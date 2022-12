Séjour en camping-car familial : comment préparer son voyage ?

Préparer votre voyage en camping-car en famille en toute sérénité

Avec le stress de la vie au quotidien, une solution efficace pour se ressourcer est de partir en vacances et s’évader au centre de la nature. D’ailleurs, les périodes de vacances sont bien proches. Ne serait-ce pas la meilleure occasion de se retrouver en famille et réaliser un petit road-trip dans une voiture de location telle qu’un camping-car ? Petits et grands y trouveront leur bonheur. Oui ?

Dans ce cas, pensez à bien organiser votre planning. Il faut admettre que partir en vacances, qui plus est en famille, ne s’improvise pas et exige un minimum de préparation, pour ne citer que l’estimation du budget prévu pour tous les frais et dépenses.

Que ce soit des vacances à la mer, à la montagne ou en camping-car, il est important de tenir compte de chaque détail, notamment si vous partez pour un road-trip en camping-car familial. Dans ce billet, vous trouverez les essentiels à savoir pour un voyage en famille à bord d’un camping-car.

16 décembre 2022 12h59

Voici quelques étapes à suivre pour préparer votre voyage en camping-car en famille en toute sérénité :

Choisissez votre destination et planifiez votre itinéraire : décidez où vous voulez aller et quelles seront vos étapes. Pensez à vérifier les conditions météorologiques et les saisons pour choisir une période idéale. Organisez votre équipement : faites une liste de tout ce dont vous avez besoin pour votre voyage, notamment la nourriture, les vêtements, les produits de première nécessité, les jouets et les activités pour les enfants, etc. Assurez-vous d’avoir assez de place dans votre camping-car pour tout emporter. Réservez votre emplacement de camping : vérifiez si vous devez réserver un emplacement de camping à l’avance et réservez-le si nécessaire. Pensez également à vérifier les règles du camping, notamment en ce qui concerne les heures d’arrivée et de départ, le bruit et les feux de camp. Préparez votre camping-car : vérifiez l’état de votre camping-car et faites toutes les réparations nécessaires avant de partir. Vérifiez également que vous avez tout le matériel de camping et les accessoires nécessaires, tels que les câbles électriques, les tuyaux d’eau, les chaises et les tables de camping, etc. Préparez vos documents : assurez-vous d’avoir tous les documents importants avec vous, tels que les papiers du véhicule, les assurances, les cartes d’identité et les permis de conduire. Préparez votre budget : décidez du budget de votre voyage et prévoyez suffisamment d’argent pour couvrir les coûts de l’essence, du camping, de la nourriture et d’autres dépenses imprévues.

Voyage en camping-car : l’itinéraire

La première chose à faire pour préparer un voyage en camping-car en famille est de décider de la destination camping avant de s’occuper point après point de l’itinéraire et des activités obligatoires. Définir à l’avance la route à suivre et les arrêts, durant votre voyage en camping-car ou dans un van aménagé, vous permet dans un premier temps de déterminer le budget à prévoir :

Les tarifs pour les péages ;

Le droit de parking ;

Les prix des restaurants et les friandises des enfants.

En effet, avoir un itinéraire précis permet de profiter pleinement du voyage en famille, au risque de se confronter à des surprises et imprévus le long du séjour ou sur la route. Pour vous aider à trouver une idée d’itinéraire, référez-vous aux guides de conseils pour les aires de services, la place de parking pour votre véhicule, l’emplacement pour passer la nuit dans les campings, etc.

Vacances en camping-car ou dans un van aménagé : la place pour la nuit

Pour vos vacances en camping-car avec les enfants, il existe de nombreuses aires dédiées aux campings. En définissant un itinéraire précis, vous trouverez facilement un endroit pour passer la nuit avec confort, que ce soit pour les enfants ou pour les grands. Par exemple, vous pouvez prévoir dès le départ les points de ravitaillement en eau (qui se fait tous les trois jours), notamment remplir votre réservoir d’eau et les sanitaires.

Vacances en camping-car : les indispensables

Faire un road-trip requiert des équipements adaptés pour garantir le confort des petits et grands tout le long du voyage. Les incontournables pour un voyage en famille dans un camping-car sont :

Vaisselle incassable (pour les enfants) ;

Différents embouts utiles pour le ravitaillement en eau ;

Prises et rallonges électriques ;

Carte routière.

Tels sont les essentiels à ne pas négliger pour préparer son voyage en famille dans un camping-car. Toutefois, d’autres points sont aussi à considérer avant de partir en vacances dans un camping-car : vérifier le véhicule (l’état du véhicule de camping, réserve en eau pour la voiture) et le prix de la location. Pensez à inclure la voiture et le matériel de camping de véhicule dans la liste de votre police d’assurance.