Caftan ou Takchita ? Les différences

Le caftan est un vêtement traditionnel porté par les hommes et les femmes dans de nombreux pays du monde. Il peut être porté en toute saison, et s’adapte à la fois au style moderne ou classique. C’est un vêtement qui peut être porté lors des mariages, des cérémonies religieuses ou des fêtes familiales.

La takchita est utilisée dans les mêmes occasions que le caftan, c’est-à-dire lors de mariages ou d’événements très spéciaux, mais tout comme le caftan est un vêtement très classique, la takchita est plus moderne et créative. Sa principale caractéristique est qu’il se compose de deux pièces, au lieu d’une et qu’elle est portée par les femmes.

Différence entre Takchita et Caftan

Le caftan est un vêtement traditionnel marocain et arabe qui se porte durant les grandes occasions. Il s’agit d’une tenue très élégante, souvent utilisée pour le mariage. Le caftan est un vêtement qui a une histoire riche et complexe. Cette robe longue est généralement faite de velours ou de brocard, dont les couleurs sont dans des tons pastels, blancs ou noirs. Des broderies ont également été ajoutés sur cette tenue traditionnelle marocaine afin d’en faire ressortir toute sa beauté et son élégance.

Le caftan est souvent accompagné d’un jabador (chemise) masculin qui peut être porté par les hommes comme par les femmes et qui lui confère une touche de modernité supplémentaire grâce à son col mao très tendance. Le caftan est une tenue vestimentaire très appréciée au Maroc que tous les membres de la famille marocaine possèdent chez eux au même titre que la djellaba ou le burnous.

La takchita quant à elle est une tenue traditionnelle destinée aux femmes qui se pare de magnifiques motifs orientaux appelés « Meknassa ». Cette robe longue possède des manches bouffantes ornés de fils d’or appelés « Fassia » que l’on retrouve généralement sur le haut des bras et du buste. Les bijoux ornant cette robe sont particulièrement travaillés, ce qui donne un aspect luxueux à cet habit traditionnel marocain fait main.

En résumé une seule pièce pour un Caftan pour les hommes et les femmes et deux pièces pour la Takchita pour les femmes.

Comment porter un Caftan ?

Vous savez que le Caftan est un vêtement qui a toujours eu une place importante dans la société marocaine. C’est un habit traditionnel et porté dans toutes les régions du Maroc. Aujourd’hui encore, le Caftan est utilisé par les femmes de la classe moyenne et des classes supérieures à Casablanca.

Il s’agit d’un vêtement luxueux qui peut coûter très cher. Pour avoir l’air chic, il faut acheter un caftan en satin ou en soie.

Vous pouvez également trouver des modèles de caftan pas cher sur internet, car c’est un habit qui se vend très bien sur le marché marocain.

Vous pouvez également faire appel à une couturière pour confectionner votre caftan à moindre coût. De plus, il existe des boutiques spécialisées dans la vente de caftan au Maroc.

Où acheter un Caftan ?

Aujourd’hui, nous allons vous parler de l’achat d’un caftan marocain en ligne.

Il est très facile de se procurer un caftan sur internet grâce à la vente en ligne. Certains sites proposent des modèles qui peuvent être achetés directement sur leur site avec une livraison possible. D’autres sites proposent des modèles à commander après réception d’une photo envoyée par mail ou via une webcam. Cependant, il est préférable de choisir un site fiable et sérieux pour éviter les mauvaises surprises. De plus, il est intéressant de savoir que certains sites ont des prix moins chers que d’autres. Donc avant tout achat, il faut vérifier les différentes caractéristiques du produit et du service proposé par le vendeur afin de faire le bon choix.

Les Caftans de célébrités

Les caftans sont des vêtements traditionnels portés par les femmes musulmanes, et plus particulièrement par les femmes marocaines.

Ils reflètent la richesse de la culture marocaine, car ils représentent un symbole d’élégance et de beauté. Cependant, il faut savoir que le caftan n’est pas uniquement une tenue vestimentaire typiquement marocaine.

Il est également prisé à travers le monde, notamment pour sa grande finesse et son luxe.

Le caftan est donc une tenue qui peut être portée tout au long de l’année, et ce quelque soit le temps ou l’endroit. On peut distinguer trois types principaux de caftans :

Le caftan haute couture

Le caftan traditionnel

Le Caftan moderne

En conclusion, le caftan est une tenue vestimentaire qui peut se porter en toute saison. Il se décline sous plusieurs modèles, couleurs et styles différents. Le caftan peut être porté par les femmes comme par les hommes.