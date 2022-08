Quels sont les avantages de la PS5 ?

les avantages de la PS5 : La PlayStation 5 de SONY est sortie il y a presque deux ans, et compte déjà plus d’utilisateurs que les consoles Xbox de Microsoft. Pourquoi ? Est-ce la meilleure ? Les réponses dans cet article.

Découvrez et vivez de nouvelles sensations avec vos jeux préférés, avec la Playstation5.

Deux versions pour deux possibilités

La nouvelle console PlayStation 5 se décline en deux versions qui présentent, chacune, des avantages uniques. Les versions disponibles de la PlayStation 5 de Sony :

PS5 standard edition

La version standard de la PlayStation 5 est la plus avantageuse pour les amateurs de jeux physiques. L’édition de base est en effet équipée d’un lecteur Blur-ray permettant aux gamers de profiter de ces jeux physiques en DVD.

PS5 digital edition

La digital edition de la PlayStation 5 offre aux joueurs l’avantage d’acheter leurs jeux sans avoir à se déplacer, et de stocker les jeux de la PlayStation 5 sur le Cloud ou le stockage en ligne. En effet, l’édition numérique de la PS5 ne dispose pas d’un lecteur Blu-ray, les jeux sont à télécharger en ligne. Cette option est parfaite pour libérer le disque dur. Pour ceux qui préfèrent les options multijoueurs, avec la PlayStation 5 digital edition de Sony, cela est tout à fait possible.

Un box et une manette design

Les consoles digital et standard edition de Sony présentent un box discret, futuriste noir et blanc, et vous permet de jouer dans n’importe quelle position, et que vous soyez face à l’écran, ou de côté. Chaque box est maniable et est tout aussi performante en horizontale qu’en verticale. Pour appuyer l’élégance de la console, elle est agrémentée d’une lumière bleue, qui éclaire le panneau de contrôle de la console de la PS5. Aussi, la manette est facile à agripper.

Facile à utiliser

Ces consoles de jeu de Sony adoptent une nouvelle interface qui permet aux utilisateurs d’éviter les pertes de temps sur les paramétrages et les configurations de la PlayStation. Ainsi, chaque version de PlayStation 5 présente les avantages suivants :

La possibilité d’accéder directement à leurs jeux.

Tirer le meilleur parti des nombreuses fonctionnalités des séries de jeux de la console.

Le pouvoir de sortir et de reprendre le jeu là où il s’est arrêté.

La possibilité de voir l’évolution des autres joueurs en cliquant simplement sur leur rectangle et de les suivre en live.

Une mémoire interne ultra rapide

La digital edition et la version standard de PS5 sont toutes deux dotées d’une mémoire SSD ultra-rapide. Il s’agit de l’équivalent d’un SSD NV Me M2. Ainsi, ces versions de la PlayStation 5 affichent une vitesse d’exécution 100 fois plus rapide que les modèles de consoles précédents. En effet, le principal intérêt des SSD consiste à réduire considérablement le délai d’exécution des jeux et du système de la console PlayStation 5.

Selon les ingénieurs de Sony, la PlayStation 5 standard et l’édition numérique sont équipées d’un disque dur dont la capacité de stockage peut dépasser 850 Go. Contrairement à la PS4 qui présente un système HDD, la PS5, elle, est dotée d’une SSD qui lui permet d’être plus rapide. Pour télécharger 2 GO de donnée, la PS5 n’a besoin que de 0,27 seconde. Cette carte lui confère une rapidité inégalée.

Une rétrocompatibilité avec les séries de jeux PlayStation 4

La nouvelle version de la console de jeu PS5 de Sony permet de jouer aux séries de jeux PS4, aussi bien sur l’édition numérique que sur la version de base. Cette possibilité touche les jeux dématérialisés et les jeux sur support physique de la PlayStation 4. Selon Sony, la compatibilité des jeux PS 4 sur la PS 5 permet de bénéficier de la puissance et de la rapidité de la console PlayStation 5, qui offre notamment une meilleure fréquence de la sortie de vidéo.

Avec la PS5 de Sony, des bons plans pour l’achat ou pour découvrir de nouveaux jeux sont disponibles sur internet. Sur le site officiel de la PlayStation 5, vous pouvez consulter également les nouveautés, et suivre diverses actualités sur le jeu. Des défis en mode multijoueurs sont proposés sur le site, le plus souvent en fin de semaine. Chaque mois, un guide vous est proposé sur le site, vous y trouvez des jeux en cours de sortie avec leur fiche technique, des guides, des articles et conseils des experts. Toujours pour vous tenir informé, des maquettes et des descriptions brèves des jeux sont présentées sur le site. Cela vous permet d’avoir un aperçu du jeu, et de faire une première sélection de ce qui pourrait vous intéresser. Coincé à une phase du jeu ? Des astuces y sont également disponibles.

En termes de prix, la version basique de la PlayStation 5 est un plus cher que la digital edition. Toutefois, le prix de chaque modèle, à savoir la PS 4 et la PS 5, sont plus abordable, comparé aux autres consoles de jeux sur le marché.

Quand va sortir la PlayStation 6 ? L a prochaine console PlayStation 6 sortira vers 202. Soyez patient !

