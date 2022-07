Nos conseils pour payer son loyer au Crous

Lorsqu’on devient étudiant, il peut parfois être difficile de s’y retrouver dans les démarches administratives autour du monde universitaire. Voici un guide pour vous expliquer comment payer son loyer au Crous.

Tout d’abord, qu’est-ce que le Crous ? C’est le Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires. En France, il en existe 27, dont un centre national, qui sont au service de plus de 2,7 millions d’étudiants. L’objectif ? Donner les mêmes chances d’accès et de réussite dans l’enseignement supérieur grâce à des aides financières, un logement, un accès à la restauration, à l’emploi ou encore à la vie culturelle. Pour chaque étudiant, un accompagnement personnel est possible.

La constitution du dossier social

De ce fait, tous les étudiants, peu importe leur niveau d’étude, peuvent constituer un dossier au Crous le plus proche de leur lieu d’étude. Pour cela, ils doivent se rendre sur le portail en ligne : mes services étudiant.gouv, avec leur numéro INE qui est indiqué sur les bulletins scolaires. Il faut ensuite remplir le DSE, le Dossier Social Étudiant.

Le demandeur devra alors fournir de nombreux documents pour connaître ses revenus ainsi que ceux de ses parents, la composition de sa famille ou encore la distance entre le domicile familial et l’université. Cette demande lui permet à la fois de demander un logement et une bourse. Il est possible de remplir le formulaire dès le mois de mars pour la rentrée de septembre suivant et il est conseillé de le faire le plus rapidement possible. Attention toutefois, la demande n’est valable que pour une année d’étude, il faudra donc la refaire tout au long des études supérieures pour percevoir une bourse et un logement. Une fois cela fait, il suffit de cliquer sur l’onglet : Je demande un logement.

Deux types de résidences existent : la résidence traditionnelle et la résidence conventionnée. Il s’agit de logements individuels à proximité de la fac, à prix modéré, parfois avec des pièces communes qui ouvrent le droit à des allocations logement auprès de la CAF.

L’attribution des logements se fait en juin, la décision est envoyée par mail. Pour réserver le logement, il faut verser une redevance équivalente à un mois de loyer avant la mi-juillet. Le cas échéant, l’appartement sera réattribué à quelqu’un d’autre. Lors de l’entrée dans les lieux, l’occupant doit fournir le paiement du premier loyer, présenter l’attestation d’assurances ainsi que sa carte étudiante.

Le paiement en ligne

Tous les mois, connectez-vous sur le site : mes services étudiant.gouv, puis :

cliquez sur Gérer son logement,

puis Cite’U,

sélectionnez le Crous auquel vous êtes affilié,

puis payez.

Pour les parents ou pour l’occupant qui n’est plus en étude, il faut renseigner son adresse mail et son identité (numéro INE, nom, prénom, date de naissance) et ensuite payer en toute sécurité avec Paybox. Il est également possible de faire le versement par un prélèvement bancaire ou par chèque.

La CAF travaille en étroite collaboration ce service. La distribution des aides se fait automatiquement à partir de l’entrée dans l’appartement. Lors de la fin de l’année, il est possible pour l’occupant de conserver ou de rendre son appartement. En fonction de sa décision, la caisse d’allocations continuera de lui verser une allocation durant les vacances estivales. En cas de problème, un service d’aide est mis à disposition pour répondre à vos questions. En fonction de la ville d’étude, le montant du loyer est bien inférieur à celui d’un particulier.