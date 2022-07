Où mettre un antivol sur une trottinette électrique ?

Que ce soit pour un déplacement en ville ou hors de la ville, la trottinette électrique se montre toujours étant un moyen de transport efficace et rapide. Son principal atout est sa caractéristique facilement transportable en cas de non-utilisation. Une trottinette électrique, particulièrement celui du modèle pliable, peut également être garée partout. Il lui faut pour sa fixation un point fixe et solide.

Pour plus de sécurité, il est possible de l’attacher sur un poteau et de la verrouiller avec un antivol. L’installation d’un antivol doit se faire de manière professionnelle de façon à ce que les voleurs ne le remarquent pas facilement. Découvrez comment et où doit se faire l’installation d’une trottinette électrique.

Les différents antivols pour trottinette électrique

Le système de sécurité est différent pour chaque type d’antivol. Certains modèles d’antivols envoient une notification sur votre téléphone via une application spécifique et GPS en cas de tentative de vol. Il existe également les antivols qui vous transmettent une alarme sonore lorsque des voleurs tentent de voler votre trottinette électrique.

Chaque antivol à sa place de fixation

Il existe deux types d’antivols à savoir :

L’antivol en forme de menottes : en câble, en chaine ou en menottes, ces antivols sont compacts et moins encombrants. Ils peuvent être fixés soit sur le cadre, soit sur la roue, soit sur le guidon de la trottinette électrique ;

: en câble, en chaine ou en menottes, ces antivols sont compacts et moins encombrants. Ils peuvent être fixés soit sur le cadre, soit sur la roue, soit sur le guidon de la trottinette électrique ; L’antivol en forme de U : en cadenas ou en serrure, ces antivols peuvent être attachés sur le cadre de la trottinette électrique. L’avantage des antivols en forme de U est leur manipulation facile.

Pour plus de sécurité, il est possible d’installer ces deux types d’antivols sur une même trottinette électrique.

La place de fixation d’un antivol combiné

Si vous avez décidé d’installer deux types d’antivols, dont un antivol en forme de menottes et un autre en forme de U, sur votre trottinette électrique, vous devez penser à la manière dont vous allez les attacher sur votre engin. Sachant que lorsque vous ne conduisez pas votre trottinette électrique, il est impératif qu’elle soit fixée sur un point fixe. Il faut donc que l’emplacement des antivols de votre trottinette électrique facilite cette fixation.

Si l’un de vos antivols est un cadenas, veillez à ce qu’il soit installé sur la roue arrière de votre trottinette. Il est aussi possible de l’installer près du moteur de votre engin ou dans un endroit caché à un niveau où les voleurs ne pourront pas le détecter facilement. En ce qui concerne l’installation d’une menotte ou d’une chaîne, il faut qu’elle soit sur le cadre de votre engin.

L’utilisation de ce système de combinaison d’antivols est préconisée lorsque vous devez garer votre trottinette électrique dans un endroit plus fréquenté.

Les points positifs d’un antivol

Installer un antivol sur une trottinette électrique est une tâche simple. Il suffit de mettre le verrou en le fixant sur la roue arrière près du frein de l’engin. La sécurité de votre engin est assurée grâce au système de verrouillage de ce dispositif. Par ailleurs, en utilisant un câble dédié à cet effet, la trottinette reste bien attachée.

Le meilleur antivol pour une trottinette électrique

Parmi les modèles d’antivols proposés sur le marché, il faut choisir celui qui est l’idéal pour votre trottinette électrique. Un antivol est considéré comme meilleur s’il est à la fois de qualité, facile à manipuler et à installer, et surtout possède un système de verrouillage garantissant la sécurité de votre engin. Quel que soit le modèle de votre trottinette électrique, vous pouvez l’équiper de ce modèle d’antivol pour la sécuriser.

Caractéristique du produit

De la marque ICEWHWWL, cet antivol est idéal pour tous les types de trottinettes électriques. Il a pour dimension : 17 × 3,3 × 12,5 cm et pèse 150 g. Son matériau en acier inoxydable fait de cet antivol un produit de qualité. Ce matériau résiste à une scie.

Les avantages de ce modèle

Hormis la sécurité de votre trottinette électrique, nombreux sont les avantages que procure ce modèle d’antivol dont :

Une utilisation à long terme : grâce à sa capacité à résister à l’eau ;

Cet antivol est facile à aviser grâce au câble de rappel ;

Pratique et facile à manier, le mode de verrouillage se fait par une simple poussée ;

le mode de verrouillage se fait par une simple poussée ; Son mode d’application est large ;

Cet antivol est disponible en pack avec un disque de moto, une clé et un support pour son installation.

Pour sécuriser votre trottinette électrique, équipez-la d’un antivol. Utilisez uniquement un antivol compatible avec le type de votre engin et assurez que son installation se fasse de manière responsable.