Tout savoir sur Pixel 6a Le Google Pixel 6a est le tout dernier smartphone Android considéré comme étant le plus économique, le plus performant et le plus abordable. Avec un tout nouveau design et des fonctionnalités améliorées, le Pixel 6a reste un excellent choix pour tous ceux qui recherchent un smartphone dernier cri. Dans cet article, découvrez de plus près l’Android Pixel 6a de Google et ses caractéristiques qui ont été remises à niveau.

« Mis à niveau, le Google Pixel 6a devient, aux yeux des adeptes de smartphones à la recherche d’un téléphone mobile performant et économique, un choix à la fois excellent et idéal. »

Le slogan de Google : Découvrez notre tout nouveau téléphone intelligent de la série A, le Pixel 6a, un condensé de fonctionnalités Google – Pixel 6a : vous offrir plus que vous ne l’imaginiez

Google Pixel 6a offre plus que vous ne l’imaginiez

Design et des fonctionnalités améliorées

Le Pixel 6a est le tout dernier téléphone Android de Google disponible sur le marché à un prix abordable avec un nouveau design et des fonctionnalités améliorées. Idéal pour les personnes qui veulent un téléphone haut de gamme sans dépenser beaucoup d’argent.

Le Pixel 6a un excellent choix de smartphone. Avec son design à la fois élégant et moderne, Google Pixel 6a est disponible en couleurs bicolores. De nouvelles couleurs qui vont sûrement les démarquer des autres modèles de téléphones. Ce Smartphone Android est doté d’un écran OLED de 5,8 pouces d’une résolution de 1080 p (lumineux et clair). De plus, le Pixel 6a est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 730 G. Ce qui fait de ce smartphone un des téléphones le plus puissant et le plus économique sur le marché.

Un appareil photo impeccable

Une des caractéristiques du Google Pixel 6a est également son appareil photo. Le téléphone Android dispose d’une caméra arrière de 12,2 mégapixels avec stabilisation optique de l’image (OIS). En fait, ce téléphone permet les prises de photos nettes et claires même avec des mains qui tremblent. L’appareil photo dispose également du mode Night Sight qui vous permet de prendre des photos sans recourir au flash. Pour les adeptes du chat vidéo, la caméra frontale de l’appareil dispose d’un capteur de 8 mégapixels qui peut enregistrer des vidéos de 1080 pixels.

Une autonomie satisfaisante

L’autonomie de la batterie du Google Pixel 6a est également impressionnante. Avec une utilisation modérée, le téléphone Google Pixel 6a dispose d’une autonomie qui peut aller jusqu’à 24 heures. Dans le cas où vous devez charger cet Android en urgence, vous pourrez gagner 7 heures d’autonomie après seulement 15 minutes de charge (avec un chargeur de 18 watts inclus.

Aussi, ne cherchez plus loin, le Pixel 6a est le smartphone Android économique et ultra-rapide qu’il vous faut.

Récapitulatif sur le tout nouveau Google Pixel 6a

Le Pixel 6a de Google est un smartphone muni d’une caméra et d’un processeur améliorés et d’une autonomie de batterie encore plus longue.

L’appareil photo amélioré du Google Pixel 6a est l’une de ses caractéristiques les plus impressionnantes. Avec une caméra arrière de 12,2 mégas pixels et une caméra frontale de 8 mégapixels, le Pixel 6a permet d’immortaliser vos meilleurs moments avec des photos et des vidéos de qualité. Avec son processeur perfectionné, vous pouvez réaliser des enregistrements et montages vidéo de première qualité.

Le nouveau design épuré du Google Pixel 6a demeure également l’un de ses atouts. Disponible en trois couleurs élégantes, le Pixel 6 a a fait ses preuves face à l’eau et à la poussière avec un indice IP68. Ce qui conforte sa place en tant que smartphone ultra-moderne. De plus, son écran OLED de 5,8 pouces permet de visualiser facilement le contenu affiché par l’écran même en déplacement.

Caractéristiques et spécifications mises à niveau du Google Pixel 6a

Le tout nouveau Pixel 6 a a été édité avec plusieurs fonctionnalités par rapport à son prédécesseur : processeur, appareil photo et autonomie.

Ce téléphone mobile dispose d’une caméra arrière de 12,2 mégas pixels, contre 8 mégapixels sur le modèle précédent ;

Le nouveau processeur du Pixel 6a est un Qualcomm Snapdragon 710, qui offre des performances améliorées par rapport à l’ancien Snapdragon 660 ;

L’autonomie de la batterie a été augmentée à 3790 mAh.

Le Pixel 6a est un téléphone économique et haut de gamme. Avec une caméra, un écran, des coques, un processeur et une autonomie perfectionnés et améliorés, le Google Pixel 6a devient un premier choix. De plus, ce smartphone de Google est disponible à un prix abordable. Alors pour votre nouveau téléphone mobile, passez au Google Pixel 6a !

Le Pixel 7 Pro et le Pixel 7 arrivent dès cet automne.

Vidéo : TEST du Google Pixel 6a : Le meilleur smartphone à moins de 500€ !