Comment contrôler ses dépenses ?

Il y a de fortes chances qu’après avoir fait une folie de dépenses (peut-être même le lendemain du jour ou vous avez reçu votre chèque de paie tant attendu), vous avez pensé à vous-même : à l’aide, je crois que j’ai un sérieux problème de dépenses. Et pourtant, malgré le fait que votre compte en banque ait été déficitaire pendant la majeure partie du mois, il semble impossible de vous demander de renoncer à votre brunch, à éviter les toasts, suivi de près par les cocktails de l’après-midi.

Selon la PDG d’une banque, c’est parce que les milléniaux (millennials en anglais) ceux nés entre 1981 et 1996 font partie de l’économie de l’expérience, retirant de leurs comptes d’épargne pour avoir cette expérience souhaitée, qu’ils aient atteint ou non leurs objectifs d’épargne pour le mois.

Des problèmes de dépenses ?

Ainsi, pour ceux d’entre vous qui cherchent à être plus attentifs à leur trésorerie, nous avons demandé quelles sont les habitudes clés dont souffrent les millénaires selon cette PDG, et quelles sont ses suggestions pour y remédier. Mais bien qu’un jus vert et un exercice régulier soient une forme de bien-être, elle suggère que l’équilibre devrait aussi se trouver dans votre santé financière.

Pour comprendre facilement pourquoi l’épargne semble si difficile pour nous et ce qu’il faut faire à ce sujet, lisez la suite pour connaître ses conseils.

Quelles sont les habitudes financières à avoir ?

Il s’agit en fait d’avoir des connaissances financières et de connaître les chiffres financiers importants dans votre vie, qu’il s’agisse du montant de vos dettes, du taux d’intérêt de votre carte de crédit ou de vos dépenses courantes comme les factures.

Notre recherche a révélé qu’une grande partie les millénariaux ne connaissent pas ces chiffres clés et que, par conséquent, 83% d’entre eux ne se sentent pas en contrôle de leurs finances, tandis que 65% déclarent que leur situation financière actuelle leur cause du stress ou un manque de sommeil.

Le contrôle de ses finances est un élément important du maintien d’un mode de vie équilibré et, malheureusement, trop de millennials, aussi appelés génération Y ou digital natives, ressentent les effets d’une mauvaise compréhension de leurs finances.

Quels sont les problèmes de dépenses auxquels sont confrontés les jeunes et que la génération précédente n’a pas connus ?

La chose la plus importante que nous voyons, c’est un comportement qu’on appelle le “cumul des déductions”. Bien que de nombreux millénaires aient les meilleures intentions et un objectif d’épargne qu’ils visent, ils se retrouvent à puiser dans leurs économies tous les mois de toute façon. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un nouveau comportement, les technologies de paiement facilitent les dépenses, rendent plus difficile le contrôle et la maîtrise de tâches financières simples comme la budgétisation.

Pourquoi notre génération dépense plus sans réfléchir que les autres ?

Lorsqu’il s’agit de millennials, il ne s’agit pas nécessairement de dépenser sans réfléchir, mais plutôt d’un changement de priorités et de ce pour quoi les gens veulent épargner. Les jeunes âgés entre 25 et 35 ans épargnent encore pour des articles coûteux, mais contrairement à d’autres générations comme les baby boomers ou la génération X, l’épargne est consacrée à des expériences, un terme inventé dans la recherche sous le nom d’”économie de l’expérience”. Nous voyons la génération des gens nés entre 1980 et 2000 épargner pour “voir des choses”, comme des vacances plutôt que pour “avoir des choses”, comme des voitures ou des maisons.

Quelle est la première chose que les personnes endettées doivent faire pour apporter des changements positifs ?

La première étape pour apporter des changements positifs et prendre le contrôle de vos finances commence par l’établissement d’un budget et le respect de celui-ci. Les outils de gestion financière et les applications de budgétisation sont un excellent moyen de maîtriser votre argent. Certaines banques ont récemment lancé un nouvel outil de budgétisation dans l’application qui regarde en avant et en arrière pour mettre vos finances sur pilote automatique.