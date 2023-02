La véritable histoire de la Saint-Valentin

La Saint-Valentin est une fête célébrée chaque année le 14 février et symbolise l’amour. Bien que ses traditions se soient perdues, ses rituels ont évolué au fil des siècles et en 2023 elle est toujours bien présente. Mais quelle est sa véritable histoire ?

Une tradition qui remonte à la Rome Antique

Les origines de la Saint-Valentin remontent à une fête païenne célébrée par les Romains : les Lupercales. Dans la Rome antique, chaque 15 février, quinze jours avant le début de l’année qui commençait alors le 1er mars, et au début du renouveau printanier, la religion polythéiste honorait Lupercus Faunus, le dieu de la fécondité, des bergers et des troupeaux, dont le nom vient du latin lupus, le loup, un animal symbolique dans la mythologie romaine. Afin d’amener le peuple à la religion sans changer brutalement ses coutumes, l’Église Chrétienne reprend cette fête païenne et la dédie à Saint Valentin, évêque martyr. C’est ainsi que naît la fête des amoureux.

Le martyre de Saint Valentin

Selon les récits, l’empereur Claude II interdisait aux soldats romains de se marier car le mariage diminuerait gravement leur efficacité, leur force et leur manque de pitié sur le champ de bataille. C’est alors que l’amateur de roses et de fleurs odorantes, Valentin, s’engagea à organiser secrètement des cérémonies de mariage pour tous ceux qui le souhaitaient. Malheureusement, cet acte ne plut pas à l’Empereur qui ordonna son arrestation et finit par le condamner à mort. Et depuis, il devint un saint vénéré et honoré chaque 14 février, mais aussi à Terni où ses reliques reposent encore près de la basilique San Valentino.

Une fête populaire

Un sondage Cluster 17 pour Le Point , dévoilé ce mardi 14 février 2023, révèle de fortes disparités politiques dans la célébration de la fête de l’amour. Selon les résultats, 39 % des Français célèbrent encore la Saint-Valentin, à raison de 15 % chaque année. Cependant, de fortes disparités apparaissent en fonction de la proximité politique : 51 % des électeurs de Marine Le Pen affirment l’habitude de fêter la Saint-Valentin contre 27 % chez les électeurs de Yannick Jadot. La Saint-Valentin est donc devenue, au sens sociologique du terme, une fête populaire, majoritairement célébrée par des classes moyennes/populaires, résidant en France périphérique et à la sensibilité idéologique conservatrice, voire identitaire.

Faire de la Saint Valentin une fête intemporelle

Agacante ou pas, la Saint-Valentin est incontournable et son héritage millénaire restera à jamais ancré dans nos consciences. Aujourd’hui, on peut donc choisir de l’ignorer ou de la remettre au goût du jour afin de faire de ce jour un moment unique entre amoureux ou entre amis. De nombreuses manières de célébrer sa Saint-Valentin existent, que ce soit en faisant participer à une activité sportive, à un atelier de cuisine ou simplement en offrant le cadeau inattendu qui ravivera les souvenirs partagés. En somme, la Saint-Valentin représente plus qu’un symbole de romance. C’est un jour pour honorer l’amour et l’affection, qu’il s’agisse d’amis, de conjoints ou de famille. Alors, voici les suggestions pour s’offrir ou offrir un cadeau spécial pour la Saint-Valentin :

Une carte personnalisée.

Un livre personnalisé.

Un cadre photo personnalisé.

Un coffret cadeau.

Une box surprise.

Une collection de chocolat.

Un bijou original.

Une plante.

Des fleurs fraîches.

Un cadeau insolite.

Vivons la Saint-Valentin avec joie et profitez de ce jour pour exprimer votre affection et votre amour. Faites de ce jour inoubliable en créant des souvenirs qui passeront des générations !