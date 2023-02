C’est quoi la fête de Saint-Valentin ? Son origine et sa signification

Chaque année, le 14 février, des cadeaux et des messages affectueux sont échangés entre amoureux pour célébrer la fête de Saint-Valentin. Mais quelle est l’origine de cette fête si populaire ? Dans cet article nous allons explorer l’histoire de la Saint-Valentin ainsi que son symbolisme.

D’où vient la Saint-Valentin ?

Le nom de la fête de la Saint-Valentin provient du saint chrétien Valentine (Valentin en français). Malheureusement, peu d’informations sont disponibles sur ce personnage dont on ne sait pas grand-chose. Une théorie commune suggère que c’était un prêtre qui a été exécuté à Rome sous l’empereur Claudius II pour avoir refusé de renoncer à sa foi.

Une autre version raconte que Valentine aurait donné aux couples romains des mariages clandestins après que l’empereur eut interdit les unions pour encourager l’enrôlement dans l’armée. Il est possible que les deux histoires aient été amalgamées , mais quoi qu’il en soit, le saint patron de la Saint-Valentin est devenu le symbole de l’amour et de la romance.

Au Moyen Âge, Valentin est devenu le patron des fiancés, ce qui correspondait à la période de reproduction des oiseaux. Les femmes désignaient alors leur fiancé comme leur « Valentin », un terme qui pourrait avoir des origines dans le mot « galantin ». Les femmes cherchaient à en savoir plus sur leur futur mari en observant les oiseaux le 14 février : un rouge-gorge signifiait que le mari serait un marin, un moineau annonçait un mariage heureux mais pauvre, tandis qu’un chardonneret indiquait un mari riche.

Quand et comment est apparue la Saint-Valentin ?

Il y a plusieurs points de vue quant à l’origine exacte de la Saint-Valentin. Certains historiens disent que cette fête date même des civilisations païennes antiques et qu’elle était célébrée par les Romains à l’occasion des Lupercales, une fête annuelle qui se déroulait chaque année au mois de février pour honorer les dieux.

D’autres disent que la fête a été instituée au Moyen Âge afin de contrer le culte païen des Lupercales. Les habitants des villes et des villages européens ont alors commencé à célébrer le sacrifice et le courage de Saint-Valentin. Lorsque le christianisme s’est répandu en Europe, la Saint-Valentin est devenue une fête officielle de l’Eglise catholique le 14 février.

La Saint-Valentin a continué d’être célébrée à travers la Fête des Brandons, qui avait lieu le premier dimanche de Carême et où les cavaliers des jeunes filles étaient appelés « Valentins ». Cependant, la fête a décliné jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, où les Anglo-Saxons l’ont remise au goût du jour. En France, l’échange de petits mots d’amour, populaire depuis le 17e siècle en Grande-Bretagne, est devenu une pratique courante. En 1965, la fête a été officialisée par l’Union des commerçants de France et la Loterie nationale, avec le soutien des amoureux de Peynet.

Que signifie la Saint-Valentin aujourd’hui ?

Aujourd’hui, la Saint-Valentin est perçue comme une journée spéciale pour les amoureux. Au cours des siècles, elle a acquis une signification supplémentaire et se présente maintenant sous diverses formes :

La Romance . La Saint-Valentin est une occasion importante pour les couples pour montrer leur affection et leur engagement mutuel. Les fleurs, les cartes, les bijoux et les repas sont quelques-unes des façons les plus courantes de le faire.

. La Saint-Valentin est une occasion importante pour les couples pour montrer leur affection et leur engagement mutuel. Les fleurs, les cartes, les bijoux et les repas sont quelques-unes des façons les plus courantes de le faire. Les Cadeaux . On offre souvent des cadeaux à nos proches pour leur dire à quel point ils comptent pour nous. De nos jours, on trouve une variété de produits et services adaptés à tous les budgets.

. On offre souvent des cadeaux à nos proches pour leur dire à quel point ils comptent pour nous. De nos jours, on trouve une variété de produits et services adaptés à tous les budgets. Les Messages Affectueux. La Saint-Valentin est également l’occasion de partager des messages affectueux et des petites attentions avec ceux que l’on aime. Que ce soit une lettre personnelle, un poème ou simplement un message texte rempli d’affection, c’est un bon moyen pour montrer aux autres à quel point on les apprécie et on se soucie d’eux.

La Saint-Valentin est une fête ancienne qui a traversé les âges. Originairement associée à une figure religieuse, elle s’est transformée en une célébration de l’amour et de la romance moderne. Elle nous rappelle à quel point l’amour est important et comment la gentillesse et l’affection peuvent transformer notre vie et celle des autres. La Saint-Valentin est une journée parfaite pour rappeler à ceux que l’on aime combien on les aime. Alors, envoyez des fleurs, écrivez des poèmes ou faites un geste gentil pour célébrer la Saint-Valentin !

