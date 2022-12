Les meilleurs jeux gratuits sur Pc

Dans le monde des jeux vidéo, beaucoup de joueurs préfèrent jouer aux jeux gratuits sur PC au lieu de s’investir dans les consoles de jeu. En effet, le PC est également acteur majeur dans le secteur des jeux vidéo, et ce, depuis leurs créations. Comme avec les consoles de jeu, plusieurs joueurs peuvent jouer à des jeux sur un seul PC. Télécharger des jeux gratuits sur PC est bien évidemment possible, mais il faut être en mesure d’identifier les meilleurs. Zoom sur le meilleur jeu gratuit sur PC de cette année.

Les meilleurs jeux du moment à télécharger gratuitement

Cette année, innombrables sont les développeurs de jeux vidéo qui ont conçu des jeux gratuits sur PC. Parmi ces jeux, voici les meilleurs du moment qui sont disponibles gratuitement en attendant la sortie de Everywhere

Fortnite ;

Realm Royale ;

Apex Legends.

Ces derniers temps, lorsqu’on parle des meilleurs jeux gratuits, inutile de mentionner le titre Fortnite. Développé par Epic Games et People Can Fly, ce jeu vidéo de survie est désormais disponible en modèle free-to-play, à télécharger sur PC. En général, certains joueurs ont l’habitude d’installer ce jeu sur les consoles, mais actuellement, beaucoup choisissent de télécharger ce jeu gratuitement sur PC.

Realm Royale figure également dans la liste des meilleurs jeux gratuits à installer sur PC. Realm Royale est un jeu gratuit très connu pour son gameplay d’action et son mélange de jeu de tir. Sur Realm Royale, les joueurs peuvent également profiter d’un Battle Royale avec divers de personnages à choisir. Sur un PC, Realm Royale peut parfaitement vous offrir un gameplay stable.

Dans le monde des jeux gratuits, Apex Legends est à présent disponible en modèle Free-to-play. Apex Legends est non seulement jouable sur les consoles de jeu, mais vous pouvez également le télécharger gratuitement sur votre PC. En général, ce jeu gratuit se base sur une stratégie d’équipe. Ainsi, dans Apex Legends, les personnages de chaque équipe doivent mettre leurs compétences en commun pour pouvoir franchir les niveaux.*

Si vous souhaitez savoir quels sont les meilleurs jeux gratuits sur pc, n’hésitez pas à prendre en compte les listes proposées par les sites Internet spécialisés. Vous dénicherez quelques opus susceptibles de vous accompagner au cours de vos prochaines séances de divertissement.

Jeux gratuits PC : le meilleur jeu gratuit de cette année

Le meilleur jeu gratuit sur PC de cette année se trouve dans la liste des jeux d’action, voire un titre FPS.

Call of Duty : Warzone est le meilleur jeu gratuit de 2022 disponible en modèle Free-to-play sur PC.

Dans le monde des FPS, ce jeu a été lancé en mars 2020, et seulement un an après, ce titre a réussi à attirer plus de 100 millions de joueurs. Désormais, ce jeu gratuit est le roi du Batte Royale, car il offre un gameplay d’action au rythme rapide. En effet, il s’agit d’un nouveau concept de Battle Royale développé par Infinity Ward sur Call of Duty.

En jouant à ce jeu gratuit sur votre PC, vous pouvez parfaitement personnaliser les armes et conduire des véhicules puissants. En outre, le Battle Royale de ce jeu gratuit permet à 150 joueurs de se battre sur la carte. Pour y participer au battle Royale de Warzone, vous pourrez vous engager en mode Pillage ou en mode classique.

Vous êtes à la recherche du meilleur jeu gratuit de cette année disponible sur PC ? N’hésitez pas à choisir Call of Duty : Warzone.