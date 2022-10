Les 3 meilleurs antivols en U

En France plus de 350 000 vélos ont été volés l’année dernière dont plus de 7000 juste à Paris ! C’est près de 20 vélos par jour. Si vous garez votre vélo dans une grande ville, mieux vaut opter pour un antivol de type « U » qu’une chaîne ou pire encore, un câble. Aucun antivol vélo n’est inviolable, mais ce sont ceux-là qui résisteront le plus longtemps… si tout va bien.

Il ne faut que 50 secondes pour couper un câble avec un tout petit outil à main. Les experts de la commission antivol de la FUB Fédération française des Usagers de la Bicyclette, conseillent les antivols vélo « U ».

Il vaut mieux un mauvais U qu’un bon câble.

La police et les compagnies d’assurance recommandent l’utilisation d’un antivol en u tout en plus l’obligation de marquage qui permet la traçabilité de vos vélos.

Aucun antivol au monde ne résiste plus de 10 secondes avec une meuleuse à main, mais heureusement tous les vols de vélos ne se font pas avec cet outil, loin de là ! car il s’agit d’un outil bruyant qui fait des étincelles. Le but d’un antivol n’est pas d’empêcher un vol mais de le retarder le plus possible. Plus le niveau de sécurité est bas plus il est facile d’ouvrir un antivol.

Les 3 meilleurs antivols vélo sont

Kryptonite Antivol U New York Standard 2018

Kryptonite Antivol U Evolution Mini-7 U-Lock 2018 + Câble Flex 4′

Abus Granit X Plus 54

Anti vol pour vélo

L’antivol U est un classique lorsqu’il s’agit de sécuriser les vélos. Les antivols vélos et plus précisément l’antivol en u se caractérisant par des matériaux solides et l’absence de pièces mobiles en dehors du mécanisme de verrouillage, constituent un excellent point de départ pour la résistance la plus forte possible.

Les antivols en u ou u-locks en anglais (aussi appelés cadenas en U) sont un peu comme des cadenas géants qui s’attachent autour de votre vélo et de ce à quoi vous essayez de le fixer.

Développés dans les années 1970 par la société qui allait devenir Kryptonite, l’antivol u a révolutionné la sécurité des vélos en offrant une protection similaire à celle des chaînes, pour un poids et un coût moindres.

Si vous n’achetez qu’un seul cadenas pour vélo le cadenas en U est généralement le meilleur choix.

Comment attacher son vélo ?

Les vélos sont un moyen de transport populaire, mais ils sont souvent ciblés par les voleurs. Un antivol n’est efficace que s’il est bien attaché. Mal attaché votre vélo, vélo électrique ou trottinette électrique peut être la cible des voleurs.



CHOISISSEZ L'ANTIVOL APPROPRIÉ. Le niveau de sécurité dont vous avez besoin dépend de l'endroit où vous laissez votre vélo/moto et pendant combien de temps. ATTACHEZ TOUJOURS VOTRE VÉLO à un objet solide dont il n'est pas possible de le désolidariser. ATTACHEZ VOTRE VÉLO dans une zone bien éclairée et fréquentée par les piétons. ASSUREZ-VOUS que ce à quoi vous attachez votre vélo ne peut être coupé. ATTACHEZ LES ÉLÉMENTS PAR ORDRE DE VALEUR: cadre, roue arrière, roue avant. PRENEZ UN ANTIVOL BIEN AJUSTÉ ! Laissez le moins d'espace possible à l'intérieur de l'antivol en U ou de la chaîne, pour qu'il soit difficile d'y introduire un outil. PLACEZ L'ANTIVOL loin du sol, la serrure dirigée vers le bas.

Kriptonite ou Abus

Kryptonite et Abus sont les meilleurs choix pour un antivol en U selon de nombreux experts.

Antivols u de la marque Kryptonite

Kryptonite est une marque réputée d’antivols pour vélos, et sa gamme de produits est très appréciée par les cyclistes de tous niveaux. Les produits Kryptonite offrent une excellente protection contre le vol, et sont faciles à utiliser.

Kryptonite est une marque de renommée mondiale d’antivols pour vélos, et il est facile de comprendre pourquoi. Ils fabriquent des produits de haute qualité qui sont faciles à utiliser, et ils offrent une gamme de produits pour répondre à tous les besoins.

Pour l’utilisation d’un antivol u il faut se rappeler les règles suivantes

1. Toujours verrouiller dans un endroit bien éclairé

2. Toujours verrouiller à un objet fixe qui ne peut pas être coupé.

3. Toujours verrouiller en fonction de la valeur : La première priorité est le cadre, puis la roue arrière et la roue avant.

