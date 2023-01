La couleur de 2023 : comment porter Viva Magenta en beauté ?

Actuellement, le monde de la mode est excité à l’idée de savoir la couleur tendance de l’année 2023 : le Viva Magenta, l’une des couleurs tendances de cette année. En plus d’être la couleur Pantone 2023, Viva Magenta est une couleur inspirée de la rouge de la cochenille. Cette teinte est forte, ce qui la rend à la fois audacieuse et élégante. Une teinte à adopter pour les prochains styles de beauté de cette année 2023. Pour vous aider à être stylé avec cette couleur, découvrez dans cet article comment porter Viva Magenta en beauté.

La couleur Viva Magenta, un choix et style audacieux

Le Viva Magenta maintient parfaitement l’équilibre du chaud et du froid. C’est une couleur à la fois hybride et audacieuse. Cette couleur rouge profond et sombre s’accordera parfaitement à de nombreuses pièces. Le Viva Magenta se veut en communion avec la nature d’où elle s’accorde bien avec divers tons. Par exemple :

Les couleurs neutres comme le blanc, le noir, le beige ou le gris ;

Les couleurs vives comme le jaune, le vert et le bleu est aussi une excellente idée. Cela permet d’avoir un style plutôt sauvage et audacieux ;

Les nuances de la famille du rouge comme le rose poudré, rouge brique ou rouge vermillon ;

Les couleurs comme le violet et le bleu léger et poudré se marieront parfaitement aussi avec le Viva Magenta.

De plus, vous pouvez également porter des pièces de cette couleur Pantone avec des accessoires dorés pour une touche d’élégance.

» Le Viva Magenta est la couleur de l’année 2023 « , déclare l’institut Pantone.

Viva Magenta, une couleur à porter en beauté

Vous vous demandez comment porter la couleur Viva Magenta en beauté ? Découvrez ci-dessous comment adopter cette couleur pour en faire un joli maquillage et manucure ainsi qu’une jolie déco intérieure.

Le rouge Viva Magenta, la star du maquillage

En effet, pour cette année, cette couleur phare devient la star du maquillage. Voici des sélections de maquillage de cette teinte rouge que vous pouvez adopter.

Pour en faire un maquillage des lèvres : sur Instagram, cette couleur Pantone inonde les actualités. Appliquez cette couleur Viva Magenta pour être la star pendant la période de Noël tout comme les autres événements ;

Pour en faire un maquillage pour les joues : cette couleur est parfaite pour donner un coup de frais à votre teint ;

Pour en faire un joli manucure : Viva Magenta est une couleur à adapter pour embellir vos ongles.

Une couleur audacieuse pour les cheveux

Si vous voulez un style plutôt rebelle, optez pour cette couleur rouge audacieuse sur votre chevelure.

Une couleur qui secoue la déco intérieure

Cette teinte phare de l’année 2023 est aussi la couleur tendance des décorations intérieures. D’ailleurs, cette teinte a grandement inspiré plusieurs décorateurs d’intérieurs. Le Viva Magenta est une couleur vivante et lumineuse. Aussi, n’hésitez pas à choisir cette teinte pour avoir une déco pleine de personnalité.

Savez-vous que sur les réseaux sociaux comme Instagram, divers articles avec cette couleur ont été partagés par les professionnels de la déco intérieure ? Ainsi, n’oubliez pas d’y jeter un coup d’œil pour vous inspirer.

Les types de matières et d’accessoires les plus adaptés à Viva Magenta

Le Viva Magenta se porte bien avec des matières métalliques et des tissus brillants. Vous pouvez porter des pièces en velours, en satin ou en soie pour un style plus luxueux. Essayez d’ajouter des accessoires tels que des bijoux, des chaussures et des sacs scintillants ou métalliques. Les imprimés floraux peuvent aussi être une excellente façon de porter Viva Magenta avec élégance.

Comme matières métalliques, optez pour les couleurs chaudes. Quelques exemples que vous pouvez combiner avec cette teinte phare de l’année 2023 :

Or et cuivre ;

Du bois ;

Du blanc cassé ;

La teinte orange.

Cette couleur de nuance rouge et rose se porte aussi avec des tissus brillants comme les velours, par exemple.

Si vous recherchez des thèmes tendances pour un mariage ou autres types d’événements, choisissez la couleur Viva Magenta. Vous pouvez d’ailleurs vous en servir pour composer le bouquet de fleurs de la mariée ainsi que celui des demoiselles d’honneur, par exemple.

Restez à la mode. Soyez parmi les premiers à connaitre que l’institut Pantone a déjà déclaré la couleur phare de l’année 2023 : la couleur Viva Magenta. Pour les adeptes de la mode, avec cette couleur, vous pourrez arborer vos plus belles tenues à la fois stylées et audacieuses. Surtout, laissez-vous guider par les tuto publiés sur les plateformes de réseaux sociaux pour savoir comment porter cette couleur selon votre style ainsi qu’à vos accessoires.