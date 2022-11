Si pour cet automne vous souhaitez changer de décor, sachez qu’il existe de nombreuses idées déco à choisir, de qualité, tendance et à prix abordable. Pour vous citer ne serait-ce qu’un exemple sur les professionnels de la décoration d’intérieur, vous pouvez compter sur Conforama. C’est une marque spécialisée dans l’aménagement et la décoration de maison. Forte de ses années d’expérience, la marque propose à chaque saison de nouvelles idées de décoration, toutes aussi design les unes que les autres. Pour cette saison, Conforama vous propose des meubles et des articles de décoration design afin d’offrir à votre maison une ambiance chaleureuse. Mettons la lumière sur cette nouvelle collection d’objets et de meubles décoratifs.

Tendance déco à Paris pour cette saison

Pendant la saison automnale, certains préfèrent changer la déco intérieure de leur maison en optant pour :

De nouveaux meubles à la mode ;

Une nouvelle teinte pour la salle de bain ou les murs de la cuisine ;

Un canapé stylé pour le salon ;

Des tapis tendance et doux pour le salon, la pièce de jeu, la chambre des enfants ou la chambre parentale ;

Une table basse design et autre.

En ce qui concerne les différents types de déco d’intérieur, la liste est longue, mais les plus prisés sont la déco scandinave, déco contemporaine et moderne, déco minimaliste, déco bohème, déco à la façon campagnarde française.

De ce fait, vous pouvez également trouver plusieurs idées de déco que ce soit en ligne ou dans des boutiques physiques spécialisées dans la décoration de maison. Parmi les articles décoratifs que vous pouvez acquérir, vous avez :

Des vases qui se déclinent sous plusieurs styles et plusieurs matières : en céramique, en verre, en bambou ;

Des tableaux divers ;

Autres articles de décoration pour les murs : déco murale en bois ou en métal.

Conforama se trouve ainsi être une véritable référence en termes d’idées sur les décorations à choisir pour cette saison. Vous pouvez consulter leur page web à tout moment. Vous y obtiendrez diverses astuces sur la tendance et la nouvelle palette de collection à choisir comme les meubles ou autres objets de décorations. Étant un spécialiste dans son domaine, l’établissement dispose d’un personnel qualifié qui peut vous conseiller sur les styles à adopter. Par exemple, pour l’hiver, choisissez des décorations qui se penchent vers un esprit scandinave. L’aménagement à la manière scandinave privilégie une décoration tout en blanc associée à des mobiliers en bois.

Pour le moment, les décorations qui fascinent sont la nouvelle palette sur les articles de déco proposée par Conforama pour la saison automnale.

Conforama et ses nouvelles collections automnales

La marque Conforama a mis en ligne une nouvelle gamme de déco destinée aux appartements dans le but de toujours satisfaire les besoins de sa clientèle, comme pour le reste, dans la mode. Cette nouvelle palette décorative offre à votre maison, une déco stylée où le vintage et le design méditerranéen sont mélangés.

Des formes graphiques comme motifs de déco intérieure

La marque a créé des décorations avec des formes graphiques dignes d’une exposition dans une galerie d’art, mais à moindre coût. De ce fait, elle propose des articles avec différents motifs dont certains sont inspirés de l’artisanat berbère (peuple autochtone en Afrique du Nord), tels que :

Des courbes ;

Des formes rectangulaires ;

De simples traits abstraits.

Cela a été réalisé dans le but d’offrir à vos appartements ou à votre maison une touche à la fois vintage, élégante et chaleureuse. Pour compléter sa nouvelle palette de produits décoratifs, la marque propose également la collection Doggon qui émerveille grâce à la diversité de coloris qu’elle propose.

Les couleurs à choisir durant la saison automnale

Avec le mois de novembre qui commence à pointer son nez, sachez que la température diminue également. Si vous voulez retrouver une ambiance chaleureuse dans vos maisons, n’hésitez pas à choisir des tons automnaux comme les couleurs orangées, terre ou ocre. Vous pouvez également privilégier les teintes se rapprochant des couleurs d’un mas en Provence. Comme articles de déco, la marque vous propose :

Des parures de lit Doggon ;

Des coussins ;

Des tapis comme le tapis Rocha, tapis Pica ou un tapis berbère de teinte crème et gris ;

Des toiles Doggon.

La collection Doggon se focalise sur les couleurs orangées des années 70. En l’associant avec du bleu Klein ou du marron (la grande tendance couleur de cette année), vous pouvez compter sur ces éléments décoratifs dans le but d’avoir un salon ou une chambre à la fois chaleureuse, vintage et tendance.

N’attendez plus et choisissez vos décorations d’intérieurs parmi les meilleurs articles de Doggon. Si vous appréciez les longues soirées et les couchers du soleil, les nouveaux produits Doggon vous sont destinés. En effet, les teintes de couleurs proposées par la marque Doggon procurent chaleur et confort. Avec les merveilles de Doggon, vous passerez de bons moments bien blottis dans votre salon durant cette saison.