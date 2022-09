Déco murale tendance. Pour rendre un intérieur chaleureux et agréable à vivre, il est important de bien aménager son intérieur. Il est important d’apporter une nouvelle touche à son intérieur chaque année, pour rafraîchir sa décoration.

La décoration murale tendance

Des motifs et des couleurs vives donnent une touche conviviale à son intérieur, si une couleur sobre apporte une touche classe. L’année touche presque à sa fin, faisons une petite rénovation du côté de la déco. Pourquoi ne pas choisir des modèles osés, en mariant différentes matières ? La tendance actuelle se penche d’ailleurs sur le naturel et le mixte. Quelques idées dans l’article.

Un joli intérieur apporte de la convivialité et apporte de la joie de vivre.

Motifs audacieux et graphiques

La décoration intérieure de cette année suggère d’installer des motifs graphiques et audacieux dans les pièces de la maison. Pour le papier peint aux impressions d’art, et même le rembourrage des meubles. Ces motifs ajoutent une touche aux pièces et sont parfaits pour se faire remarquer. De plus, ces décos sont souvent en beige, blanc et autres couleurs.

Voici quelques-uns des motifs audacieux et graphiques parmi les plus appréciés :

Les formes géométriques : les motifs géométriques présentent des lignes pures aux couleurs claires, pour une touche moderne. C’est une déco qui apporte un peu de contraste et une nuance de couleur dans le salon ou dans la chambre.

Les motifs floraux : la décoration florale est toujours tendance, unie, de couleur vive, plus sobre ou plutôt claire, le choix vous appartient. Optez pour des imprimés audacieux et volumineux, avec beaucoup de couleurs, de texture et de profondeur, pour un intérieur agréable.

Motifs abstraits : pour une décoration personnalisée, vous pouvez également choisir un tableau avec un motif abstrait. Il est possible de personnaliser autant de fois selon vos goûts et votre personnalité.

Matières naturelles

Les matières naturelles sont de retour et redeviennent à la mode cette année. Le bois, la pierre, et les plantes sont utilisés, placés par-ci par-là, pour créer une ambiance originale et authentique.

Le bois est un matériau classique et toujours tendance pour la décoration du salon ou de la chambre à coucher, et peut être utilisé et exploité, de manière différente. Si vous aimez la déco d’accentuation, des lambris ou les formes, travaillez le bois, c’est un matériel facilement maniable.

La pierre est également une option très tendance pour la décoration murale. Ces matières naturelles peuvent être utilisées pour créer des motifs et mettre en valeur certaines pièces. Si vous vivez dans une région où les murs sont en calcaire, envisagez d’utiliser un placage de pierre pour ajouter de la dimension à votre décor.

Les plantes sont également très tendance comme décorations murales. Ces matières naturelles peuvent ajouter une note de couleurs et de vie à n’importe quel intérieur, à une chambre ou une salle de vie. Les plantes sont également connues comme étant un purificateur d’air, en plus d’être un objet de décoration.

Il est toutefois important de bien choisir les plantes d’intérieur, en particulier si vous êtes sensible. Si vous souffrez d’allergies ou d’hypersensibilités, veillez à choisir des variétés non toxiques, ceux qui ne déclencheront pas vos allergies.

Médias mixtes

Les techniques mixtes sont une tendance populaire dans la décoration murale cette année. Elle consiste à utiliser une variété de matières différentes pour créer un style unique et intéressant. Parmi les exemples de déco murale mixte, figure l’utilisation du bois et du métal, et/ou la combinaison de différentes formes et textures.

Si vous cherchez à ajouter une décoration murale mixte à une des pièces de votre maison, il y a quelques points à garder à l’esprit. Toujours en vous basant sur vos goûts et votre personnalité, créez un style personnalisé en mariant différentes matières.

Vous êtes plus dans le style traditionnel ou plutôt dans le style moderne ? En définissant vos besoins, vous pourrez facilement trouver des idées et vous fixer. Ensuite, pensez à la nature de la fonction.

Trouvez le thème, le style, qui vous convient. Cherchez-vous un motif purement déco ou plutôt un style plus fonctionnel ? En effet, vous pouvez vous servir de vos éléments de décoration pour cacher une tâche sur le mur, une fissure, ou un clou.

En termes de budget, vous pouvez vous procurez facilement des éléments de déco à prix abordable en magasin ou sur internet. Vous pouvez également vous rendre dans les marchés à ciel ouvert ou les antiquaires, pour trouver votre bonheur. Dans ces magasins, vous pourrez tomber sur des pièces rares et de grandes valeurs.

Cette année, la tendance déco est plus sur les motifs audacieux et graphiques, les matériaux naturels, et le mixe des éléments. Si vous n’êtes pas très inspiré par la déco de votre maison, n’hésitez pas à prendre conseil auprès de vos amis, les membres de la famille et votre entourage, ils pourront également vous proposer des idées qui pourront vous plaire. Les couleurs vives et les écrus sont tout aussi appréciés cette année.