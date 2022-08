Quel drone FPV pour débuter ? Les drones connaissent une grande réputation surtout dans le domaine du multimédia. En effet, avec l’évolution de la technologie, il est maintenant possible d’enregistrer des vidéos à haute définition en plein vol grâce à la qualité de la caméra. De plus, il existe actuellement des modèles dont la conception a été faite pour procurer des sensations extrêmes via vol en immersion comme les drones FPV DJI par exemple. Ainsi, si l’on veut débuter dans le pilotage de drone FPV, quel modèle faut-il choisir ?

Les précautions à prendre lors du premier vol avec un drone FPV

Peu importe le type ainsi que le modèle de drone FPV que vous allez utiliser pour votre premier vol, il est important de choisir un endroit bien dégagé pour éviter que l’appareil se crash à cause d’un obstacle. De plus, si on se conforme à la loi émise par la DGAC sur le principe de vol à suivre pour les drones radiocommandés, il est conseillé d’utiliser l’appareil en prenant en compte les consignes qui suivent :

Lors de votre premier vol avec un drone FPV, il est préférable d’utiliser un écran de retour au lieu d’un casque FPV, car cela peut engendrer des erreurs de pilotage pouvant entraîner le crash de votre appareil si vous êtes encore un débutant ;

L’utilisation du système FPV doit être évitée à tout prix lors du décollage ou même pendant l’atterrissage du drone radiocommandé vu la difficulté. Attendez d’être un pilote expérimenté avant de réaliser un décollage ou atterrissage sur mode de vol en immersion ;

Pour s’exercer au pilotage d’un drone, il faut s’exercer le plus longtemps possible donc, les modèles avec système FPV sont à éviter, car l’autonomie de leur batterie est assez limitée.

Évitez de faire un vol à basse altitude, car cela peut entraîner la perte du retour vidéo de votre drone vu qu’il peut y avoir des obstacles à proximité.

Les modèles de drones FPV pour les débutants

Si vous voulez vraiment piloter un drone FPV pour votre premier vol en immersion, il existe plusieurs modèles qui pourraient convenir aux débutants.

Si vous êtes un pilote débutant, le Drone DJI FPV Combo est le meilleur choix pour débuter un vol en immersion. Avec un casque FPV DJI version 2 et un champ de vision de 150°, le pilotage du drone sera plus facile. De plus, il est équipé d’une caméra qui peut enregistrer une vidéo de 60 IPS avec une résolution Ultra HD, rendant le vol en immersion le plus réaliste possible. La vitesse de transmission du drone DJI FPV vers la radiocommande ou contrôleur et le casque FPV peuvent aller jusqu’à 120 Mb par seconde avec le système OcuSync 3.0, ce qui réduit considérablement le temps de latence, réduisant l’erreur de pilotage du débutant.

Il faut privilégier les modèles de drone FPV de la marque DJI vu qu’ils sont de meilleure qualité, pouvant encaisser des crashs en cas d’erreur de pilotage en vol immersive.

On peut dire que le drone FPV Combo de DJI est un appareil polyvalent, car il peut convenir autant à un pilote qui débute qu’à un pilote expérimenté. Si votre compétence de pilotage à évolué, nul besoin de changer de drone FPV, car ce modèle de la marque DJI possède une option ou mode S qui consiste à modifier le mode de vol de l’appareil. En effet, vous allez pouvoir piloter en appliquant un style plus dynamique, rendant encore plus immersive et meilleure la qualité de vol. La radiocommande ou contrôleur du drone Combo DJI est assez simple à utiliser ce qui le rend parfait pour débuter. En supplément, vous pourrez utiliser votre smartphone Android en tant qu’écran de retour de la caméra du drone dont le cas où vous ne voulez pas utiliser un casque FPV. Il suffit d’installer l’application Android Virtual Flight DJI et le tour est joué.

Avec les drones de la marque DJI, vous allez pouvoir débuter votre pilotage avec un modèle avec système FPV sans crainte de détruire l’appareil.

Débuter dans le monde du drone FPV, pour faire de la race du freestyle ou de l’hypercine pour pas trop cher