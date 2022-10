Coupe du monde 2022 : La facture explose pour les stades du Qatar …

Coupe du monde 2022

Coupe du monde 2022 ou Fifa World Cup Qatar 2022. Vous êtes amateurs de sport, dont le football et surtout de la Coupe du monde ? Après le mondial qui s’est déroulé au Japon et en Corée du Sud, cette année vous devez savoir que la coupe du monde du football 2022 se fera au Qatar selon la décision de la FIFA. 32 équipes, dont 13 européennes, participeront à la Coupe du monde 2022. En tant qu’organisateur Le Qatar est assuré de sa participation.

À ce jour, tous les stades de la Coupe du monde au Qatar pourront recevoir autour de 40 000 spectateurs. Pourtant, le match d’ouverture du mondial du football se déroulera au stade international de Khalifa.

Pour les 6 autres stades à part le stade international de Khalifa et Al-Rayyan qui sont tous deux rénovés, ils sont construits de toute pièce pour pouvoir accueillir la plus attendue des compétitions internationales. Pour mieux connaître tous ces stades lors de la Coupe du monde de football 2022 qui se déroulera au Qatar, voyons dans cet article tous les détails.

Organisation des lieux de la Coupe du monde du football 2022 au Qatar selon le nombre de la population

Par rapport aux autres pays qui ont reçu la coupe du monde de la FIFA auparavant, le Qatar est le plus petit avec ses 2,7 millions de populations qui vivent dans son État désertique. Il s’avère que la plus grande ville est Al-Rayyan avec ses 589 000 habitants et la capitale du Qatar est Doha, elle compte environ 587 055 d’habitants. Cela dit, le plus grand stade qui recevra la Coupe du monde du football est celui de Lusail.

Le stade de Lusail peut accueillir jusqu’à 80 000 places. Suivant le calendrier du mondial, ce grand stade recevra les matchs suivants :

6 matchs de groupe ;

Le 8e de finale ;

Un quart de finale ;

Une demi-finale ;

La finale de la Coupe du monde de football 2022.

Le match d’ouverture de la Coupe du monde ne sera pas au stade Lusail, mais au stade Al-Bayt (le 2d plus grand stade), qui peut recevoir jusqu’à 60 000 spectateurs. La ville de Lusail est tout récemment construite, et actuellement, elle peut recevoir jusqu’à 450 000 personnes. En tout cas, il faut savoir que la plus petite ville de tous les temps qui recevra la Coupe du monde du football 2022 est Al-Chaur avec ses 90 000 habitants.

8 stades qui accueilleront la Coupe du monde du football 2022 au Qatar

La coupe du monde du football 2022 au Qatar se passera dans 8 stades, dispersés sur 5 sites, dont le stade Lusail, Al-Chaur, Al-Rayyan, Doha et Al-Wakra.

Stade Lusail (Lusail stadium)

Lusail Iconic Stadium est le plus grand site où les plus grandes équipes du monde vont disputer le titre du champion du monde durant la Coupe du monde de la FIFA 2022. Généralement, ce stade peut accueillir jusqu’à 80 000 personnes. Le stade Lusail recevra la finale de la compétition. Géographiquement, Lusail est une cité située au nord de Doha, la capitale du Qatar. Pour faciliter l’accès au stade, un métro a été conçu spécialement pour relier les 15 km séparant le stade et la ville de Doha.

Stade Al-Bayt

Al-Bayt stadium se trouve dans la ville d’Al-Khor au nord de Doha. Ce stade peut recevoir jusqu’à 60 000 spectateurs lors de la Coupe du monde de la FIFA 2022. La cérémonie d’ouverture et le 1er match ainsi que l’une des 2 demi-finales de la coupe du monde 2022 se dérouleront dans ce stade d’Al-Bayt.

Stade Khalifa International (Khalifa International stadium)

Le Khalifa International stadium est l’un des deux sites qui ont déjà existé avant l’arrivée de la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar. C’est la fierté du Qatar. Ce stade peut recevoir jusqu’à 45 000 spectateurs qui vont assister aux matchs des équipes qui vont disputer la 3e place du Championnat du monde de football 2022. Le stade se situe au centre de l’Aspire Zone de Doha.

Stade Education City (Education City Stadium)

Le stade Education City peut accueillir jusqu’à 40 000 supporters. Ce stade fait partie intégrante du campus universitaire du Qatar, qui est seulement à 7 km du centre-ville de Doha. Les matchs qui se joueront sur ce stade seront les quarts de finale de cette Coupe du monde FIFA 2022.

