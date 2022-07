Les 4 meilleures applications pour imprimer des photos

Notre comparatif d’applications mobiles pour imprimer vos photos

Les applications pour imprimer des photos. Vous avez enfin choisi d’imprimer vos photos de vacances qui traînent depuis longtemps sur votre smartphone. Pour cela, il existe de nombreuses applications de tirages photo, chacune d’entre elles offrant une variété de formats d’impression.

Calendriers, albums photos et posters peuvent tous être créés à l’aide de divers paramètres. Certaines applications permettent même d’imprimer des images au format Polaroïd. Nous allons vous présenter dans cet article les meilleures applications que vous pouvez utiliser pour le tirage de vos photos. Quelle est la meilleure application pour imprimer des photos ?

Profitez de photos d’une grande qualité avec Cheerz

Il s’agit de l’un des programmes d’impression photo les plus utilisée. L’interface utilisateur est simple à utiliser grâce à la qualité d’impression, il propose une large gamme de services et le rendu des photos est bon, autant d’éléments qui permettent de justifier un prix un peu plus élevé que ses concurrents.

Un conseil : commandez par l’application plutôt que depuis votre PC pour une impression photo, car le nombre minimum de tirages pour un tirage classique passe de 10 à 20. Un nombre qui diminue à mesure que le format photo choisie augmente en taille.

Nous apprécions particulièrement la possibilité de modifier l’image avec Cheerz, bordure, recadrage, choix du papier, et d’appliquer un filtre pour donner un côté rétro à votre album photos, avec un format carré semblable à celui d’un Polaroïd.

Le service client est également excellent, avec un assistant présent lors du processus de commande qui prévient des problèmes potentiels d’impression si un tirage photo est en trop basse résolution.

Bref, un service de très grande qualité, surtout si l’on considère que les frais de port sont gratuits pour les commandes pour les albums photos supérieures à 50 euros. La livraison, soignée, ne prend normalement pas plus d’une semaine.

Profitez d’une qualité de tirage incroyable avec Photo Service

Photo Service est spécialisé dans les tirages papier photo depuis 30 ans et est également présent depuis plusieurs années sur le marché des applications d’impression d’images, même s’il ne s’agit dans ce cas que d’un site internet.

La qualité des tirages reflète cette expertise : chacune des photos smartphone est examinée et un format idéal est proposé en fonction du poids du fichier et de ses qualités techniques.

Un outil pratique permet de rectifier les petits défauts de l’image, comme le contraste, la luminosité, la colorimétrie, la balance des blancs… Ce souci d’une image sans défaut se retrouve lors de la validation de la commande de votre livre photo ; un récapitulatif permet de connaître le niveau de qualité du résultat final pour chaque cliché, évitant ainsi toute déception à la réception de la commande.

Bien que ce service pour imprimer vos photos ne soit pas le moins cher du marché, les attentions supplémentaires en valent la peine. D’autant plus que la livraison avec cet outil de création ne prend que quelques jours via des emballages en carton très protecteurs.

Profitez d’un service irréprochable avec Cewe

Ce n’est pas un hasard s’il s’agit du leader européen de l’impression photographique grand public ; leur service de livres photo est d’une très grande qualité et, surtout, assez simple d’utilisation, que ce soit sur un site internet ou via une application mobile, pour la mise page.

Le service de Cewe ne vous permet pas de modifier vos images, cependant, vous pouvez commander des tirages sur la largeur de la photo imprimée, la longueur est calculée automatiquement.

Vous pouvez spécifier le format ainsi que le papier pour chaque image, premium ou standard. La qualité de tirages photos est toujours élevée.

En ce qui concerne les tarifs, il est évident que la commande en gros permet d’économiser sur les frais d’expédition, qui sont les mêmes que si vous commandiez 10 ou 100 tirages. Le délai d’expédition varie entre un et dix jours, et les photographies sont bien protégées.

Optez pour Photobox pour la création d’un album

Photobox est un autre mastodonte mondial des applications d’impression de photo. Pour commander des tirages photos, vous pouvez utiliser un site web ou une application mobile.

Cette dernière étant moins simple, il est préférable de s’en tenir au site web, qui offre davantage de services et d’options de personnalisation avec une bonne qualité d’impression.

Avant tout, les images envoyées sont stockées indéfiniment dans un compte utilisateur et peuvent être utilisées pour créer un album avec impression photo, ce en quoi la marque excelle.

Ainsi, dès qu’une image est choisie, le programme propose de créer un livre personnalisé avec un bon format photo. C’est donc le logiciel idéal pour réaliser un album photos à offrir à Noël sans avoir à passer des heures à trier ses photos.

Même si vous pouvez choisir entre un aspect brillant ou mat avec votre tirage photo, il est dommage de ne pas pouvoir éditer vos albums photos en ligne.

Même si la livraison prend son temps et dépasse les délais prévus, les coûts restent corrects. Les photos smartphone sur papier sont bien protégées et emballées.