Découvrez le vin naturel

Le vin naturel est une tendance qui commence à s’installer solidement dans le monde des vins. Il se définit par l’utilisation de raisins issus de l’agriculture biologique et/ou biodynamique, ainsi qu’une absence totale d’ajouts chimiques. Dans cet article, nous allons vous en dire plus sur ce type de vin, et les différentes manières dont vous pouvez le déguster.

Qu’est-ce que le vin naturel ?

Le vin naturel est un type de vin fait sans aucun additif ou produit chimique. Les raisins utilisés proviennent principalement de l’agriculture biologique ou biodynamique, ce qui représente une alternative durable à l’utilisation de produits chimiques non naturels tels que les pesticides et les insecticides. Les raisins sont pressés à la main et fermentés avec des levures indigènes, sans manipulation, ni remontages artificiels. Le vin est ensuite mis en bouteille sans sulfites ajoutés.

Le vin naturel est généralement produit en petites quantités, souvent par des vignerons indépendants qui cherchent à créer des vins uniques et authentiques qui reflètent leur terroir d’origine. Ces vins peuvent avoir un goût plus « rustique » ou « vivant », car ils ne sont pas filtrés ni clarifiés de manière excessive, ce qui leur permet de conserver une partie des sédiments naturels et des levures vivantes qui se développent lors de la fermentation. Les vins naturels peuvent également présenter une plus grande variabilité d’une bouteille à l’autre, car leur production dépend davantage des conditions climatiques et des techniques de vinification utilisées.

Le mouvement du vin naturel est né en France dans les années 1980, mais a gagné en popularité dans le monde entier au cours des dernières années, en particulier auprès des amateurs de vin qui recherchent des produits plus authentiques, durables et respectueux de l’environnement.

Quel goût a le vin naturel ?

Le vin naturel a un goût très particulier qui peut varier en fonction des régions et des terroirs. Généralement, on retrouve des arômes fruités et floraux intenses, qui rappellent les fruits rouges (fraises, framboises, cerises noires), la banane mûre et la rose. Certains vins peuvent également avoir des notes herbacées ou épicées. En général, ils sont équilibrés, structurés et possèdent une acidité rafraîchissante.

Comment servir le vin naturel ?

Le vin naturel doit être conservé à une température comprise entre 8 et 12 °C. Il est préférable de le conserver à l’abri de la lumière directe du soleil, et de ne le servir qu’après quelques heures au réfrigérateur pour obtenir son meilleur potentiel aromatique. Un bon verre à vin est essentiel pour profiter pleinement des arômes et des saveurs du vin, et les verres tulipes sont parfaits car ils favorisent l’expression des arômes.

Quelles sont les différentes façons de déguster le vin naturel ?

Il existe de nombreuses façons de déguster le vin naturel. Voici quelques idées :

En apéritif : le vin naturel est parfait pour l’apéritif, car sa douce acidité permet d’accompagner parfaitement les amuse-bouches et autres petits fours.

Avec des plats salés : le vin naturel peut être accompagné de viandes, poissons et crustacés. Pour mettre en valeur le plat, choisissez un vin qui complète bien les saveurs et arômes déjà présents.

Avec des desserts : le vin naturel est également idéal pour accompagner des desserts. Les vins doux, comme le Muscat ou le Vin de Paille, sont excellents pour accompagner des desserts sucrés et équilibrer leurs saveurs.

Où trouver du vin naturel ?

De plus en plus de bars et restaurants proposent du vin naturel dans leurs cartes. Vous pouvez également trouver du vin naturel dans les grands supermarchés, mais pour plus de variété et de qualité, il est recommandé de rechercher dans des magasins spécialisés ou en ligne. La plupart des vignerons proposent également de vendre directement leurs vins, ce qui vous permet d’avoir accès aux meilleurs crus.

Pourquoi le vin naturel est-il si populaire ?

Le vin naturel est devenu populaire au cours des dernières années, notamment grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs aux questions environnementales et éthiques. Son goût unique, qui permet aux consommateurs de découvrir de nouvelles saveurs, est également un facteur important. De plus, le vin naturel est considéré comme plus sain car il contient moins de sulfites et donc moins de risques d’intolérance.

