La Saint Valentin est une tradition qui se célèbre le 14 Février et qui a pour but d’honorer l’amour entre les couples. La date n’a pas été choisie au hasard, elle porte un nom et une histoire qui remontrait à plusieurs siècles.

L’origine de la Saint-Valentin

La Saint Valentin remonte à l’an 269 après Jésus-Christ, lorsqu’un prêtre chrétien du nom de Valentin de Terni, défiait l’empereur romain Claude II Le Gothique. Il avait interdit les mariages chrétiens, mais Valentin persista à en unir devant Dieu. Suite à son arrestation, il tomba amoureux de Julia, la fille du gardien de sa cellule qui était aveugle de naissance. Valentin s’occupait d’elle et lui décrivait ce monde qu’elle ne pouvait voir. Un jour, un miracle se produisit : elle put retrouver la vue ! L’empereur ordonna alors la mise à mort de Valentin et il fut décapité le 14 Février 269, jour où étaient fêtées les Lupercales, des fêtes païennes avec des rites barbares où on sacrifiait un bouc. Cette valeureuse histoire explique donc pourquoi chaque année, on célèbre la Saint Valentin.

La Saint-Valentin est largement connue de nos jours comme une célébration de l’amour, mais ses origines sont sujettes à diverses hypothèses. Les lupercales, une fête observée dans la Rome antique, semblent être l’origine païenne de la Saint-Valentin. Cependant, l’histoire de Valentin, un martyr ou peut-être plusieurs martyrs, reste floue mais a été élevée au rang de martyr au 3e ou 4e siècle. Au 4e et 5e siècle, l’église chrétienne a essayé en vain de combattre les lupercales, et de nombreux rites païens ont finalement été remplacés par des fêtes chrétiennes. Les lupercales ont été associées à la Saint-Valentin mais n’ont pas complètement disparu jusqu’à ce que le Pape Gélase 1er parvienne à les supplanter au moyen d’une lettre violente appelée Contra Lupercalia, qui interdisait aux chrétiens de participer à la fête des lupercales.

Comment fête-t-on la Saint-Valentin ?

En France, pour ceux qui s’aiment, les couples s’offrent un cadeau ou partagent un dîner romantique dans un bon restaurant. Mais comment fête-t-on la Saint-Valentin dans le monde ? Il existe des coutumes propres à chaque pays qui varient entre carnaval, course de maris et baiser très long :

La Saint-Valentin en 2023

Depuis plusieurs années, la célébration de la Saint-Valentin est en baisse en France. Selon un sondage Cluster 17 réalisé par le Point en 2022, seuls 39 % des Français célébraient encore cette tradition contre 51 % chez les électeurs de Marine Le Pen. Une forte disparité politique qui reflète un “snobisme” vis-à-vis d’une fête populaire. Mais qu’en sera t-il de cette tradition en 2023 ? La pandémie de Covid-19 aura sans doute changé nos habitudes et notre façon de communiquer. Et peut être même la manière dont nous allons célébrer la Saint-Valentin. On peut imaginer que la technologie va jouer un rôle important dans cette fête. En effet, les applications de rencontres comme Tinder auront surement trouvé des solutions innovantes pour faciliter les rencontres amoureuses malgré les restrictions sanitaires. De plus, la tendance est au e-commerce et nous verrons sans doute apparaître des sites proposant des paniers cadeaux et autres surprises romantiques à offrir à distance. Une chose est sure, la Saint-Valentin en 2023 sera différente de ce qu’elle était auparavant et restera certainement marquée par l’influence que la crise sanitaire et numérique ont eu sur notre quotidien.

Dates de la Saint Valentin

La St Valentin est prévue aux dates suivantes :

mardi 14 février 2023

mercredi 14 février 2024

vendredi 14 février 2025

samedi 14 février 2026

La date est fixe, chaque année elle a lieu le 14 février.

Les cadeaux demandés le jour de la saint valentin

Chaque année, le jour de la Saint-Valentin voit une hausse des ventes dans le commerce car les gens cherchent à acheter le cadeau parfait pour leur bien-aimé. Selon les statistiques, en 2021, les Français ont dépensé en moyenne 160 euros pour leur moitié. Plus de 1,6 million de Français ont déclaré avoir acheté des diamants pour leur partenaire ce jour-là. Un autre article couramment acheté est le parfum où près de 50 % des couples français en ont offert un à leur âme sœur. D’autres produits populaires incluent des bijoux, des fleurs, des cosmétiques, des chocolats, des billets pour des spectacles, des livres et des CD.

Des alternatives plus originales

Si vous n’avez pas le budget pour un immense collier de diamants, ne vous inquiétez pas ! Il existe des tonnes d’options plus abordables. Pourquoi ne pas organiser un pique-nique chic ou imprimer des photos que vous avez prises ensemble et en faire un livre photo ? Vous pouvez également organiser une soirée, sortir vos costumes et montrez vos pas de danse. Que diriez-vous de passer une journée chez votre spa local ou de prendre des leçons d’un instrument de musique que vous avez toujours voulu apprendre ? Une autre bonne idée consiste à planifier une visite guidée dans votre ville natale. Cela peut être particulièrement intéressant si vous n’êtes pas originaire de la même région. N’oubliez pas que les petites choses sont souvent les plus importantes et que vous n’avez pas besoin de beaucoup pour exprimer votre amour. Une promenade romantique à la lumière des bougies, un poème spécialement écrit, une phrase douce à murmurer à l’oreille de l’autre, ce sont là de belles manières de dire je t’aime.

Éviter les pièges à la saint valentin

Malgré les meilleures intentions du monde, vous n’êtes pas à l’abri de casser le charme d’une soirée romantique de Saint-Valentin, par exemple, avec une chanson d’amour qui n’en n’est pas vraiment une. Si le titre peut paraître engageant et la mélodie délicieusement romantique, certains titres révèlent des paroles déprimantes, voire carrément inquiétantes. Voici cinq pièges à éviter pour conserver la magie du moment :

I Will Always Love You , Whitney Houston

All By Myself , Eric Carmen

Love Stinks , The J. Geils Band

Someone Like You , Adele

Nothing Compares 2 U , Prince

L’industrie du diamant en 2023

En cette Saint-Valentin 2023, vous avez peut-être pour projet d’acheter un diamant… et il se pourrait bien que votre bijoutier vous propose un diamant de synthèse. C’est le symbole de l’amour éternel depuis le judicieux slogan du diamantaire De Beers en 1947, A diamond is forever . Chimiquement, comme le diamant naturel, le diamant de synthèse se forme grâce à la cristallisation du carbone, soumis à des conditions de chaleur et de pression extrêmes. Seuls l’origine et le lieu de ce phénomène diffèrent. Le diamant naturel est né il y a 2,5 milliards d’années, dans les entrailles de la Terre. Son rival, obtenu en laboratoire en quelques semaines, est le pur produit de la main de l’homme. Sémantiquement, une bataille de terminologie s’est engagée et deux storytellings s’affrontent aujourd’hui. Le diamant naturel impose le respect en s’appuyant sur des valeurs d’infini et de rareté ; le diamant de synthèse offre un récit alternatif, qui convoque une forme d’alchimie verte. Vanter la magie alliant science…