Stade Ahmad bin Ali

Le stade Ahmad bin Ali peut accueillir jusqu’à 40 000 spectateurs. Il recevra des matchs jusqu’à la phase de quart de finale. Ce stade se situe dans la ville d’Al-Rayyan, les spectateurs peuvent rejoindre ce site via un métro, spécialement conçu pour la compétition de la Coupe du monde 2022.

stade Al-Thumama (Al-Thumama Stadium)

Le stade Al-Thumama se trouve à 12 km du centre de Doha, il dispose jusqu’à 40 000 places. Ce stade recevra l’un des 4 quarts de finale. Tout comme les autres stades, il suffit de prendre le métro pour aller sur le site.

Stade 974 ou stade Ras Abu Aboud

Le stade 974 a été réalisé avec 40 000 places assises pour recevoir les spectateurs de la Coupe du monde de la FIFA 2022. Ce stade recevra les matchs de poule et un 8e de finale.

À la fin de la Coupe du monde, ce stade sera démantelé afin que les pièces servent à d’autres projets dans le pays du Qatar.

Stade Al-Janoub (Al-Janoub Stadium)

Le stade d’Al-Janoub contient également jusqu’à 40 000 places. Ce stade se trouve dans la ville d’Al-Wakrah et ne recevra que le 8e de finale du Championnat du monde de football 2022.

Ces stades n’attendent plus que vous. De plus, tous les stades ont chacun un système de climatisation pour stabiliser les variations de température dans cette région. Le Qatar a investi au moins 4 milliards de dollars pour recevoir convenablement cette compétition mondiale de la FIFA 2022.

La date du match d’ouverture, Qatar – Equateur, a ainsi été fixée au 20 novembre 2022, tandis que la grande finale aura lieu le 18 décembre 2022, le jour de la fête nationale du Qatar.

Le calendrier de la coupe du monde

20 novembre 2022

20h : Qatar – Équateur (GROUPE A)

21 novembre 2022

14h : Angleterre – Iran (GROUPE B)

17h : Sénégal – Pays-Bas (GROUPE A)

20h : Etats-Unis – Pays de Galles (GROUPE B)

22 novembre 2022

11h : Argentine – Arabie Saoudite (GROUPE C)

14h : Danemark – Tunisie (GROUPE D)

17h : Mexique – Pologne (GROUPE C)

20h : France – Australie (GROUPE D)

23 novembre 2022

11h : Maroc – Croatie (GROUPE F)

14h : Allemagne – Japon (GROUPE E)

17h : Espagne – Costa Rica (GROUPE E)

20h : Belgique – Canada

24 novembre 2022

11h : Suisse – Cameroun (GROUPE G)

14h : Uruguay – Corée du Sud (GROUPE H)

17h : Portugal – Ghana (GROUPE H)

20h : Brésil – Serbie (GROUPE G)

25 novembre 2022

11h : Pays de Galles – Iran (GROUPE B)

17h : Pays-Bas – Équateur (GROUPE A)

14h : Qatar – Sénégal (GROUPE A)

20h : Angleterre – Etats-Unis (GROUPE B)

26 novembre 2022

11h : Tunisie – Australie (GROUPE D)

14h : Pologne – Arabie Saoudite (GROUPE C)

17h : France – Danemark (GROUPE D)

20h : Argentine – Mexique (GROUPE C)

27 novembre 2022

11h Japon – Costa Rica : (GROUPE E)

17h : Croatie – Canada (GROUPE F)

14h : Belgique – Maroc (GROUPE F)

20h : Espagne – Allemagne (GROUPE E)

28 novembre 2022

11h : Cameroun – Serbie (GROUPE G)

14h : Corée du Sud – Ghana (GROUPE H)

17h : Brésil – Suisse (GROUPE G)

20h : Portugal – Uruguay (GROUPE H)

29 novembre 2022

16h : Pays-Bas – Qatar et Équateur – Sénégal (GROUPE A)

20h : Pays de Galles – Angleterre et Iran-Etats-Unis (GROUPE B)

30 novembre 2022

16h : Tunisie – France et Australie – Danemark (GROUPE D)

20h : Pologne – Argentine et Arabie Saoudite – Mexique (GROUPE C)

1er décembre

16h : Croatie – Belgique et Canada – Maroc (GROUPE F)

20h : Japon – Espagne et Costa-Rica – Allemagne (GROUPE E)

2 décembre 2022

16h : Corée du Sud – Portugal et Ghana – Uruguay (GROUPE H)

20h : Cameroun – Brésil et Serbie Suisse (GROUPE G)

Quels sont les groupes de la Coupe du monde ?

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 a déterminé l’ensemble des groupes