Brosse à dents électrique : avis des dentistes

Un brossage régulier et efficient des dents est très important afin de se débarrasser de la plaque dentaire, responsable d’une maladie dentaire et d’une maladie des gencives. D’où l’importance de l’utilisation d’une brosse à dents : cet accessoire permet de garder une bonne hygiène de la bouche et des dents. Entre brosse à dents électrique et brosse à dents manuelle, le brossage avec une brosse à dents électrique reste pourtant plus efficace que le brossage avec une brosse classique. Découvrez les avis des dentistes sur le fait de se brosser les dents avec cet accessoire.

Le principe d’une brosse à dents électrique

Les brosses à dents électriques sont les accessoires qui font de l’ombre aux brosses à dents manuelles. Comme tous les autres appareils électriques, elles fonctionnent donc grâce à un moteur électrique. Les mouvements du brossage des dents avec une brosse électrique sont identiques aux mouvements du brossage des dents avec une brosse manuelle. La différence est qu’une brosse à dents électrique peut brosser toute seule les dents, sans que son utilisateur réalise donc beaucoup d’effort.

Une brosse à dents électrique se décline en plusieurs modèles. Un modèle plus avancé, au-delà du brossage, peut avoir d’autres fonctions : capteur de pression du brossage, minuteur qui contrôle la durée de brossage, blanchissement des dents ou encore évaluation de la surface de dentition.

Grâce à son principe de fonctionnement, une brosse à dents électrique peut être utilisée :

Avec une bague dentaire ;

Avec un appareil dentaire.

Les avantages d’une brosse à dents électrique

L’utilisation d’une brosse à dents électrique est vivement recommandée par les dentistes sachant qu’elle offre de nombreux avantages.

Un brossage en profondeur

Contrairement à une brosse à dents manuelle, une brosse à dents électrique permet d’éliminer davantage la plaque dentaire, même les zones les plus inaccessibles de la bouche. Ce modèle va améliorer donc l’hygiène dentaire.

N’endommage pas l’émail dentaire

Contrairement à ce que l’on pense, il est inutile d’appuyer trop fort pendant le brossage des dents. En effet, il faut brosser les dents d’une manière douce et légère pour éviter que l’émail dentaire s’abîme. Certains modèles de brosse à dents électrique disposent d’un capteur de pression pour leur permettre de s’arrêter automatiquement ou de déclencher une alerte lorsqu’on appuie trop fort.

Modulable

Un manche de brosse à dents électrique est conçu pour être compatible avec une grande quantité de têtes : modèle souple, modèle medium, modèle massant, etc. Cela permet donc de varier les sensations et l’utilisation selon le besoin, le profil et l’envie de son utilisateur.

Usage d’une brosse à dents électrique : les avis du dentiste

L’efficacité et la performance du brossage d’une brosse à dents électrique dépendent de deux critères : la fréquence d’utilisation et la durée de brossage.

Pour la fréquence, les dentistes recommandent de se brosser les dents 3 fois par jour, soit chaque fois après un repas. Pour la durée de brossage, l’idéal est de se brosser les dents avec une brosse à dents électrique pendant 2 minutes en moyenne. Les modèles récents des brosses à dents électriques sont dotés d’un chronomètre qui émet une alarme après 2 minutes.

Pendant ces 2 minutes de brossage, il est conseillé d’effectuer un mouvement lent et doux sur toute la surface inférieure et supérieure, avant et arrière de la dentition.

Le brossage des dents avec une brosse électrique doit être associé à l’usage d’un dentifrice, fluoré de préférence, au moins 2 fois par jour. En effet, il est possible de ne pas se servir d’un dentifrice quand on se brosse les dents après le repas du midi.

Critères de choix d’une brosse à dents électrique selon les avis des dentistes

Le choix des brosses à dents électrique est immense. Une large gamme de modèles est en effet disponible sur le marché, dont le prix varie d’un modèle à un autre selon sa fonctionnalité et son mode d’emploi.

Pour choisir une brosse à dents électriques, les principaux facteurs à considérer sont :

La technologie de la brosse : brosse à dents électrique oscillo-rotatives ou à pulsations ;

Les têtes et la forme de la brossette : une brossette à tête ronde ou à tête allongée ;

Les fonctions : plus la brosse propose plusieurs options, plus elle permet un usage aisé ;

Le design : il vaut mieux se servir d’une brosse dont le manche est antidérapant ;

La marque : Oral-B et Philips sont tous les deux des marques de brosse à dents électrique très connues.

Le seul inconvénient d’une brosse à dents électrique est son prix. En effet, le prix d’achat d’une brosse à dents électrique est certes très onéreux par rapport au prix d’achat d’une brosse à dents manuelle. Pourtant, ce prix est plus ou moins correct : on peut se servir du manche pendant plusieurs années. Seules les têtes de la brosse doivent être changées tous les 3 mois.

Pour se brosser les dents, 21% des Français utilisent une brosse à dents électrique !