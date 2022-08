Les housses de rangement sous-vide : de quoi est-il question ?

Qu’est-ce que les housses de rangement sous-vide ?

La plupart des personnes ont horreur de la corvée de nettoyage et encore plus de celle du rangement. Pourtant, ils n’ont pas le choix, ce sont des activités qui font partie de notre vie quotidienne. Donc, à un moment ou un autre, nous sommes dans l’obligation de passer à l’action sans trop réfléchir. Ce qui est bien, c’est que de petits outils peuvent nous assister durant notre rangement. De par leur efficacité, ils nous facilitent la tâche et elle devient donc moins pénible que ce qu’on croyait au départ. Parmi ces concepts devenus aujourd’hui des indispensables, nous pouvons citer les housses de rangement.

Les housses de rangement et leur efficacité

En dehors du rangement quotidien ou de celui qui se fait en chaque fin de saison, les housses de rangement sont d’une grande utilité, notamment lors des déplacements. Il n’est pas exagéré de dire qu’elles sont même plus importantes en dehors de chez-soi qu’à la maison.

En effet, en partant en voyage, on ne peut se permettre de prendre une grande valise qui pèse lourd, et une petite ne peut sûrement pas tout contenir entre vêtements, chaussures et d’autres affaires. De ce fait, beaucoup sont ceux qui font appel à des housses de rangement sous-vide, au vu de tout ce qu’elle peut nous offrir comme services.

Qu’est-ce que des housses de rangement sous-vide ?

Les housses sous-vide sont un type de bacs, mais en tissu. Elles sont généralement d’une forme rectangulaire avec une fermeture éclair. Par ailleurs, leur principale particularité réside dans le sac compressif qu’elles contiennent. En effet, une fois le linge plié et rangé en son intérieur, il faudra aspirer l’air contenu dans ce même sac, ce qui fait qu’elle sera compressée et que les habits seront bien conservés.

Ses particularités sont d’une utilité cruciale dans certaines situations où la personne ne peut pas faire autrement. Elle devra donc faire un choix entre vide-dressing de vêtements qu’elle veut encore porter ou faire usage de ce type de housses.

Pourquoi recourir aux housses sous-vide ?

Elles sont principalement d’usage pour réduire le volume des vêtements dans le dressing ou une valise, ce qui permet de libérer près de 75 % d’espace. Ainsi, d’autres vêtements ou affaires peuvent être rajoutés sans donner cet effet de surcharge à notre armoire.

Par ailleurs, elles nous permettent également de garder la forme des vêtements comme nous la laissons. Donc, on peut les plier et les conserver en très bon état pendant la durée souhaitée. De ce fait, même durant un déplacement avec toutes les percussions que peut rencontrer la valise, rien ne sera défait en l’ouvrant une fois à destination.

Donc, on y a recours pour :

Gagner le plus d’espace possible dans son armoire ou sa valise ;

Bien conserver ses vêtements d’un éventuel endommagement ;

Tenir ses habits en bonne forme après les avoir pliés.

Comment choisir sa housse sous-vide ?

Une opération loin d’être anodine, la personne devra faire preuve de tact et de raisonnement. Donc, il faudra d’abord connaître ses besoins, notamment ce qu’elle veut ranger dans sa housse. Contrairement aux sacs aspirateurs, les housses peuvent contenir du linge très volumineux, on peut donc y mettre des couettes, des oreillers et des vêtements très épais. Tout cela, nous exige donc de choisir la bonne housse pour le bon usage.

La taille de la housse

Rattaché à cette question de besoin, il est primordial de connaître les dimensions du linge qu’on veut stocker dans ce type d’outils de rangement. Une housse pour vêtements légers n’est pas la même que celle utilisée pour des vêtements plus volumineux. Celle d’usage pour la literie est également différente de celles consacrées à d’autres usages.

Ainsi, nous pouvons distinguer les tailles suivantes pour le rangement de linge épais :

Taille XXL (200 X 200 cm) : elle peut contenir jusqu’à 3 couettes ;

Taille XL (200 X 200 cm) : elle peut contenir 2 couettes et 2 oreillers ;

Taille L (200 X 200 cm) : elle peut contenir une couette et un oreiller ;

Taille M (140 X 200 cm) : elle peut contenir 2 couettes et un oreiller.

La matière du sac

C’est également un point important à prendre en considération lors de l’achat d’une housse, puisque toute l’importance du concept réside dans le sac en question. Il faudra donc prendre en compte la qualité de celui-ci. Malgré la quantité de matières qu’il y a sur le marché, la meilleure qualité reste sans doute celle en polypropylène.

