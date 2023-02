© 15 citations pour la Saint Valentin : Des mots doux à partager

La Saint-Valentin arrive à grands pas ! Vous avez déjà trouvé le cadeau parfait, mais que dire dans votre lettre, carte ou message ? Ne vous inquiétez pas ! Nous avons rassemblé pour vous les plus belles citations et messages de Saint-Valentin pour que l’être aimé se sente spécial le 14 février ! Voici quelques exemples à personnaliser à souhait.

Message Saint-Valentin pour homme

Voulez-vous faire un joli message pour l’homme de votre vie ? Ces phrases romantiques l’aideront à comprendre à quel point il est important pour vous.

Si un jour la lune t’appelle par ton nom, ne sois pas surpris, car chaque nuit je lui parle de toi.

Je préfère partager une vie avec toi que d’affronter seul tous les âges de ce monde.

Le cœur n’est ni donné, ni volé. Le cœur se rend. Je t’aime.

Tu as fait une place dans mon cœur là où je pensais qu’il n’y avait pas de place pour autre chose. Tu as fait pousser des fleurs là où je pensais qu’il n’y avait que sable et pierres.

Message Saint-Valentin pour femme

Un message de Saint-Valentin personnalisé marquera certainement l’esprit de votre douce moitié ! Ces phrases peuvent servir pour inspirer vos propres mots doux et lui montrer à quel point elle compte pour vous.

Rien dans ce monde n’est aussi fort et durable que notre amour.

Dès que je t’ai rencontrée, tu as illuminé ma vie.

Je t’aimerai toujours inconditionnellement.

Je suis tellement reconnaissante d’être élue parmi tant d’autres pour partager ta vie.

L’amour est la clé qui fait tourner ce monde, et je sais que notre amour sera toujours vivant et florissant.

Pas besoin de la Saint-Valentin pour prouver son amour

Bien sûr, pas besoin d’attendre la Saint-Valentin pour prouver son amour et son attachement. Plus généralement, pas besoin de grandes occasions ou surprises pour exprimer son affection. Pourtant, recevoir une jolie attention, même sans raison particulière, fait toujours plaisir !

Des mots justes

Afin de terminer sur une note romantique, voilà quelques mots issus de conversations entendues par un chauffeur de taxi à Paris. Pourquoi pas vous en inspirer pour écrire votre message de Saint-Valentin ?

Je connais l’avenir et tu es dedans.

Tu m’as redonné goût à la vie et ton sourire illumine mes jours.

Je n’avais pas conscience que mon cœur battait encore jusqu’à ce que tu te sois approchée de moi.

Je n’aurais pas pu me imaginer que la vie serait si belle à tes côtés.

Tes yeux sont aussi profonds et brillants que la mer.

Mon âme est pleine d’amour pour toi et je t’aimerai toujours.

Que vous choisissiez de composer vos propres mots ou d’utiliser ceux proposés ci-dessus, n’oubliez pas que le but est simple : exprimer votre amour à votre partenaire et lui faire sentir qu’elle est importante pour vous ! Pas besoin d’attendre le 14 février 2023, la Saint-Valentin n’est pas uniquement commerciale mais peut aussi être l’occasion de dire “je t’aime” d’une façon différente et de raviver la flamme.

La Saint-Valentin est l’occasion parfaite pour exprimer son amour à la personne qui partage notre vie. Que ce soit à travers un message écrit, une lettre poétique ou tout simplement des mots de tendresse, le 14 Février est le jour parfait pour dire « Je t’aime » en toute sincérité. Tous les ans depuis 1999, Creusot-Infos permet donc à ses fidèles internautes d’adresser leurs plus beaux messages d’amour à l’occasion de la Saint-Valentin. Des messages très beaux, très authentiques, touchants, émouvants Bref l’émotion sera forcément au rendez-vous pour celle ou celui à qui chacun est destiné.

De jolis petits mots pour lui/elle

Lisez bien Car en cette période tendue, un peu d’amour… Voici quelques témoignages d’internautes de L’union/L’Ardennais et de Creusot-Infos :

Pour toi mon mamoure , tu es l’être le plus cher à mes yeux, et que je t’aime plus que tout au monde.

, tu es l’être le plus cher à mes yeux, et que je t’aime plus que tout au monde. Mon minou d’amour , merci d’être toujours présent et un papa extraordinaire.

, merci d’être toujours présent et un papa extraordinaire. A l’homme de ma vie , après 28 ans de mariage, tu es toujours aussi attentionné.

, après 28 ans de mariage, tu es toujours aussi attentionné. Deux femmes qui s’aiment , bonheur de partager ta vie et je souhaite de tout cœur vivre à tes côtés de nombreuses années encore.

, bonheur de partager ta vie et je souhaite de tout cœur vivre à tes côtés de nombreuses années encore. Mon Coeur, Stephane, mon ange , tellement hâte d’être bientôt ta femme.

, tellement hâte d’être bientôt ta femme. M comme Mignonne , je t’aime à l’infini mon Nordine d’amour.

, je serai tous les jours à tes côtés pour t’accompagner et t’aimer de tout mon cœur. Zazie à Fafa Mon Ange , je t’aime et tu es l’homme de ma vie.

