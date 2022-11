© Les « Phryges » les 2 mascottes officielles de Paris 2024

Les « Phryges » les mascottes Paris 2024

Révélation des mascottes Paris 2024 Les « Phryges » les mascottes officielles de Paris 2024 viennent d’être dévoilées. Les JO de Paris 2024 ont dévoilé lundi 14 novembre 2022 leurs mascottes : deux bonnets phrygiens dénommés « Phryges ».

On vous présente la Phryge Olympique et la Phryge Paralympique ! Les 2 mascottes de #Paris2024 Sportives, fêtardes… et françaises

Les deux peluches emblèmes de l’édition olympique française. L’organisation annonce ses mascottes les Phryges en forme de bonnet phrygien.

Les mascottes JO 2024 Non il ne s’agit pas du bonnet du grand Schtroumpf ni de pigeons ! Pourquoi des mascottes en forme de bonnet phrygien ? : Les organisateurs ont choisi le bonnet phrygien comme symbole connu de tous comme symbole de la liberté ainsi que comme symbole allégorique de la République française, et qui est visible dans une variété de lieux et dans de nombreux domaines de notre société, de l’œuvre renommée d’Eugène Delacroix de la Liberté conduisant le peuple aux bustes de Marianne dans les mairies et autres bâtiments publics pour l’administration à notre vie quotidienne de nos timbres.

Une paire de bonnets phrygiens rouges et de baskets au pied et une prothèse à la jambe droite pour accueillir la phrygie paralympique et des drapeaux tricolores autour de leurs yeux bleus symboliseront les Jeux de Paris.2024. Les deux phrygines seront portées dans tous les sports olympiques et paralympiques et représenteront également les supporters.

Les organisateurs ont choisi de créer deux mascottes complémentaires phrygie olympique et d’une phrygie paralympique. » Les deux héros sont issus de la tribu des Phrygiens, un groupe de personnes qui en font partie au même titre que les Schtroumpfs ou les Mignons « , explique Julie Matikhine. Ils auront la responsabilité, deux ans avant les Jeux de Paris, de » faire bouger la France et les Français, de les inciter ou les ré-initier au sport « , souligne Julie Matikhine ainsi que de promouvoir » la passion du supporter idéal « .

Ces deux personnages « aux personnalités distinctes, auront chacun des rôles spécifiques à jouer dans l’histoire », précise la directrice de la marque Paris 2024.

D’un côté, la Phrygie olympique est « l’intelligente, qui ne fonce jamais avant d’avoir réfléchi à tous ses gestes, et qui a un petit côté rusé et séduisant, mais c’est aussi une grande émotive », décrit Julie Matikhine. De l’autre côté, la Phrygienne paralympique est « une fêtarde extravertie, pleine d’énergie, de spontanéité, un peu tête brûlée et toujours ouverte aux nouvelles expériences », poursuit-elle.

Ce symbole est également reconnu et compris au-delà des frontières de notre pays, assure la Cojop. « C’est un symbole efficace dans le monde entier », affirment les équipes de Paris 2024.

Outre la boutique en ligne officielle et celle des Halles, les mascottes seront vendues chez Carrefour qui est un des sponsors des JO, mais aussi dans les magasins de jouets spécialisés.

JEUX OLYMPIQUES PARIS 2024 – Ce lundi 14 novembre, le comité d’organisation des JO de 2024 a révélé le visage de ses mascottes. Chacun a donc fait connaissance avec les « phryges », avatar du bonnet phrygien de la Révolution Française et de la République. Ce sont elles, l’olympique et la paralympique, qui représenteront Paris 2024 d’ici les Jeux et qui mettront l’ambiance pendant les compétitions.