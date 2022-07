L’application Linxo : pourquoi opter pour cette application ?

Pourquoi utiliser l’application Linxo ?

Il existe une application permettant de gérer un ou plusieurs comptes bancaires à la fois, à partir de son mobile. Il s’agit de Linxo. En effet, Linxo est une interface mettant à la disposition de ses clients toutes les informations relatives à leurs comptes bancaires, en plus de leur proposer plusieurs fonctionnalités très utiles relatives à leurs dépenses et à leur finance.

Vous voulez en apprendre plus à propos de l’application de gestion bancaire Linxo ? Dans ce cas, lisez notre article ci-dessous.

Qu’est-ce que l’application Linxo ?

Il existe différents logiciels permettant de gérer un compte bancaire sur ordinateur, mais il existe aujourd’hui assez peu d’applications permettant de regrouper tous les comptes bancaires d’un individu et offrant toutes les fonctionnalités proposées par Linxo.

En effet, même si toutes les banques disposent d’applications propres à elles, elles n’offrent que très peu de fonctionnalités, comme la vérification du solde présent dans le compte et la possibilité de réaliser quelques opérations. Linxo est un service complet qui offre la possibilité de contrôler toutes les rentrées et les sorties d’argent de vos différents comptes. Ceci se fait en donnant un nom à toutes les opérations afin que vous puissiez faire vos comptes facilement sur une interface grandement organisée.

Vous avez également la possibilité d’établir un budget pour un projet donné. L’application se chargera de créer un échéancier pour que vous puissiez le réaliser le plus tôt possible. Vous pouvez également vous référer à Linxo pour ne pas finir à découvert à la fin du mois.

Aujourd’hui, Linxo est une application à succès, qui compte plusieurs millions d’utilisateurs qui consultent leurs données quotidiennement sur l’interface. C’est une application complètement gratuite et disponible sur iOS et sur Android. Rendez-vous donc sur l’App Store ou sur Google Play pour la télécharger.

Il existe cependant sur Linxo, une offre payante proposant des fonctionnalités plus avancées. Ces fonctionnalités permettent au client d’effectuer toutes les opérations relatives à ses comptes bancaires, le tout dans une seule et même application.

Quels sont les avantages dont profite un client de l’application Linxo ?

L’application Linxo connaît un très grand succès. Cela est dû à un certain nombre d’avantages notables :

L’application est en partenariat avec plusieurs banques ;

C’est un agrégateur de comptes bancaires ;

Elle permet de contrôler les dépenses ;

Elle permet la gestion du crédit.

Plusieurs banques françaises sont aujourd’hui en partenariat avec l’application Linxo et permettent donc la gestion de leurs comptes bancaires à travers cette interface. En plus de donner la possibilité de gérer plusieurs comptes en même temps, des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur les autres applications des banques, s’appliquent aux différents comptes.

Grâce à l’algorithme de l’application, vous pouvez vérifier l’état de vos dépenses en fonction de votre solde et du budget accordé à chaque projet mentionné sur l’application. Vous pouvez ainsi catégoriser votre argent et le subdiviser (catégorie santé, catégorie loisirs, etc.).

Quel est le niveau de sécurité de l’application Linxo ?

L’application Linxo est dotée d’une sécurité infaillible, reconnue sur tout le territoire de l’Union européenne. Cela lui a valu plusieurs certifications et licences qu’elle est la seule à posséder en France. Ainsi, l’interface Linxo est agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), ce qui lui a valu l’obtention d’une certification ISO 27001. C’est cette sécurité qui a permis à l’appli de créer des liens avec autant d’établissements bancaires.

Les clients de l’interface sont également très satisfaits du niveau de sécurité qu’offre l’application et de toutes les barrières nécessaires pour réaliser les opérations relatives à la gestion de leurs comptes bancaires.

A présent, vous en savez un peu plus à propos de l’application de gestion bancaire Linxo.