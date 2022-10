Vous avez décidé de faire construire votre maison à Nantes ? Félicitations ! C’est une excellente idée. La ville de Nantes est en effet une ville dynamique, agréable à vivre et pleine de charme.

Les 5 étapes pour faire construire votre maison à Nantes

Vous souhaitez faire construire votre maison à Nantes mais vous ne savez pas par où commencer ? Pas de panique, nous vous proposons ici les 5 étapes clés pour réussir votre projet de construction.

1. définissez vos besoins. Tout projet de construction commence par une phase de réflexion sur les besoins et les envies. Prenez le temps de vous poser les bonnes questions : quelle surface souhaitez-vous ? Avez-vous besoin d’une terrasse ou d’un jardin ? Combien de chambres ? Souhaitez-vous une cuisine ouverte sur le salon ?

2. trouvez le bon terrain Une fois que vous avez défini vos besoins, il vous faut trouver le terrain idéal pour faire construire votre maison à Nantes. Pensez à bien vérifier l’emplacement du terrain (proximité des commodités, des transports, etc.), son exposition et sa viabilité (accès à l’électricité, au gaz, etc.).

3. choisissez votre constructeur Le choix du constructeur est une étape cruciale dans votre projet de construction. Prenez le temps de vous renseigner sur les différents constructeurs, leurs offres et leurs garanties. N’hésitez pas à demander des devis pour comparer les prix.

4. signez le contrat de construction Une fois que vous avez choisi votre constructeur, il vous faudra signer un contrat de construction. Ce document fixera les droits et les obligations de chacune des parties, ainsi que le délai de construction et le prix de la maison.

Une fois que vous avez défini vos besoins, il est temps de commencer à chercher le bon terrain. Pour cela, vous pouvez vous rendre dans les agences immobilières ou les sites internet spécialisés dans la vente de terrains. Il existe également des sites internet qui permettent de comparer les différents terrains disponibles à Nantes.

Avant de commencer la construction de votre maison à Nantes, tous vos efforts doivent porter sur l’acquisition du terrain idéal pour votre projet de construction. En effet, le choix du terrain est crucial pour la réussite de votre projet. Voici quelques conseils pour vous aider à trouver le terrain idéal pour votre maison à Nantes.

Définissez avec précision vos besoins en termes d’espace. En effet, du choix du terrain va dépendre la taille de votre maison, de son jardin et des aménagements que vous souhaitez y faire. .

Choisir le bon architecte à Nantes

Étape 2 : choisir le bon architecte à Nantes

Pour réussir votre projet immobilier, il va maintenant falloir trouver le bon architecte. Vous pouvez commencer par demander des recommandations à votre entourage. Si quelqu’un dans votre famille ou parmi vos amis a déjà fait appel à un architecte pour la construction de sa maison, c’est une excellente piste à suivre.

Vous pouvez également faire des recherches sur internet. De nombreux sites internet permettent en effet de trouver des architectes dans votre région. N’hésitez pas à consulter les portfolios en ligne des différents professionnels que vous trouverez. Cela vous permettra de mieux vous faire une idée du style de chaque architecte et de savoir si leur travail correspond à ce que vous cherchez.

Une fois que vous avez trouvé quelques architectes qui vous intéressent, il est important de prendre le temps de les rencontrer pour discuter avec eux de votre projet. Cela vous permettra de mieux les connaître et de savoir s’ils sont à même de réaliser la maison de vos rêves. N’hésitez pas à leur poser toutes les questions qui vous passent par la tête et à prendre le temps de bien discuter budget avec eux.

Ensuite, il ne vous restera plus qu’à faire votre choix ! Prenez le temps de bien comparer les offres des différents architectes que vous avez rencontrés et choisissez celui qui correspond le mieux à ce que vous cherchez. Votre maison est unique, elle mérite donc un architecte qui saura la sublimer !

Trouver le bon constructeur à Nantes

Étape 3 : trouver le bon constructeur à Nantes

Le choix du constructeur est une étape cruciale dans la construction d’une maison. Il est important de prendre le temps de bien comparer les différents constructeurs afin de trouver celui qui conviendra le mieux à votre projet. voici quelques critères à prendre en compte lors du choix de votre constructeur :

– La réputation et les avis des clients : Renseignez-vous sur la réputation du constructeur auprès de ses clients précédents. Vous pouvez également vous renseigner auprès des organismes de protection des consommateurs ou des chambres de commerce et d’industrie.

