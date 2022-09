Les sacs aspirateurs pour vêtements : de quoi s’agit-il ?

Quel est le concept des sacs aspirateurs pour vêtements ?

C’est l’été, et comme après chaque fin de saison, un grand épisode de ménage et de rangement s’impose de lui-même ! Se débarrasser de la poussière devient alors primordial, surtout dans les chambres. En effet, ces dernières sont celles qui accueillent le plus de saleté, puisque c’est là où on passe la plupart de notre temps. Toutefois, le grand défi reste dans le rangement du dressing. Parfois, pour toute saison confondue, en portant des tenues moins légères aux plus souples d’entre-elles, un moyen de rangement doit être emprunté. Pour gagner en espace et protéger ses vêtements de toute source d’endommagement, les sacs aspirateurs sont très efficaces.

Les sacs aspirateurs, le moyen pour gagner en espace

Généralement, c’est en faisant du rangement et en effectuant de nouveaux achats qu’on se rend compte à quel point nous manquons d’espace dans notre armoire. Ainsi, non seulement nos habits risquent d’être abîmés, mais il n’y aura plus d’espace pour placer les nouvelles pièces de notre dressing de saison. Le plus logique est donc de mettre de côté tout ce qui ne se portera plus durant les mois à venir pour se faire un peu d’espace.

Cependant, c’est le même problème qui revient à chaque fois et il concerne directement l’état des vêtements et leur conservation. Certes, il est important de déplacer quelques tenues, mais n’oublions pas que certains hauts supportent mal les plis par exemple. C’est pour cela que beaucoup sont ceux qui se tournent vers les sacs sous-vide.

Qu’est-ce que les sacs aspirateurs ?

Depuis quelques années, c’est devenu un indispensable du rangement pour les vêtements. Il est question de sacs en plastique rigide, connus également sous la dénomination de sacs sous-vide. Par ailleurs, leur but principal est de nous aider à protéger nos tenues de toutes choses pouvant les abîmer, ainsi que le gain d’espace.

Il suffit donc de mettre un vêtement par sac, fermer le zip pour l’enfermer et aspirer l’air contenu à l’intérieur du sac à l’aide soit d’une pompe manuelle ou alors d’un aspirateur. Une opération très simple pour une grande utilité. De ce fait, avec la compression des sacs, l’espace qui les contiendra sera minime et les vêtements seront très bien conservés.

Ce type de sacs est réutilisable et on peut donc les garder et les ressortir chaque début de saison pour stocker d’autres vêtements.

Critères de choix d’un sac aspirateur

Au même titre que tout autre achat de produit, le choix d’un sac sous-vide est directement lié aux besoins du futur acheteur. C’est pour cela qu’il est important de savoir ce qu’on va y conserver avant de se les procurer. Donc, les éléments à prendre en considération dans ce genre d’opération, c’est la taille des vêtements, le budget attribué à l’achat et savoir si on veut ranger les vêtements séparément ou en catégories. De ce fait, il faut :

Prendre des sacs de petites dimensions pour les sous-vêtements : entre 30 x 50 cm et 35 x 50 ;

Prendre la taille standard pour les tee-shirt ;

Prendre une plus grande taille pour les jupes et les pantalons : environ 70 x 50 cm ;

Prendre la taille XXL pour les manteaux en fourrure et les doudounes : environ 100 x 80 cm.

Pourquoi recourir aux sacs aspirateurs ?

Ils nous rendent un très grand service pour régler un problème de taille auquel la plupart des gens sont confrontés chaque début de saison, il ont bien plus des vertus que ce que l’on croit.

La disponibilité des tailles

En grandes surfaces, les sacs aspirateurs sont vendus sous diverses dimensions, et ce, selon le type de vêtement qui sera conservé dedans. Elles partent de tailles très petites assez adaptées aux sous-vêtements jusqu’à des tailles plus grandes pouvant contenir des manteaux très épais. On peut ainsi trouver les tailles suivantes :

Taille XS ;

Taille S ;

Taille L ;

Taille XXL.

Minimiser l’espace de rangement

Au lieu de ranger les vêtements dans de grands contenants comme des bacs de rangement, de grandes boîtes en carton ou d’immenses sacs qui prennent trop d’espace, il serait plus judicieux d’opter pour les sacs sous-vide. Effectivement, ils peuvent nous accorder jusqu’à 70 % d’espace de rangement supplémentaire dans le dressing.

Un usage très simple

Un fonctionnement hermétique, il suffit de mettre ses vêtements dans le sac, fermer le zip et extraire tout l’air contenu dedans grâce à un aspirateur. Toutefois, il est primordial d’opter pour la bonne taille qui sera adéquate à celle de nos vêtements pour un usage plus optimal.

Économisez jusqu’à 75% d’espace grâce à la technologie de rangement sous vide. Imaginez tout ce que vous pourriez ranger avec trois fois plus de place dans votre armoire, vos placards ou vos tiroirs. Le sac à aspirateur pour vêtement vous permet de comprimer le linge de maison, les couettes et les vêtements, sans endommager le tissu. Apprenez à utiliser les sacs de rangement sous vide étape par étape dans cette vidéo!