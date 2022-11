Il ne reste plus que quelques précieux jours avant que Noël arrive. Si vous manquez d’inspiration pour réaliser une déco tendance pour l’intérieur ou l’extérieur de votre maison afin d’accueillir Noël convenablement, vous pouvez trouver dans cet article les 5 meilleures idées déco tendance à réaliser pour les fêtes de Noël cette année.

Il est temps de sortir les cartons de déco de Noël

Pour les fêtes à venir, vous avez le choix du Noël scandinave authentique au style le plus insolite qui éveillera la curiosité des amateurs de déco pour Noël, mais également, vous pouvez réincarner l’esprit de Noël classique dans votre déco. Pour créer plus d’ambiance dans votre maison ou à l’extérieur, vous pouvez opter pour de nouvelles idées qui permettent de profiter des meilleurs moments des fêtes de Noël et fin d’année.

Pour finir cette année en beauté, et pour que vos fêtes de Noël soient pleines d’inspirations, le mieux est de décorer votre maison convenablement. Découvrez les 5 meilleures idées déco tendance afin d’embellir l’intérieur et l’extérieur de votre maison.

Idées déco d’intérieur pour les fêtes de Noël

Des objets indémodables pour la décoration de votre maison subsistent pendant les festivités de Noël, dont le sapin, les guirlandes lumineuses, les bougies, etc. Ils s’invitent seulement de plus en plus dans les endroits les plus inédits de la maison, comme pour valoriser les meubles, les fenêtres, les couloirs, etc. Ces accessoires sont également disponibles de toutes tailles, de toutes formes et avec des matériaux de plus en plus variés, avec des déclinaisons de coloris infinies.

Les éléments de déco sont de nos jours créés de manière à instaurer des ambiances de plus en plus festives. Des bougies, des boules, des sapins originaux aux couleurs inattendues, le calendrier de l’Avent déco, etc. Parmi les accessoires de déco en vogue du moment :

Les déco de sapin en tête de père Noël masqué ;

Des boules de Noël légumes et fruits ;

Des boules de Noël personnalisées ;

Des déco de sapin avec des héros de films ou de dessins animés ;

Des étoiles de sapin personnages (Reine d’Angleterre, Elvis, Harry Potter, etc.) ;

Des boules et des accessoires de déco Insta, Snap, Facebook, Emojis, etc. ;

Rideaux lumineux ornés de boules ;

Sapins en guirlandes lumineuses DIY ;

Etc.

La nature est également de plus en plus mise à l’honneur dans la déco de Noël. Par exemple, pour miser sur le thème de décoration hiver, vous pouvez placer sur votre cheminée des branchages, des chaussettes de Noël et des décorations lumineuses.

Pour les décorations cette année, optez pour des accessoires naturels comme :

Des sapins et des boules en papier ;

Des boules en verre ;

Des boules en fausse fourrure ou en laine ;

Des casse-noisettes.

Pour que vos sapins de Noël cette année soient plus tendance, optez pour des décorations décalées comme un père Noël danseur.

Bougie de Noël : l’idée cadeau idéale

En tête de notre liste des meilleures options pour un cadeau de Noël idéal 2022 figure la bougie de Noël. Unique utile, abordable et personnalisable c’est la petite chose sans prétention qui réchauffera les cœurs.

Des bougies pour décorer et parfumer

Après une journée épuisante, allumer une bougie parfumée crée une atmosphère calme, parfaite pour se ressourcer. Les personnes que vous aimez apprécieront certainement ce petit cadeau qui, en plus, ne vous coûtera rien. De plus, il est possible de personnaliser les bougies avec un message ou le motif de votre choix pour créer plus d’impact.

Couleurs tendance pour la décoration de Noël

Si vous êtes passionnée de décoration de Noël, les idées déco de Noël vintage, scandinave, nature ou riche en couleurs sont à votre disposition. Effectivement cette année, les couleurs tendance de Noël sont le rouge, le vert, le blanc, les couleurs argentées, dorées, brunes et des nuances minérales pour évoquer l’esprit de fête, de façon naturelle.

Déco de sapin de Noël tendance pour cette année

Que vous disposiez d’un sapin de Noël naturel ou artificiel, pensez à le décorer avec plusieurs idées tendance.

Un sapin de Noël traditionnel et naturel qui reflète l’esprit de Noël avec sa belle couleur verte est tout du moins indétrônable.

Pour adopter une déco tendance de Noël scandinave, polaire ou boréale, optez pour des accessoires de couleur blanche comme le sapin floqué. Pour créer plus d’ambiance à votre fête, ajoutez des accessoires de couleurs de votre choix comme le doré, l’argenté ou des teintes vives.

La « déco de Noël récup » est une inspiration qui incite à personnaliser l’intérieur de votre maison. Pour cela, utilisez des sapins de Noël en bois et vous pouvez même créer vos propres décorations DIY avec des boules en tissu.

Pour la réalisation de votre propre sapin, le bois est souvent recommandé, du masking tape et d’autres matériaux peuvent être utilisés pour embellir votre sapin. Vous pouvez également tricoter des déco de Noël au crochet.

Idées déco tendance écolo pour Noël

Vous pouvez passer des fêtes de Noël écoresponsables, en échangeant les papiers cadeaux par des tissus ou des objets réutilisables. Également, vous pouvez adopter des idées déco comestibles et opter pour des guirlandes solaires.

Déco de Noël pour égailler l’extérieur de votre maison

Vous pouvez miser sur la décoration de Noël à l’Américaine en vous focalisant sur l’aspect extérieur de la maison. Pour faire ressortir cette ambiance de Noël, vous pouvez créer des couronnes de Noël DIY ou reproduire le thème déco hiver. Pour ce faire, optez pour des éclairages chaleureux afin d’évoquer l’esprit de Noël. Si vous en avez la possibilité, placez un renne dans votre jardin. N’hésitez pas à placer vos décorations depuis votre porte d’entrée jusqu’à votre jardin, la façade, le balcon et la terrasse.

Si vous habitez un immeuble, vous pouvez décorer les rebords de votre fenêtre en utilisant des guirlandes LED. À noter qu’il y en a désormais qui fonctionnent à l’énergie solaire.

La déco de table de Noël est aussi essentielle, tout autant que le menu du repas de famille. Alors pour plus de tendance dans votre déco de table, optez pour des couleurs assorties avec votre sapin de Noël, et prévoyez des cartes DIY pour la présentation de votre menu afin de marquer le coup.

Voici 8 tutos de décorations de Noël à fabriquer soi-même facilement, rapidement et pour pas cher. Décorations pour le sapin, décoration de table… vous pourrez décorer votre maison à petit prix pour Noël.