L’application Boursorama : le leader de la banque en ligne

Présentation de l’application Boursorama

Boursorama Banque est sans conteste l’une des meilleures banques en ligne. Son application mobile propose des services complets, des opérations bancaires facilitées, des paiements simplifiés et par conséquent, des clients satisfaits. Voilà toute la réussite de l’application mobile de Boursorama Banque.

Alors, comment s’y inscrire ? L’ouverture d’un compte, est-elle gratuite ? Comment faire la gestion de ses comptes et de ses revenus via son espace personnel ? Et quelles offres retrouve-t-on sur l’application mobile Boursorama Banque ? Voyons tout cela dans cet article.

Que faut-il savoir sur l’application mobile Boursorama Banque ?

Boursorama Banque a été lancée en 2005. Elle s’est vite placée à la première place et est devenue le premier leader des banques en ligne en France métropolitaine. L’engouement autour de cette banque en ligne s’explique par le fait que Boursorama Banque a su tout garder d’une banque traditionnelle en y ajoutant les avantages et les bénéfices qu’on retrouve dans une banque mobile.

A ce jour, Boursorama Banque propose trois différentes offres de cartes bancaires. On retrouve donc :

L’offre Welcome qui est gratuite sous certaines conditions ;

L’offre Ultime qui est soumise à des conditions ;

L’offre Metal qui est fixée à 9.90 euros par mois.

Pour les mineurs, la banque en ligne Boursorama Banque propose une offre spécialement dédiée aux 12-17 ans. C’est une offre que vous pouvez retrouver sous le nom de Freedom. Il est également possible de bénéficier d’un compte professionnel. Ainsi, Boursorama est une banque mobile qui réunit toute une gamme de produits bancaires très appréciables par les clients : un crédit, une assurance vie, une épargne retraite, etc.

Services et fonctionnalités de l’application Boursorama Banque

Boursorama Banque est une application mobile bancaire à la pointe de la technologie : les clients ont la possibilité de piloter leurs comptes en toute autonomie. L’application Boursorama inclut de multiples fonctionnalités. En outre, elle est facile d’utilisation et présente une interface accessible.

Des services sécurisés

En termes de sécurité, les clients ont droit aux fonctionnalités Touch et Face ID. L’application Boursorama utilise aussi un logiciel de sécurité IBM Trusteer. Il est également possible de bloquer sa carte ou de faire une opposition en ligne.

En ce qui concerne le paiement, il est possible d’alimenter son compte Boursorama et d’effectuer différentes opérations bancaires :

Par carte ;

Par virement ;

Par paiement mobile.

Il est également possible de modifier son code PIN.

La gestion du compte

Pour la gestion du compte, rien de plus facile : le client peut accéder à un tableau de bord de ses comptes, à une catégorisation automatique de ses dépenses, à un agrégateur de comptes et à une épargne automatique.

L’accès au solde prévisionnel

L’application Boursorama Banque permet de surveiller le budget en accédant facilement à un solde prévisionnel, mais aussi en recevant un message d’alertes et des emails réguliers.

Les clients peuvent contacter un conseiller par mail ou par téléphone, tout comme ils peuvent apprendre à épargner avec les conseils d’un coach en épargne Wicount qui va leur apprendre à limiter les dépenses.

L’application Boursorama propose aussi des fonctionnalités innovantes pour un service irréprochable.

Des opérations géolocalisées

Pour une sécurité renforcée, Boursorama propose la géolocalisation des opérations effectuées par carte bancaire, de quoi suivre à la trace tout versement, retrait, paiement ou autre.

Des opérations rapides et facilitées

Nous avons cité, plus haut, les services de gestion du budget personnel et d’épargne, mais les services de l’application Boursorama ne s’arrêtent pas là : il est possible d’effectuer un virement instantané grâce à Instant Payment, d’accéder aux comptes via l’assistant vocal Google et de bénéficier d’un coffre-fort sécurisé de 2 Go, qui est pratique pour conserver des documents numériques.

Tous les services et les fonctionnalités proposés par Boursorama Banque sont à effectuer sur l’Espace Client, notamment dans la rubrique EasyMove où il est possible de signer électroniquement des formulaires de mandat.

Aussi, il est possible d’accéder aux fonctionnalités boursières sur l’application Boursorama en se rendant à la rubrique Bourse & Actus.

Les avantages et les inconvénients de l’application Boursorama Banque

Boursorama Banque est une application très plaisante avec un design moderne et épuré et une interface facile à utiliser. Les clients peuvent être autonomes à 100 % dans leur gestion bancaire grâce à toutes les fonctionnalités incluses, et cela est facilement vérifiable sur les plateformes d’avis des clients. Sur Google Play et l’Apple Store, l’application Boursorama est notée à 4.8/5, une moyenne plus que respectable qui confirme l’avis favorable des clients quant à son utilisation.

Résumons ainsi les points positifs relevés sur Boursorama Banque :

Un design moderne et simple ;

Une disponibilité sur Android et iOS ;

Une sécurité optimale ;

Un coffre-fort sécurisé ;

Une variété de comptes bancaires (courant, épargne, joint, etc.).

Ceci dit, nous relevons quelques points qui restent à améliorer, notamment l’absence de messagerie instantanée et l’impossibilité de bloquer un paiement à l’étranger en ligne.