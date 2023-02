Introduction du risque « cyber » dans le code des assurances

Le risque cyber est un danger qui menace de plus en plus les entreprises, surtout celles qui utilisent grandement l’informatique dans leur activité. Il est donc devenu nécessaire de le prendre en compte dans le code des assurances. Les compagnies d’assurance ont désormais le devoir de reconnaître et de protéger leurs clients contre les risques et les dommages causés par la cybercriminalité. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le risque cyber est ce qu’il implique pour la protection juridique de votre entreprise.

Le risque cyber, de quoi s’agit-il ?

Concrètement, le risque cyber regroupe l’ensemble des risques liés à l’utilisation de technologies numériques et informatiques. Il peut se définir comme un risque informatique opérationnel pouvant porter atteinte à l’intégrité, la disponibilité ou la confidentialité des données et du système d’informations d’une entreprise.

Le risque cyber peut prendre plusieurs formes et par conséquent peut être différent d’une entreprise à une autre :

Un accident non intentionnel : une erreur humaine comme le téléchargement involontaire d’un logiciel informatique malveillant ;

Une malveillance informatique intentionnelle : une attaque causée par un tiers via un logiciel qui installe un malware (virus informatique) ;

Un acte de phishing : un détournement frauduleux mené par un tiers qui consiste à récupérer des données personnelles et des informations confidentielles.

En France, un sinistre cyber est généralement causé par une cyberattaque. Une société victime de sinistre cyber, vol et perte de données personnelles n’avait pas la garantie de recevoir une indemnité malgré son contrat d’assurance. Les garanties destinées à la protection des cyberattaques étaient auparavant classées dans les assurances non spécifiques telles que :

Dommages aux biens ;

Responsabilité civile ;

Pertes pécuniaires.

Toutefois, grâce à une assurance risque cyber, une société peut bénéficier d’une protection plus efficace face à ces événements. Auparavant, ce genre d’événements était couvert par des garanties cyber qui n’avaient pas de catégorie bien claire.

Quels sont les risques couverts par le nouveau code des assurances ?

Le nouveau code des assurances reconnaît enfin le risque cyber et la cyber-assurance. Cela signifie que les compagnies d’assurance doivent prendre en compte le risque cyber dans leurs contrats. Ce qui fait que les entreprises seront mieux protégés face à certains événements spécifiques tels que :

Le vol ou la perte de données personnelles ;

La manipulation frauduleuse des données confidentielles et personnelles ;

La négligence informatique (erreur humaine) ;

L’atteinte au système d’information ;

La malveillance informatique ;

Les dommages subis par des tiers résultant du sinistre.

Le code des assurances a également été modifié pour que les assureurs offrent des garanties supplémentaires pour les dommages causés par les cyberattaques. Il permet ainsi d’offrir une protection juridique plus efficace au cas où le système informatique de votre société est victime d’une cyberattaque menée par un tiers hors de l’entreprise.

Quels sont les avantages pour les entreprises et les clients en matière de cyber-assurance ?

Pour une société, dont l’activité tourne essentiellement autour de l’informatique, à savoir la gestion ou le traitement de données personnelles de ses clients, une cyber-assurance est indispensable.

Pour les entreprises

Les entreprises peuvent profiter d’une protection juridique supplémentaire contre les dommages causés par les cyberattaques. En plus des garanties qu’il offre, un contrat de cyber-assurance donne aussi la garantie à une société victime de cyberattaque d’avoir une prise en charge complète après un sinistre. C’est la compagnie d’assurance qui effectue le traitement du sinistre cyber et verse à l’entreprise l’indemnité en fonction des pertes subies.

Dans ce cas précis, la société doit démontrer à sa compagnie d’assurance qu’il a réellement subi un préjudice. En plus, avec une cyber-assurance, une société victime de cyberattaque peut bénéficier de l’aide d’un expert en gestion de crise, d’un conseiller juridique ou d’un technicien pour reconstruire le système informatique endommagé. Enfin, un contrat de cyber-assurance peut offrir des garanties supplémentaires pour les pertes financières et les coûts liés à la récupération des données.

Pour les clients

Pour les clients de la société victime d’une cyberattaque, une cyber-assurance peut se révéler également très bénéfique. En effet, en sollicitant les services d’une entreprise qui dispose d’un contrat de cyber-assurance, ils peuvent être certains que leurs données et informations personnelles soient parfaitement protégées. D’ailleurs, les clients qui confient leurs données et informations à une société spécialisée dans ce domaine peuvent aussi souscrire à ce type d’assurance.

Bien qu’il faille encore attendre l’année 2023 pour qu’il entre en vigueur, un contrat de cyber-assurance peut être une protection efficace. En souscrivant à ce type de contrat d’assurance, votre société peut se concentrer sur ses activités avec plus de sérénité.