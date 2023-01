© Dormir avec du bruit : comment adapter son sommeil ?

Le sommeil est important pour la santé physique comme pour la santé mentale. Un être humain a besoin d’un bon sommeil de 7 à 9 heures par nuit. Bien dormir permet en effet de réguler les hormones et de renforcer le système immunitaire. Un bon sommeil va considérablement améliorer la mémoire et la capacité de raisonnement. Il aide en même temps à réduire le risque de maladies chroniques telles que l’obésité, le diabète et les maladies cardiaques.

Bref, en dormant convenablement, vous allez vous maintenir en bonne santé. Cependant, il est presque impossible d’avoir ce sommeil réparateur s’il y a des bruits autour de vous. Le bruit de l’horloge durant la nuit, de la musique trop forte chez le voisin, les bruits des voitures dans la rue, etc. sont autant d’éléments qui perturbent le sommeil. Pour ceux qui ont le sommeil léger à cause des nombreux bruits la nuit, découvrez comment vous adapter à ces bruits pour mieux profiter d’une bonne nuit de sommeil.

Déterminer la source du bruit pour mieux l’assimiler

Dormir avec du bruit est toujours difficile au départ, surtout pour ceux qui ont le sommeil léger. Pour y remédier, il est important de connaître la provenance des bruits. Est-ce que le bruit provient du voisinage qui écoute de la musique trop fort ? Est-ce un chien qui ne cesse d’aboyer ? Ou encore, est-ce le bruit des voitures qui passent à proximité de la maison ? Le fait de bien savoir d’où viennent les bruits aide à mieux intégrer le contexte extérieur et donc à s’adapter plus facilement.

Prendre des mesures concrètes pour mieux dormir

Une fois que vous avez défini la source des bruits, pensez aux mesures possibles pour vous permettre d’avoir une bonne nuit de sommeil ou de faire votre sieste. Par exemple, si les bruits de musique viennent de votre voisin, discutez-en avec lui de manière cordiale pour lui demander de baisser un peu le volume. Vous pouvez également insonoriser votre chambre (ou votre appartement) en installant des rideaux opaques et des tapis sur le sol.

L’installation d’isolation sonore va limiter grandement la propagation du son dans la maison.

Si le bruit provient des voitures, des motos ou encore des avions, il existe des méthodes pour tenter de masquer le bruit :

Portez des boules Quiès ou des bouchons d’oreilles spéciaux qui atténuent le bruit sans empêcher complètement d’entendre ce qu’il se passe autour ;

Utilisez un diffuseur d’huiles essentielles en l’accompagnant d’un son apaisant pour masquer le bruit extérieur.

Au même titre que les bouchons d’oreilles, et qui s’avèrent également très efficaces pour atténuer les bruits, durant la nuit ou pendant la sieste, vous pouvez porter un casque avec un fond musical pour contribuer facilement à votre endormissement.

Lutter contre le stress pour mieux dormir

Même si toutes les mesures précédentes permettent de limiter le bruit, certaines personnes souffrant d’anxiété ne parviennent pas à s’adapter à leur nouveau mode de sommeil. Ce genre de situation peut entraîner des effets indésirables comme une altération du sommeil, des troubles du sommeil ou même de l’insomnie. Pour y remédier, il est indispensable de comprendre les causes profondes du stress (par exemple le travail) et de prendre des mesures adéquates pour l’atténuer.

En effet, si vous vous appliquez à gérer votre stress et à adopter une attitude positive face aux bruits extérieurs, alors votre sommeil sera plus confortable. Essayez de faire des exercices de relaxation, de méditation et de visualisation avant de vous coucher pour réduire le stress. Les techniques de respiration conscientes à travers des exercices simples sont très efficaces pour se relaxer et retrouver le calme. Essayez aussi de vous coucher plus tôt et de vous lever à la même heure chaque jour.

Utiliser les bruits à votre avantage pour mieux s’endormir

Vous savez maintenant comment réduire le bruit, mais saviez-vous que certains effets sonores peuvent vous aider à mieux dormir ? En effet, certains sons peuvent avoir des effets bénéfiques sur le sommeil et aider à s’endormir plus rapidement. Un ventilateur, par exemple, peut produire un son très apaisant. De même, un appareil qui reproduit des sons de la nature comme le vent, les oiseaux ou encore les vagues de l’océan peut améliorer votre qualité de sommeil.

Certaines applications offrent des programmes audio qui combinent divers sons pour créer des ambiances relaxantes. Cela vous permettra de vous endormir plus facilement et plus rapidement. Enfin, certains bruits blancs peuvent aider à mieux dormir, car ils ont la particularité de « couvrir » les autres bruits. Vous pouvez donc les utiliser pour masquer les bruits de la rue et vous endormir tranquillement.

Voici quelques aliments qui peuvent aider à améliorer la qualité du sommeil:

Bananes: riches en magnésium et en potassium, qui peuvent aider à réduire l’anxiété et à favoriser le sommeil. Lait chaud: peut contenir de la tryptophane, un acide aminé qui peut aider à favoriser la production de mélatonine, l’hormone du sommeil. Amandes: riches en magnésium et en graisses saines, qui peuvent aider à favoriser un sommeil plus profond. Poissons gras: tels que le saumon, peuvent contenir des niveaux élevés d’oméga-3, qui peuvent aider à réduire l’inflammation et à améliorer la qualité du sommeil. Poulet: peut contenir de la tryptophane, ainsi que de la vitamine B6, qui peut aider à la production de mélatonine et de serotonine.

Vous devez savoir que les troubles du sommeil comportent un risque pour la santé, car ils perturbent le fonctionnement de l’organisme. Plusieurs facteurs sont responsables de ces troubles du sommeil

La dépression liée au travail ou à un problème de santé ;

L’alimentation (trop de caféine ou trop de gras le soir) ;

Trop de lumière dans la chambre à coucher la nuit.

Dormir avec du bruit peut s’avérer difficile au départ, mais avec quelques astuces et de bonnes pratiques, on peut s’habituer à ce mode de vie, et même s’en servir pour mieux dormir. Commencez par identifier la source des bruits et essayez les solutions adaptées à votre situation. N’oubliez pas non plus de réduire votre niveau de stress pour améliorer votre qualité de sommeil.

Et en dernier, et pas le moindre, tenir compte du confort du lit. Pour que le lit soit confortable, le matelas doit répondre à un certain critère, au niveau de la densité de celui-ci.

Patience et adaptation, ce sont les maîtres mots d’une bonne nuit de sommeil. Ainsi, vous parviendrez à mieux dormir, à profiter de votre sommeil en toute tranquillité et à retrouver une qualité de sommeil impeccable.