth, et de leurs territoires et dépendances elle est morte le 08 septembre 2022 à l’âge de 96 ans.

Un communiqué alarmant de la Monarchie britannique, publié ce 8 septembre, fait part des inquiétudes des médecins de la reine Elizabeth 2 sur son état de santé. Un second communiqué à 19h30 annonce sa mort ce même jour.

Mort d’Elisabeth II, Reine du Royaume-Uni, ce 8 septembre 2022

La reine Elizabeth II est décédée ce jeudi 8 septembre, à l’âge de 96 ans, a annoncé Buckingham Palace. La monarque, qui avait accédé au trône en 1952 à l’âge de 26 ans, est morte le 8 septembre à 96 ans.

Le monde entier est sous le choc, la reine d’Angleterre Elizabeth II est décédée ce jeudi, annonce Buckingham Palace. Elle avait 96 ans.

« London Bridge is down »

Ces mots seront les premiers à annoncer la disparation de la souveraine. Ensuite, viendra le premier appel. Celui du secrétaire privé d’Elizabeth II à la Première ministre, Liz Truss, élue ce 5 septembre 2022.

Royaume-Uni : La Reine est morte. Vive le Roi !

Alors qu’elle a régné plus de 70 ans sur le trône d’Angleterre, la reine Elizabeth II a un successeur tout trouvé : son fils aîné, le prince Charles. Ce dernier a été préparé toute sa vie à prendre la tête de la couronne britannique après la mort de sa mère, survenue ce jeudi 8 septembre 2022. La reine Elizabeth II est morte, Charles III devient roi.

Le nouveau roi prend le nom de Charles III. Le nouveau roi Charles a qualifié jeudi dans sa première intervention en tant que souverain, la mort de sa mère Elizabeth II de « moment de très grande tristesse » qui sera ressentie « dans le monde entier ». «