Que ce soit pour dire « je t’aime », fêter un anniversaire de mariage, ou simplement pour témoigner de son amour, ces messages reflètent réellement la passion et l’engagement entre les couples. Bonne Saint-Valentin à toutes et à tous !

Des idées pour passer une Saint-Valentin inoubliable

Vous avez envie de surprendre votre moitié ? Il y a tant de façons d’organiser une Saint-Valentin parfaite ! Entre les sorties romantiques, les moments intimes à deux, les produits gourmands pour se régaler, les activités artistiques pour créer des souvenirs inoubliables, les accessoires de mode qui subliment votre look… il existe une multitude de possibilités. Voici donc quelques exemples de cadeaux pour raviver la flamme :

Un bouquet de fleurs : rien n’est plus classique et symbolique qu’un magnifique bouquet de roses rouges pour lui dire « je t’aime. La cravate, c’est trop banal !

Un week-end en amoureux : partez en duo et faites votre propre histoire, à deux. Profitez-en pour découvrir des endroits merveilleux.

La Saint-Valentin est une fête célébrée chaque année le 14 février et symbolise l’amour. Bien que ses traditions se soient perdues, ses rituels ont évolué au fil des siècles et en 2023 elle est toujours bien présente. Mais quelle est sa véritable histoire ?

Une tradition qui remonte à la Rome Antique

Les origines de la Saint-Valentin remontent à une fête païenne célébrée par les Romains : les Lupercales. Dans la Rome antique, chaque 15 février, quinze jours avant le début de l’année qui commençait alors le 1er mars, et au début du renouveau printanier, la religion polythéiste honorait Lupercus Faunus, le dieu de la fécondité, des bergers et des troupeaux, dont le nom vient du latin lupus, le loup, un animal symbolique dans la mythologie romaine. Afin d’amener le peuple à la religion sans changer brutalement ses coutumes, l’Église Chrétienne reprend cette fête païenne et la dédie à Saint Valentin, évêque martyr. C’est ainsi que naît la fête des amoureux.

Le martyre de Saint Valentin

Selon les récits, l’empereur Claude II interdisait aux soldats romains de se marier car le mariage diminuerait gravement leur efficacité, leur force et leur manque de pitié sur le champ de bataille. C’est alors que l’amateur de roses et de fleurs odorantes, Valentin, s’engagea à organiser secrètement des cérémonies de mariage pour tous ceux qui le souhaitaient. Malheureusement, cet acte ne plut pas à l’Empereur qui ordonna son arrestation et finit par le condamner à mort. Et depuis, il devint un saint vénéré et honoré chaque 14 février, mais aussi à Terni où ses reliques reposent encore près de la basilique San Valentino.

Une fête populaire

Un sondage Cluster 17 pour Le Point , dévoilé ce mardi 14 février 2023, révèle de fortes disparités politiques dans la célébration de la fête de l’amour. Selon les résultats, 39 % des Français célèbrent encore la Saint-Valentin, à raison de 15 % chaque année. Cependant, de fortes disparités apparaissent en fonction de la proximité politique : 51 % des électeurs de Marine Le Pen affirment l’habitude de fêter la Saint-Valentin contre 27 % chez les électeurs de Yannick Jadot. La Saint-Valentin est donc devenue, au sens sociologique du terme, une fête populaire, majoritairement célébrée par des classes moyennes/populaires, résidant en France périphérique et à la sensibilité idéologique conservatrice, voire identitaire.

Faire de la Saint Valentin une fête intemporelle

Agacante ou pas, la Saint-Valentin est incontournable et son héritage millénaire restera à jamais ancré dans nos consciences. Aujourd’hui, on peut donc choisir de l’ignorer ou de la remettre au goût du jour afin de faire de ce jour un moment unique entre amoureux ou entre amis. De nombreuses manières de célébrer sa Saint-Valentin existent, que ce soit en faisant participer à une activité sportive, à un atelier de cuisine ou simplement en offrant le cadeau inattendu qui ravivera les souvenirs partagés. En somme, la Saint-Valentin représente plus qu’un symbole de romance. C’est un jour pour honorer l’amour et l’affection, qu’il s’agisse d’amis, de conjoints ou de famille. Alors, voici les suggestions pour s’offrir ou offrir un cadeau spécial pour la Saint-Valentin :

Une carte personnalisée.

Un livre personnalisé.

Un cadre photo personnalisé.

Un coffret cadeau.

Une box surprise.

Une collection de chocolat.

Un bijou original.

Une plante.

Des fleurs fraîches.

Un cadeau insolite.

Avec la pandémie de Covid 19 nous nous sourceons de la technologie pour nous connecter. Organisez donc votre Saint-Valentin 2020 autour des technologies modernes et optez pour une visioconférence romantique avec votre âme sœur ou partagez un concert en streaming avec une bande d’amis associés à travers le monde. Vivons la Saint-Valentin avec joie et profitez de ce jour pour exprimer votre affection et votre amour. Faites de ce jour inoubliable en créant des souvenirs qui passeront des générations !