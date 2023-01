© Comment vivre paisiblement l'évolution de votre ventre lors d'une grossesse ?

La grossesse est une période à la fois merveilleuse et surprenante. Pour la femme enceinte, elle doit faire face aux nombreux changements : la métamorphose qui s’opère au niveau de son physique, les sautes d’humeurs qui surviennent à tout moment et cette envie de manger de tout et de rien. Rien ne semble facile. Côté bébé, la liste est encore plus longue. Lentement et sûrement, l’embryon se transforme en fœtus pour devenir enfin un beau bébé. Heureusement, il est possible de vivre paisiblement cette période jusqu’à l’accouchement et de profiter pleinement de la grossesse.

Manger sainement au cours des semaines de la grossesse : privilégier les aliments riches en acide folique

Dès qu’une femme est enceinte, elle doit commencer à se focaliser sur sa santé à elle, mais également sur la santé du petit être qui a élu domicile dans son ventre. Rien de mieux que de manger sainement pour mener à terme la grossesse sereinement.

L’acide folique est très important, surtout au début du premier trimestre. Elle contribue à la formation des cellules qui constituent les tissus du bébé. Ces tissus se développent pour former les organes du bébé, au cours des premières semaines de son développement. En général, le médecin prescrit tout au long de la grossesse une multivitamine contenant de l’acide folique pour aider le bébé pendant son développement.

À titre informatif, une femme enceinte devrait privilégier les aliments riches en acide folique ou en vitamine B9 à raison de 0,4 mg à 1 mg par jour. La dose de l’acide folique quotidien indiquée pour les femmes enceintes ayant un handicap mental ou physique doit être plus élevée, sachant que consommer les aliments suivants y contribue :

Les fruits de couleurs orange ;

Les légumes de couleurs vert foncé et les légumineuses.

À part l’acide folique, une future maman doit consommer des aliments contenant de la vitamine D, de la vitamine B12, des fibres ; des minéraux comme le fer et de l’oméga 3.

De plus, une alimentation saine, équilibrée et adaptée à votre grossesse peut vous aider à rester en bonne santé et à vous sentir mieux.

Adopter une routine quotidienne pendant la période de grossesse

Les habitudes quotidiennes de toute une famille vont être bouleversées dès la seconde où une femme apprend qu’elle attend un enfant. Pour vivre une grossesse sereine, tous les membres de la famille (parents et enfants) doivent se préparer pour accueillir le bébé. C’est pourquoi, la consultation d’un médecin ou d’une sage-femme est plus que primordiale.

Par changement, on entend robes de grossesse. En effet, les habits adaptés à la future maman sont à prévoir sachant son ventre va s’arrondir et s’agrandir au cours des semaines à venir. Le choix de la maternité est aussi un élément à prendre en compte en cas de naissance précoce. Pour le travail, il vous suffit de bien organiser votre planning et prévoir un congé de maternité à l’approche de l’accouchement. Rien de mieux qu’une bonne organisation pour rester serein lorsque bébé se décidera de naitre.

Faire des exercices de relaxation réguliers pour prévenir le stress

Les femmes enceintes qui vivent une première grossesse sont les plus enclins à stresser au maximum. Rassurez-vous, c’est vous qui avez choisi l’hôpital et vous avez fait la meilleure des choix.

Durant vos temps libres, pensez à pratiquer un exercice de respiration et de relaxation pour détendre votre corps. Notre recommandation, la sophrologie, un excellent exemple d’exercice de relaxation. La sophrologie est un ensemble de pratiques qui permettent aux futures mamans de réduire l’état de stress durant la grossesse et à la préparation physique et mentale liée à l’accouchement.

La sophrologie aide les femmes enceintes à mieux vivre les différents changements physiques et les malaises qui vont survenir, comme les nausées pendant la grossesse.

D’autres exercices peuvent être pratiqués en vue de réduire l’état de stress lié à la grossesse comme la méditation et la pratique du yoga. Les livres sur la grossesse permettent aussi de cerner tous les imprévus et éviter de stresser. Ces pratiques permettent également à la femme enceinte de s’adapter aux changements que la grossesse apporte.

Dans le cas où vous n’arrivez pas à votre stress, demandez des conseils à votre médecin, votre sage-femme, ou même à votre partenaire.

Autres conseils pour passer une grossesse sereine

Il faut préciser que l’humeur de la future maman a des impacts majeurs sur l’état psychique du bébé. Dans la mesure du possible, évitez les émotions négatives comme de vous mettre en colère, de pleurer, etc. Ce n’est pas bon pour le bébé. N’oubliez pas non plus de faire des marches. Ensuite, offrez-vous une séance de cinéma, bien mouflée dans votre canapé.

Pour vivre paisiblement les différents changements pendant la grossesse, il est important de bien s’alimenter. Votre alimentation devrait être variée et contenir des aliments complètement nutritifs. Vous devez également pratiquer des exercices physiques pour que votre corps puisse se préparer pour l’accouchement et mettre votre bébé dans les bonnes conditions tout au long de la grossesse. Si maman est en bonne santé, bébé le sera également.