– La qualité des prestations proposées : Comparez les différentes offres de prestations afin de s’assurer que le constructeur choisi propose un niveau de qualité satisfaisant.

– Les garanties proposées : Vérifiez les garanties proposées par le constructeur, notamment la garantie de parfait achèvement et la garantie de bon fonctionnement.

– Le prix : Comparez les devis des différents constructeurs afin de trouver celui qui propose le meilleur rapport qualité/prix.

Le top 3 des constructeurs à Nantes

MF Construction

MF Construction 61 route de Rennes 44700 ORVAULT 02 51 70 19 48. Ce constructeur de maison à Nantes propose des terrains, des plans en 3D mais aussi des possibilités de rénovation.

Compétences et expérience au service du client. MF Construction, entourée d’artisans consciencieux, sait établir une relation de confiance et faire valoir son rôle de coordination des travaux. La communication est ouverte. Accompagnée et conseillée du début à la fin de mon projet de construction d’une maison neuve, je suis pleinement satisfaite. Messieurs Mortier et Fortier ont parfaitement répondu à mes attentes.

Depreux Construction

Depreux construction 46 Rte des Sorinières, 44400 Rezé. Ce bâtisseur spécialiste de construction sur mesure possède plusieurs agences à Nantes et dans la région.

Nous avons réalisé notre projet avec le constructeur Depreux en 2018. Suite à des avis et des retours excellents.

Nous avons été pris en main dès le début par l’excellente Carole (agence de Guérande) qui avait tout comprise et parfaitement respectée nos désirs sur cette maison contemporaine axée autour d’une piscine.

Tout le long de la réalisation , les délais ont été respecté, la qualité des matériaux( ce qui a déterminé également notre choix)et des équipes professionnelles aussi bien que le maçon Wilson, le plaquiste angle droit…

Après presque 4 années ,nous sommes ravis d’avoir opter pour ce choix et nous sommes heureux dans cette maison.

Par évidence, en ce qui nous concerne , nous recommandons ce constructeur et ses belles réalisations de qualité.

Berthelot Construction

Berthelot Constructions

2 impasse de la barrière noire

44220 Couëron

Un des constructeurs de maisons à Nantes les plus connus depuis 40 ans.

Notre sommes ravis de À à Z. L’équipe a été à l’écoute et disponible tout au long du projet. Après ces longs mois d’attente, nous allons pouvoir profiter de notre super maison. Nous ferions sans hésiter un nouveau projet avec Berthelot construction.

Choisir le bon financement à Nantes

Étape 4 : choisir le bon financement à Nantes

Le financement de votre maison est une étape obligatoire pour le financement de votre futur bien à Nantes.

1. Définissez votre budget

Respectez votre budget. Il faut tenir compte du prix des terrains, des frais de notaire, des frais de construction, etc. Il est important de tout calculer pour ne pas avoir de mauvaises surprises.

2. Faites des simulations

Les simulations sont très pratiques pour voir ce que vous pouvez obtenir en fonction de votre budget. Vous pouvez faire des simulations en ligne ou en vous rendant directement dans les agences.

3. Prenez en compte vos capacité d’emprunt.

Votre apport, la durée du prêt, le montant que vous souhaitez emprunter, les assurances de prêts autant d’élément à prendre en compte pour négocier avec votre banquier. N’oubliez pas que le taux d’endettement maximum et de 33 % . Comparez les offres de prêts, les offres d’assurance, et négociez votre prêt, dans l’optique d’obtenir la meilleure offre possible pour réduire le coût total.

Suivre la construction de votre maison à Nantes

Étape 5 : Suivez l’avancement des travaux



Une fois trouvé le terrain parfait pour faire construire votre maison à Nantes, il est recommandé de suivre l’avancée des travaux. Le mieux est d’avoir des rapports réguliers avec le conducteur des travaux. En choisissant un constructeur vous n’aurez pas à fournir un plan, à préparer le terrain acquis, ni à vous soucier des matériaux employés.