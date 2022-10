Quel est le prix d’une plaque funéraire personnalisée ?

La plaque funéraire élément d’ornementation a pour but de faciliter l’identification et d’honorer la mémoire du défunt tout en lui adressant un dernier hommage. Bien choisie elle peut être aussi être un élément de décoration pour embellir une tombe. Pour rendre un dernier hommage au disparu, pourquoi ne pas opter pour une plaque funéraire originale, personnalisée.

Si vous vous demandez quel est le prix d’une plaque funéraire moderne et personnalisable, sachez qu’une telle plaque commémorative n’est pas beaucoup plus chère qu’une plaque traditionnelle.

Les plaques funéraires peuvent être achetées dans les magasins spécialisés dans les fournitures funéraires, ou sur internet grâce à un service rapide de livraison.

La plaque funéraire personnalise un monument funéraire que ce soit en la posant sur une pierre tombale ou encore un caveau. Son premier rôle est de faciliter l’identification de la sépulture du défunt inhumé.

Dans sa forme traditionnelle la plaque mortuaire est rectangulaire et comporte différentes inscriptions comme le nom prénom date de naissance et de décès du défunt.

Certains fabricants de modèles plus élaborés offrent la possibilité de personnaliser en choisissant des formes moins classiques (livres, cœur, fleurs, ancre de marine) , et des messages ou photographie de l’être cher disparu .

Différents matériaux durables sont souvent proposés pour les plaques tombales comme le granite, le marbre, bronze, pierre, le verre acrylique et désormais le plexiglas plus tendance car il offre une infinité de possibilités en matière de personnalisation.

On peut distinguer les différentes formes de plaques funéraires en fonction du matériau de fabrication et de la forme choisie.

Elles sont fabriquées avec une matière minérale, le granit ou la pierre dure (marbre, pierre, granite ou schiste acrylate) et se distinguent par leur robustesse et leur longévité.

Les plaques en marbre sont très résistantes au temps. Elles peuvent se trouver aussi bien dans le sol que sur un mur ou une tombe. Elles ont l’avantage d’être très esthétiques.

Les plaques en granite sont résistantes aux intempéries et à la pollution. Elles peuvent être posées aussi bien dans le sol que sur une tombe ou un caveau.

Quelque soit votre choix, le professionnel vous proposera des modèles esthétiques, résistants aux intempéries avec notamment un traitement anti-uv, et durables dans le temps.

Le plexiglas est solide, résistant et robuste . 40 fois plus résistant que le verre sa durée de vie est exceptionnelle. La plaque funéraire en plexiglas dispose d’une allure plus moderne , plus contemporaine. Elle permet d’avoir des plaques en relief. Toutefois vous pouvez si vous le souhaitez, commander une plaque plexiglass effet marbre.

Quel est le prix d’une plaque funéraire ?

Le prix d’une plaque funéraire varie en fonction de plusieurs critères. Tout d’abord, il faut prendre en compte le matériau de la plaque. En effet, on trouve des plaques en granite, en marbre ou encore en bronze. Chacun de ces matériaux a ses avantages et ses inconvénients. Le granite est considéré comme le matériau le plus résistant. Il est donc parfait si vous souhaitez que votre plaque funéraire dure dans le temps. Le marbre, quant à lui, est plus élégant mais moins résistant que le granite. Enfin, le bronze est un matériau très apprécié pour sa solidité et son esthétique.

Quel est le prix d’une plaque funéraire personnalisable ?

Les nouveaux matériaux comme le plexiglass ne sont pas plus chers. Le prix dépend de la taille de la plaque funéraire, du matériau choisi ainsi que des options de personnalisation.

Le design de la plaque a également une incidence sur le prix final. Il existe de nombreux modèles de plaques funéraires sur le marché : certains sont plus simples, d’autres plus travaillés. Le prix de la plaque funéraire (du simple au double) dépend également des options proposées.

Le budget moyen oscille entre 50 et 500€. Les plaques funéraires les moins chères sont les plus simples, celles qui ne comportent aucun détail de personnalisation et les plus chères celles qui sont faites entièrement sur mesure ou plus complexes à réaliser.



Enfin, le prix de la plaque funéraire est différent selon le lieu où vous l’achetez. En effet, les prix peuvent être très différents d’un endroit à un autre. Il est donc important de bien comparer les différentes offres des fabricants avant de faire votre achat.

Pourquoi choisir une plaque funéraire personnalisée ?

Si toutes les plaques funéraires facilitent l’identification du défunt, une plaque personnalisée permet dans un vaste cimetière de retrouver facilement la pierre tombale du défunt pour lui rendre un hommage.

Une plaque funéraire moderne peut être personnalisée selon les souhaits du défunt ou de sa famille.

Lors du choix d’une plaque funéraire personnalisée vous pouvez choisir sa photographie, et y inclure un message personnalisé, un poème, une citation ou une photo de l’animal préféré du membre de votre famille. Un grand choix est possible :

Quelques thèmes proposés

animaux

religion

sport

célébrités Quelques formes possibles coeur

colombe

fleurs

foot

livre

pétanque

vierge

Traditionnellement les plaques mortuaires étaient en marbre noir ou gris. La tendance actuelle est un matériau plus moderne qui permet de multiples personnalisations. Lorsque vous optez pour une plaque personnalisée le matériau proposé sera très souvent le plexiglas car il permet une très grande souplesse pour la découpe. Par l’insertion d’un film transparent tout image ou message est envisageable.

Si votre budget est plus restreint vous pouvez également opter pour un médaillon funéraire.

Il est important de comparer les prix avant de faire votre choix afin de trouver la plaque funéraire qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget.

Le futur au service des plaques funéraires

A l’ère de l’informatique il existe désormais un moyen pour les personnes visitant certains cimetières d’obtenir la biographie d’un défunt, des photos ou même des témoignages, simplement en scannant sur leur smartphone l’image d’un code-barres (« QR code ») placé sur la stèle de leurs proches. Toutefois la demande pour le « QR code funéraire » ne décolle pas aussi vite en France qu’aux États-Unis par exemple.

Le futur nous dira si les technologies de code-barres sur les tombes avec accès à un espace souvenir, nouveau moyen d’honorer un proche disparu en ligne ou la géolocalisation de la tombe pour éviter de se perdre dans les grands cimetières, seront adoptées par les français.

Guide de personnalisation – plaque funéraire