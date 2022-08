L’organiseur de valise : les critères de choix

Comment choisir le bon organiseur de valise ?

On est tout excité à l’idée de partir en vacances, mais cette excitation retombe bien vite quand vient le moment de préparer les valises avec les vêtements éparpillés, les bijoux qui s’emmêlent, les produits qui se chevauchent… Pour régler ces soucis, optez pour un organiseur de valise. C’est un accessoire tendance qui va aider à ranger correctement les vêtements et bien disposer toute sorte d’objets.

Alors, comment l’utiliser ? Et quel modèle choisir ? Nous répondrons à cela dans cet article.

L’organiseur de valise : qu’est-ce que c’est ?

Création ultime du 21ème siècle, l’organiseur de valise est une pochette ou un sac de rangement qu’on trouve disponible en différentes tailles. Il se glisse facilement dans la valise et permet d’optimiser et de mieux exploiter l’espace de rangement. L’organiseur de valise a été conçu dans l’unique but de mieux organiser la valise par compartiment. On range alors les vêtements avec les vêtements, les chaussures ne seront pas en contact avec le reste et les accessoires seront bien protégés.

Il est possible de trouver un organiseur de valise individuel, tout comme il est possible d’en trouver en lot avec plusieurs sacs et pochettes de différentes tailles, couleurs et formes. En rangeant les vêtements dans un organiseur de valise, ils restent bien pliés quel que soit le traitement que subit la valise. Ils seront aussi comprimés et prendront donc moins de place dans la valise.

L’organiseur de valise ne sert pas qu’à ranger les vêtements et les affaires durant les voyages. Il trouve entièrement sa place dans une armoire ou un dressing : les vêtements seront mieux rangés dans les placards. Ils seront protégés, ne se mélangeront pas et ne se froisseront pas.

Un organiseur de valise est un petit accessoire qui permet de ranger les vêtements , les bijoux et autres objets dans un seul endroit. Il permet d’avoir un rangement optimal pour tous ces petits accessoires. C’est également un accessoire tendance qui va rendre votre valise encore plus belle.

Il faut savoir qu’il y a des organiseurs de valise qui sont faits en tissu, en cuir, en plastique ou encore en bois. Les matières ne sont pas toujours les mêmes. Il faut donc bien choisir la matière de l’objet pour qu’il puisse résister au choc et aux différents chocs que vous allez lui faire subir.

Il existe également des organisateurs de valise qui sont munis d’un système de scratch et/ou d’une fermeture à zip. Ce sont des organiseurs qui ont été conçus pour faciliter le déplacement de la valise. Ils sont plus pratiques que les autres modèles d’organisation de voyage.

Comment choisir un organiseur de valise ?

Il n’est pas toujours évident de choisir le bon organiseur de valise. Celui-ci doit parfaitement s’accorder avec les besoins du voyageur, mais aussi avec son budget. Afin de trouver l’organiseur de valise qui pourra suivre tous vos déplacements et aventures, il faut vous arrêter sur quelques points importants :

Le prix ;

La matière ;

La poignée ;

La fermeture ;

L’imperméabilité.

La question du prix est primordiale : on compte en moyenne entre 10 et 15 € pour un organiseur de valise classique. Pour les modèles mieux élaborés et haut de gamme, on arrive à 40 €.

Passons maintenant à la matière de l’organiseur. Celui-ci va renfermer des vêtements, il faut donc qu’il soit en une matière respirante. Il doit aussi être de bonne qualité et résistant. On privilégie donc les organiseurs de valise en tissu, en polyester ou en nylon.

Il est important que l’organiseur de valise ait une poignée. Cela le rendra plus ergonomique. Une poignée est pratique et utile pour placer et retirer l’organiseur de valise facilement.

On fait également attention à ce qu’il y ait une fermeture éclair. Il y a certes des modèles d’organiseurs de valise qui se ferment avec un aimant ou du scratch, mais rien ne vaut la bonne vieille fermeture éclair. C’est la méthode la plus sûre pour que le sac ou la pochette de voyage protège à 100 % ce qu’il/elle contient.

Enfin, nous arrivons à l’imperméabilité de l’organiseur. Un accident est vite arrivé et il serait dommage que plusieurs tenues ou chaussures soient touchées par l’eau ou par une inondation de shampoing ou de lait pour le corps. Il faut donc que l’organiseur soit complètement imperméable de l’intérieur et de l’extérieur.

Quant au design, tous les goûts sont servis : les formes et les couleurs ne manquent pas, de même que les tailles.

Quel est le meilleur organiseur de valise ?

Sur le marché, trois organiseurs de valise sortent de la mêlée :

L’organiseur de valise Vicloon ;

L’organiseur de valise Gonex ;

L’organiseur de valise Eono.

L’organiseur Vicloon se présente en lot de 8 pochettes et sacs de rangement de différentes tailles. Ils sont conçus en tissu imperméable et respirant. Avec les 8 organiseurs proposés, il est possible de ranger les vêtements et toute sorte d’accessoires.

L’organiseur Gonex est un lot de 9 pochettes en nylon léger et souple. Sur la surface, on retrouve un filet respirant, ce qui permet une visibilité totale sur les vêtements et les autres affaires rangées.

Enfin, l’organiseur Eono est un lot de 8 pochettes en nylon. Il y a différentes tailles adaptées aux vêtements, aux chaussures et aux accessoires. On le retrouve en divers designs et en plusieurs coloris.

L’utilité d’un organiseur de valise

Il est important de savoir que les organiseurs de valise ont été créés dans le seul but d’optimiser l’espace dans la valise. Ils sont donc destinés pour ranger les petits objets et accessoires comme les produits de beauté, les accessoires de toilettes, le maquillage, etc. Ils vont donc permettre d’économiser l’espace et le rangement dans votre valise.

Il existe également des organisateurs de valise dotés d’un système pour ranger les affaires fragiles. Ils sont donc très utiles dans le cas où vous avez l’habitude de voyager avec des objets fragiles et délicats.