4. Maintenez l’antivol au-dessus du sol avec la clé tournée vers le bas.

Kryptonite Antivol U New York Standard 2018 Fleuron des modèles KRYPTONITE, l’antivol en U New York Standard est issu de la gamme Ultimate Security du spécialiste américain de l’accessoire de sécurité pour vélo. Offrant un niveau de protection très élevé – noté 9/10 – il est très utile en cas de stationnement dans des secteurs urbains exposés au passage et au risque de vol. Le New York Standard de Kryptonite est un antivol de type U avec une anse de 16mm de diamètre en acier trempé. Selon le modèle, cette dernière est disponible en version de 20 ou 26 cm.

Système en U 9/10 selon la marque – Si ça marche à New york ça marche aussi en France !

+ Homologation 2 roues sur la commision FUB (résiste à des outils inférieures à 75 cm dans un temps donné) + Le niveau de protection maximal ; + Les systèmes de protections brevetés ; + Le support de cadre fourni. La solidité de cet antivol en U repose notamment sur un système breveté de double verrouillage au niveau de la anse, qui bénéficie ici de nouvelles encoches qui offrent un maintien très sûr dans le socle transversal. Celui-ci est recouvert d’une protection en acier, et intègre un nouveau cache-poussière plus près du verrou. Ce modèle est livré avec 3 clés, et un support de cadre Flexframe, pour faciliter son transport. – Niveau de sécurité KRYPTONITE : 9/10 ; – Dimensions : 10,2 x 20,3 cm ; – Diamètre : 16 mm ; – Livré avec 3 clés ; – Poids (fabrciant) : 2,02 kg.

Kryptonite propose une large gamme de produits, allant des petits antivols portables aux grandes chaînes de sécurité. Les prix des produits Kryptonite sont raisonnables, et la qualité est excellente. Kryptonite est une marque fiable et digne de confiance, et je recommande vivement ses produits à tous les cyclistes.

Kryptonite Antivol U Evolution Mini-7 U-Lock 2018 + Câble Flex 4′

Cet antivol de vélo dispose d’un anneau en acier trempé de 13 mm qui résiste aux tentatives d’effraction avec coupe-boulons et leviers

Le double pêne dormant en acier trempé de cet antivol de vélo kryptonite offre une protection accrue contre les outils de torsion et de coupe

Équipé d’un câble antivol à double boucle, conçu pour protéger la selle, la tige de selle et d’autres accessoires de vélo

Les dimensions de ce cadenas de vélo en u sont de 8,3 cm x 17,8 cm avec un poids de 1,61 kg ; Faites confiance à ce support antivol en u pour couvrir vos arrières

Abus est une autre marque populaire d’antivols pour vélo. La marque propose une gamme complète d’antivols pour vélo, allant des petits cadenas portables aux grandes chaînes en acier. Abus propose également des solutions de verrouillage de vélo intelligentes, comme le SmartX, qui peut être utilisé avec un smartphone pour verrouiller et déverrouiller votre vélo.

Abus Granit X Plus 54

Il s’agit l’un des meilleurs antivols en U avec les modèles Kryptonite Evolution 4 Series STD et Kryptonite Evolution 5 Mini. Abus Granit X-Plus Cadenas à anse. L’anse, le boitier et d’autres éléments sont en acier cémenté (c’est dire qu’il est plus résistant qu’un acier traditionnel par ajout d’autres métaux par induction sur la surface).

Power Cell Technology

Très bonne protection dans les lieux à haut risque, cet antivol est recommandé pour la sécurité des vélos de très bonne qualité.

Anse cémentée parabolique carrée de 13 mm de diamètre (brevetée). le boîtier et certains éléments de fermeture sont aussi en acier cémenté.

Double verrouillage de l’anse dans le boîtier

ABUS Power Cell (breveté) offre une protection très élevée contre les coups et les torsions= technologie qui reporte les forces de traction et de rupture sur l’ensemble de l’antivol renforçant ainsi le U.

Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage.

Livré avec deux clés, dont une lumineuse.

Cache-entrée de clé manuel pour protéger de la poussière et de la corrosion.

Livré avec une code card pour la reproduction des clés.

Support EaZy KF inclus : utilisation pratique d’une seule main pour un montage facile sur des tubes de cadres ronds d’un diamètre de 28 à 36 mm.

Plus l’anse est longue, plus il est aisé d’attacher son 2 roues à un point fixe. Un modèle Abus c’est un produit réputé fabriqué par l’entreprise Allemande. Les cadenas Abus sont plus cher souvent que les autres mais ce sont aussi ceux qui sont souvent le plus cité en tête des tests internationaux sur les antivols vélos.